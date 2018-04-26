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На изготовке: Пекин жестко ответит на объявленную США торговую войну

11:3226.04.2018
(обновлено: 11:35 26.04.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и КитаяФлаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Похоже, Китай и США прошли точку невозврата, и широкомасштабная торговая война между ними неизбежна. И в этой войне, как и в любой другой, будут свои жертвы и свои герои.

Китай следит за заявлениями Вашингтона в торговой и инвестиционной сфере и  подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн. Он отметил, что Поднебесная решительно выступает против такой политики. И напомнил, что китайская сторона активно способствовала экономическому развитию Америки, вкладывая капиталы на территории Соединенных Штатов. А теперь из-за туманных перспектив китайские деньги оттуда уходят

Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Эксперт рассказал, как Китай может победить США в торговой войне
Надо сказать, Гао Фэн далеко не первый, кто выступил с подобным заявлением. Недавно в этом же духе высказался МИД КНР. Там заявили, что Пекин имеет по поводу происходящего очень четкую позицию. А именно: если Соединенные Штаты все-таки вынудят Китай участвовать в экономическом противостоянии, Пекину есть чем ответить. 

Иными словами, никто прятаться в кусты в ущерб национальным интересам не собирается. Но ведь и Дональду Трампу деваться особо некуда. Назвался груздем – полезай в кузов. Вашингтон уже ввел импортные пошлины на сталь и алюминий. И обещает ввести дополнительные пошлины,  затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин примерно месяц назад анонсировал симметричные ответные меры. Так что история только начинается.  

По сути, своими действиями Трамп в известной степени подрывает базовые принципы ВТО, в рамках которой государства имеют равные возможности при торговле друг с другом без оглядки на собственных производителей. В самой организации регулярно и страстно заявляют, что протекционизм душит мировую экономику. Это же делают и сторонники глобальной модели, заседающие в различных национальных правительствах. Но стратегическая цель нынешнего хозяина Белого дома – возрождение реального сектора экономики у себя дома. То есть американского производства во всех его видах. И тут Дональду Трампу ВТО и все ее принципы – скорее помеха, нежели подспорье. Он намерен помогать своей промышленности, возвращать рабочие места, возрождать фабрики и заводы.

Наверное, символом политики Трампа рано или поздно станет Детройт, бывший крупнейший промышленный центр Америки, в последнее время напоминавший город-призрак. Собственно, его инициативы – это не более чем выполнение предвыборной программы. Именно с этим, кстати, связаны заявления Белого дома о том, что США должны стать главной энергетической супердержавой и намерение вытеснить конкурентов с перспективных рынков. Прежде всего, европейского. Работа в этом направлении идет полным ходом. Впрочем, и конкуренты не сидят, сложа руки. Так что для американцев энергетическая экспансия в Европу не станет легкой прогулкой.  

Флаги США и Китая
© AFP 2018 / Wang Zhao
"Это начало больших событий". Эксперт о торговом конфликте Китая и США
Нынешний американский лидер, судя по всему, не намерен сворачивать в сторону. А значит, экономическое противостояние с Китаем как одним из ключевых игроков продолжится, и даже будет нарастать. Разумеется, экономическая взаимозависимость этих двух стран до сих пор очень велика. В Штаты поставляется из Китая товаров более чем на полтриллиона долларов. Но Трампа не устраивает такое положение дел: продукцию должны производить американцы. Чем кончится такая торговая война, если она развернется на полную мощь, не известно ни одному даже самому высоколобому эксперту: либо глубочайшим кризисом мировой экономики, либо ее расцветом уже на совершенно иных основаниях. Когда идеи глобализации потеряют свою актуальность и мир разделится на региональные, конкурирующие между собой блоки, а также отдельные экономические супердержавы. Но одно уже ясно: мировая система финансово-экономических отношений претерпевает радикальные изменения прямо на наших глазах. 

Что же касается самого Трампа, то экономические успехи Америки, основанные на политике изоляционизма и поощрения собственных производителей, гарантируют ему второй президентский срок. Даже несмотря на затянувшиеся сюрреалистические разборки внутри истеблишмента. Общественное мнение игнорировать в США невозможно. Пока эта страна под руководством Трампа демонстрирует устойчивый экономический рост. Себе в актив президент может записать налоговую реформу, стимулировавшую национальный бизнес за счет снижения налоговой нагрузки. Людям все это нравится. Но не тем, кто вещает с телеэкранов и трибун о "российской угрозе" и якобы связях Трампа с Москвой, а другим – живущим обычной жизнью и работающим в небольших городах или у себя на ранчо. Одним словом, в провинции. А их в Америке – подавляющее большинство. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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