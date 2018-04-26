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Правила движения. Армения проезжает сложный перекресток

13:0526.04.2018
(обновлено: 13:08 26.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа СаргсянаУчастники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян пообещал разобраться с протестующими, которые ведут на улицах Еревана себя (и свои автомобили) "отталкивающе". Армянская оппозиция сейчас старается привлекать людей, а не отталкивать. Получится ли?

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что протесты будут продолжаться, пока он не будет утвержден временным премьером. Пашинян на вопрос, видит ли он кого-то еще в премьерском кресле, ответил: "Сегодня на площади уже решили этот вопрос".

Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: отставка Саргсяна – это компромисс
"Решать вопросы" на площади, конечно можно. По данным самих оппозиционеров, на улицы во время акций протеста вышли 165 тысяч человек, при том что Ереван – город с миллионом жителей. А всего в стране более 2,5 миллионов избирателей. Значит, на площадь вышло меньшинство. И вправе ли они решать судьбу страны? Давайте спросим у Украины. И в Ереване, и в Киеве накануне протестов принималось решение о евроассоциации. В Киеве подписание отсрочили, в Ереване подписали, но протесты все равно начались. Митингующие выдвигали требования, и власть как в одном, так и в другом случае пошла на уступки, с той лишь разницей, что глава армянского кабмина Серж Саргсян покинул свой пост, и признался, мол, был не прав, а Виктор Янукович вынужденно покинул свою страну.

И в Армении, и на Украине меньшинство на площади решало вопросы. К чему эта ситуация привела в незалежной, нам хорошо известно. А вот к чему она может привести в Ереване – еще большой вопрос. 

Есть поговорка про ловлю рыбы в мутной воде. Так вот, вода – символ времени, а мутная вода – символ смутного времени. А "рыболовов" что-то набирается чересчур много…

Один из главных вопросов, который не решишь на площади – это Карабах. 24 апреля, на следующий день после сложения Саргсяном своих полномочий, Баку стягивает вооружение к линии соприкосновения. 102-я  российская база в Гюмри и Ереване – это тоже сложный вопрос. Его тоже на площади не решишь.  

В распространенном американской дипмиссией заявлении говорится, что "формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров". Что подразумевают американцы под неясной формулировкой? Может быть, решение вопросов на площади? А может, и что-то другое. В любом случае, думаю, не надо объяснять, что российская база в Армении – не в интересах США.

Россия призывает организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. По итогам встречи с российским послом в Армении Никол Пашинян заявил, что митинги в Армении не являются "движением ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии". "Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления, и это чисто внутриармянское движение", заявил оппозиционер.  

Пока существует неразбериха, любое движение будет носить броуновский характер. В Ереване некоторые водители сняли номерные знаки с автомобилей или закрыли номер флагом Армении и ведут себя (и автомобили) "отталкивающе", как выразился Пашинян. Генпрокуратура Армении предупреждает, что преступность может возрасти. Заключенные одной из армянских тюрем попытались совершить массовый побег. Ведь побег – это тоже движение. К счастью, эта попытка "движения" была пресечена властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване
Стоит отметить, что власти Армении действуют в этой сложной ситуации лояльно и корректно. И главное – они не допустили кровопролития, услышали протестующих. Серж Саргсян самостоятельно оставил пост премьера, что само по себе заслуживает не только внимания, но и уважения. Сможет ли оппозиция, которая на прошлых парламентских выборах набрала меньше 8% (а Пашинян на выборах столичного мэра – чуть больше 20%), соответствовать власти, самый главный вопрос. Своими непомерными требованиями, шантажом и ультиматумами сейчас оппозиция больше похоже на старуху из сказки о золотой рыбке. Чем она закончилась, все знают.

Единственное, что можно добавить – Боже, храни Армению!

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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