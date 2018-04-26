Нефть выросла, доллар остановился. А Белый дом никак не уймется

США ударом по Сирии спровоцировали рост мировых цен на нефть до 75 долларов за баррель. Однако эксперты говорят, что это далеко не предел.

Нефть – как капризная девушка. Настроение – то поднимается, то падает. Правда, в отличие от прекрасной половины человечества, логика в поведении котировок есть, по разумению экспертов. Не успели возрадоваться производители 75 долларам за бочку, когда контракты на черное золото раскупались как горячие пирожки, как цены пошли по нисходящей. Но очень незначительно. Такие цены добытчикам не снились четыре года как.

Казалось бы, при чем тут США? И в том, и в другом случае позитив или негатив нефтяные котировки получают именно оттуда. Америка – крупнейший потребитель и нефти, и бензина и остальных производных. И во многом от нее зависит, дорожать или дешеветь будут углеводороды. Сбила волну в этот раз очередная порции статистики, которую еженедельно публикует Американский институт нефти (API).

В докладе отмечено, что за последние семь дней запасы нефти в США выросли более чем на миллион баррелей. А раз так, то и закупаться особо не стоит. Вот и пошла игра на понижение. Резкой коррекции не было потому, что прогнозы были еще выше: эксперты прогнозировали, что резервы увеличатся сразу на два миллиона. Правда, при этом в Штатах резко сократились резервы бензина: что-то американцы чаще стали ездить на своих авто на уикенды. Видимо, погода располагает… И на том, как говорится, спасибо. Иначе вернулись бы котировки к своим 67 в начале апреля. И ростом нефть обязана опять же Штатам на пару с Великобританией. Это они бились в агонии, повышая децибелы антироссийской риторики, и тем самым держали в напряжении мир: будет война – не будет… Ограничились ударами по Сирии, которые и спровоцировали взлет котировок на черное золото. Там же есть нефтеносные вышки, и ничего, что большая их часть принадлежит боевикам. И этого хватило, чтобы начать тестировать новые для нынешних времен ценовые высоты в 75 долларов.

Кстати, это защитило российский рубль от обвала. А ведь была опасность, как пророчили диванные эксперты, что доллар подорожает, и будет вскоре стоить минимум 70 рублей. Однако российской валюте удалось устоять, в том числе и за счет того, что нет уже такой тесной привязки рубля к нефти: доля углеводородов в экспорте нашей страны с каждым годом все ниже. Конечно, стремительного укрепления из-за введенных Штатами санкций ждать не стоит, должно пройти время. Но и девальвации не предвидится. В ближайшие месяцы курс российской валюты существенно не изменится, обещают эксперты.

А что нефть? А вот тут могут быть сюрпризы. Аналитики так рассуждают: любая нестабильность в странах-производителях нефти ведет к росту цен. Тем более – на Ближнем Востоке. Так вот, если США будут ужесточать риторику против Ирана и будут введены новые санкции, то цены на нефть могут вырасти и до 80, и до 85 долларов за баррель. И довольно быстро.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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