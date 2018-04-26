Правила движения. Армения проезжает сложный перекресток

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что протесты будут продолжаться, пока он не будет утвержден временным премьером. Пашинян на вопрос, видит ли он кого-то еще в премьерском кресле, ответил: "Сегодня на площади уже решили этот вопрос".более 2,5 миллионов избирателей. Значит, на площадь вышло меньшинство. И вправе ли они решать судьбу страны? Давайте спросим у Украины. И в Ереване, и в Киеве накануне протестов принималось решение о евроассоциации. В Киеве подписание отсрочили, в Ереване подписали, но протесты все равно начались. Митингующие выдвигали требования, и власть как в одном, так и в другом случае пошла на уступки, с той лишь разницей, что глава армянского кабмина Серж Саргсян покинул свой пост, и признался, мол, был не прав, а Виктор Янукович вынужденно покинул свою страну.
И в Армении, и на Украине меньшинство на площади решало вопросы. К чему эта ситуация привела в незалежной, нам хорошо известно. А вот к чему она может привести в Ереване – еще большой вопрос.
Есть поговорка про ловлю рыбы в мутной воде. Так вот, вода – символ времени, а мутная вода – символ смутного времени. А "рыболовов" что-то набирается чересчур много…
Один из главных вопросов, который не решишь на площади – это Карабах. 24 апреля, на следующий день после сложения Саргсяном своих полномочий, Баку стягивает вооружение к линии соприкосновения. 102-я российская база в Гюмри и Ереване – это тоже сложный вопрос. Его тоже на площади не решишь.
В распространенном американской дипмиссией заявлении говорится, что "формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров". Что подразумевают американцы под неясной формулировкой? Может быть, решение вопросов на площади? А может, и что-то другое. В любом случае, думаю, не надо объяснять, что российская база в Армении – не в интересах США.
Россия призывает организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. По итогам встречи с российским послом в Армении Никол Пашинян заявил, что митинги в Армении не являются "движением ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии". "Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления, и это чисто внутриармянское движение", заявил оппозиционер.
Пока существует неразбериха, любое движение будет носить броуновский характер. В Ереване некоторые водители сняли номерные знаки с автомобилей или закрыли номер флагом Армении и ведут себя (и автомобили) "отталкивающе", как выразился Пашинян. Генпрокуратура Армении предупреждает, что преступность может возрасти. Заключенные одной из армянских тюрем попытались совершить массовый побег. Ведь побег – это тоже движение. К счастью, эта попытка "движения" была пресечена властями.
Единственное, что можно добавить – Боже, храни Армению!
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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