Конечно, они меньше всего планировали найти в российском генконсульстве что-то неподобающее. Их задача заключалась в том, чтобы нарушить целостность территории. Войти на нее и тупо потоптаться. Это же в их правилах – вторгаться туда, где их не ждут.

Взлом, да и только, или Как США нарушили границу разумного Your browser does not support HTML5 audio

Наши, наверное, могли бы оставить непрошеным, но таким предсказуемым гостям свой прощальный привет. Скажем, капкан у порога или ведро с водой над входом. Но из вежливости не стали даже хлопать дверью. Спокойно закрыли ее на ключ. Американцы же только того и ждали. Раньше это можно было назвать их политикой со взломом. Теперь это был взлом ради взлома и никакой политики. Раньше, в Сан-Франциско, они это провернули хотя бы ночью. Не потому, что еще чего-то стеснялись. Просто темные дела не терпят солнечных лучей. А тут решили, что хватит брезента и черных очков.

За ними и спрятались, когда у всех на виду вскрывали чужую, ладно, государственную, оберегаемую международным правом, но частную собственность. То есть собственность, охраняемую их же американской конституцией. Выходит, так себе она у них охранник-то. Хотя это же их конституция – что хотят с ней, то и делают. Но собственность-то все равно – наша. А они ее – при свете дня. Впрочем, как сказали в "Служебном романе", "у них такой же рабочий день, как у нас с вами". Там, кстати, тоже инвентаризацию проводили. Шумно, нагло, по-хозяйски. Но там – чтоб ничего не пропало. А здесь – "да пропади они пропадом, эти приличия".

Стоило российским дипломатам и их семьям покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле, тут как тут случились люди с отмычками. Это был их звездно-полосатый час. Где-то с час с замками и провозились. Потом, как это обычно у них бывает – путаница в показаниях. Одна и та же Хезер Науэрт сначала причиной вторжения называет желание убедиться, что помещения освобождены. А затем, видимо, в отместку за необходимость напрягать мозги и врать самой себе, облегчает душу правдой-маткой. Это "просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", – рубанула представитель Госдепа в Twitter.

Любопытно, а если к самой Науэрт кто-то вломится только потому, что она кому-то не нравится, она назовет это "жестким и законным ответом"? Хотя, если говорить о поведении России, то самым возмутительным в нем было то, что российские сотрудники в Сиэтле добросовестно и в указанные сроки выполнили предписание Вашингтона. Упаковали архив и наиболее ценные вещи, дружно выехали из здания и, как положено, законсервировали его. Ошиблись они лишь в одном. Знали ведь, с кем имеют дело. Надо было оставить в какой-нибудь комнате свет, чтобы грабители думали, будто в доме кто-то есть.

Хотя оставили. Только не в комнате, а на крыше. И сразу три цвета. Белый, синий, красный. Флаг как государственную границу. Но этих это лишь заводит. Конечно, они меньше всего планировали здесь что-нибудь найти. Передатчик, например, или записи наблюдений за базой подлодок и заводом "Боинг". Они же как бы и из-за этого закрыли генконсульство России в Сиэтле. Их задача в том и заключалась, чтобы нарушить целостность территории. Войти на нее и тупо потоптаться. Это же в их правилах – вторгаться туда, где их не ждут. Тем более, если там даже сопротивляться некому.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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