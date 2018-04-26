И сказать бы об этом, как у нас говорят, "концерт окончен, скрипки – в печку". Но у них это могут понять буквально. Как со свинками и котом. Тем более, скрипки так созвучны одной известной фамилии, которая, судя по всему, свою партию уже отыграла.

"Цирк" уехал… Тереза Мэй объявила Солсбери безопасным Your browser does not support HTML5 audio

Эту ночь жители Солсбери спали спокойно. Как и прошлую, и позапрошлую, и месяц назад, и с 4 на 5 марта, и до того. Но только тот, кто не читает газет, не смотрит телевизор, не сидит в интернете и не включает утюг, этот предел информационного безумия, когда уже, кажется, что оно везде, абсолютно ничего не почувствовал. Остальные, видимо, должны были, наконец, вздохнуть полной грудью и впервые за долгое время уснуть без беды. Накануне Тереза Мэй торжественно сняла с их города порчу.

"Солсбери безопасен для граждан, дополнительные меры предосторожности не нужны", – объявила она парламенту. По сути как конферансье. Он ведь тоже, когда устраивают концерт, нужен только для того, чтобы пафосно объявлять следующий номер. Причем, нужен, прежде всего, самому себе, поскольку все и без него знают, что дальше. А дальше они могут свободно ходить без противогазов там, где еще вчера должны были ходить … без противогазов. Спросите, что изменилось? А мысли? Раньше-то они, глядя на странных людей в костюмах то ли гномов, то ли грибов, думали: почему их-то не позвали на этот карнавал "химзащиты"? Сегодня могут не думать.

Цирк уехал. А Солсбери остался. Живым и невредимым. Мэй разрешила. Ей теперь совсем не страшно, что где-то все еще бродит "ударная группа ФСБ". Что неопознанный "Гордон" еще может вернуться. Что "новичок" еще не постарел. Но уже не надо сносить дом перебежчика, демонтировать пиццерию и разбирать до основания ресторан. И даже трехметровый забор везде, где был Скрипаль, уже не нужен. Сутки на дезинфекцию – и все. Чисто. Обошлись даже без кварцевания. И не надо удивляться, что так быстро справились с "боевым газом". Они же с марта только этим и занимались.

Отношения с Россией добили. ЕС в это втянули. На разогреве у США сработали. Двух морских свинок с котом сожгли. Скрипалей припрятали. "Вроде все", – оценили качество проделанной работы на Даунинг-стрит. Осталось только убрать за собой. Ну, и себя. И дело можно закрывать, а город открывать. Доказательств, правда, по-прежнему нет. Ясности тоже. Зато теперь ясно, что уже и не будет. Чисто же. Да и кому это интересно. Если что, скажут, что русских отравили раствором человека-невидимки – поверят. Во-первых, этого человека так никто и не видел. Во-вторых, Скрипали же исчезли. Последний раз их наблюдали на той самой скамейке.

Кстати, коли все так благополучно разрешилось, может, и ее пора вернуть в парк. И будет у Солсбери не одна, а две достопримечательности. Если не обращать внимания на размеры и год выпуска, эта лавка не так и отличается от мистического Стоунхенджа. Там "висящие камни" и здесь – "висяк". Туда, по легенде, стройматериал доставлял колдун Мерлин и здесь "нахимичили". Там и здесь круг замкнулся. То, что в Британии начиналось монументально, закончилось на лавке. И не для Скрипалей, а для Британии. Это в ней всего 13 километров между памятником бронзового века и веком лавочников. Они же стремятся получить максимальную выгоду при минимальных затратах.

У Мэй, правда, не получилось. Палата лордов все равно отказалась наделить премьера особыми полномочиями по Brexit'у. Но психологию-то уже не изменишь. И сказать бы обо всем об этом, как у нас говорят, "концерт окончен, скрипки – в печку". Вот только у них это могут понять буквально. Как со свинками и котом. Тем более, скрипки так созвучны одной известной фамилии, которая, судя по всему, свою партию уже отыграла.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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