Дипломатический скандал: Япония и Южная Корея не поделили десерт

Сласти – вещь, конечно, очень спорная. Но, как оказалось, не только в смысле пользы для организма, но и вреда для международных отношений.

Что общего между дипломатом и диетологом? И тот, и другой не одобряет сладкое. Особенно десерты с изображением спорных территорий. МИД Японии заявил протест Южной Корее и вызвал на ковер представителей посольства соседа из-за мангового мусса. Лакомство приготовили корейские повара для саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына 27 апреля. В качестве украшения – маленькая шоколадка с крошечным изображением единого Корейского полуострова. Казалось бы, что может лучше продемонстрировать настрой на сближение Юга и Севера? Но нет: кондитеры добавили на картинку острова Лианкур (они же – Токто по-корейски и Такэсима по-японски), которые Сеул считает своими, а Токио – своими. Поэтому японцы и вмешались. Ложка дегтя в креманке мусса.

И было бы из-за чего спорить вообще! Острова Лианкур – это фактически необитаемые скалы площадью 19 гектаров в западной части Японского моря. Их на карте-то не разглядишь даже при большом увеличении, а на миниатюрной шоколадке, венчающей маленький десерт, и подавно. Однако японцы "разглядели" и пошли на принцип. Хотя вообще-то, как указывают корейцы, архипелаг отошел Южной Корее по итогам Второй Мировой войны, в которой Япония потерпела поражение и лишилась в наказание части территорий. Какие уж тут споры? И тем более ноты протеста?

Впрочем, на возмущение Токио на фоне исторического саммита лидеров КНДР и Южной Кореи мало кто обратил внимание. Правда – не до того сейчас. И в целом трудно предположить, что бы такого бесспорно вкусного и полезного для организма и мировой политики можно было бы подать и не вызвать при этом международный скандал. Рис? Да тут можно оспаривать принадлежность традиционных рецептов его приготовления в Азии до бесконечности! Лапша? Та же история. Вывод: нет причин лишать себя сладкого, даже если у кого-то другого по этому поводу свое мнение.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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