Нефть выросла, доллар остановился. А Белый дом никак не уймется

Нефть – как капризная девушка. Настроение – то поднимается, то падает. Правда, в отличие от прекрасной половины человечества, логика в поведении котировок есть, по разумению экспертов. Не успели возрадоваться производители 75 долларам за бочку, когда контракты на черное золото раскупались как горячие пирожки, как цены пошли по нисходящей. Но очень незначительно. Такие цены добытчикам не снились четыре года как.еженедельно публикует Американский институт нефти (API).
В докладе отмечено, что за последние семь дней запасы нефти в США выросли более чем на миллион баррелей. А раз так, то и закупаться особо не стоит. Вот и пошла игра на понижение. Резкой коррекции не было потому, что прогнозы были еще выше: эксперты прогнозировали, что резервы увеличатся сразу на два миллиона. Правда, при этом в Штатах резко сократились резервы бензина: что-то американцы чаще стали ездить на своих авто на уикенды. Видимо, погода располагает… И на том, как говорится, спасибо. Иначе вернулись бы котировки к своим 67 в начале апреля. И ростом нефть обязана опять же Штатам на пару с Великобританией. Это они бились в агонии, повышая децибелы антироссийской риторики, и тем самым держали в напряжении мир: будет война – не будет… Ограничились ударами по Сирии, которые и спровоцировали взлет котировок на черное золото. Там же есть нефтеносные вышки, и ничего, что большая их часть принадлежит боевикам. И этого хватило, чтобы начать тестировать новые для нынешних времен ценовые высоты в 75 долларов.
А что нефть? А вот тут могут быть сюрпризы. Аналитики так рассуждают: любая нестабильность в странах-производителях нефти ведет к росту цен. Тем более – на Ближнем Востоке. Так вот, если США будут ужесточать риторику против Ирана и будут введены новые санкции, то цены на нефть могут вырасти и до 80, и до 85 долларов за баррель. И довольно быстро.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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