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Крымский волюнтаризм. Президиуму ЦК КПСС не нужны были никакие референдумы

07:0026.04.2018
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМаяк на мысе Тарханкут в КрымуМаяк на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Первый секретарь Крымского обкома Павел Титов нашел в себе мужество выступить против решения Президиума ЦК КПСС о передаче Крыма УССР. Чем все кончилось? А вы угадайте.

В этот день, …лет назад

Двадцать шестого апреля 1954 года Верховный Совет СССР утвердил изменения в конституцию в связи с передачей Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

Говорили, что Крым – это был подарок Никиты Сергеевича киевской партийной "верхушке" по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. Тем более что Хрущев и сам не так давно занимал пост первого секретаря ЦК компартии Украины. В общем, волюнтаризм…

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Отдых в Крыму. 1954 год
Еще говорили, что в условиях политической нестабильности в верхних эшелонах власти в Москве Хрущев хотел заручиться поддержкой украинских руководителей. Впрочем, как показала история, зря он раздавал "царские подарки" – его все равно сместили.

Но, с другой стороны, во времена СССР передача Крыма из состава одной республики в другую была чистой воды формальностью. Никто тогда всерьез не думал, что хоть какой-нибудь советский субъект имеет хоть какую-нибудь самостоятельность от Москвы. А о возможном развале Союза тогдашним правителям страны не снилось, наверно, даже в кошмарах.

Но советские власти всегда стремились подвести под свои решения какой-нибудь весомый базис. (Базис – это главное, как мы знаем из марксистско-  ленинского учения). 300 лет воссоединения – это, конечно, хорошо. Но  главное – в другом. В Крыму, по мнению властей, была тяжелая экономическая ситуация, вызванная послевоенной разрухой и нехваткой  рабочей силы. И вот Москва и "просит" украинских товарищей помочь полуострову справиться с бедственным положением. Ну чем не аргумент? Хотя потом, конечно, выяснилось, что к моменту передачи Киеву экономика Крыма достигла довоенного уровня, а в ряде отраслей промышленности даже превзошла. Но эти факты станут достоянием общественности потом. Когда уже, собственно, они не будут стоить и ломаного гроша. Когда все уже решили политики, а не доводы здравого смысла. Кстати, численность   русских в Крыму всегда превышала половину населения. Но тогдашних политиков это тоже никак не интересовало…

Некоторые историки утверждают, что с помощью передачи Крыма Хрущев как раз и хотел изменить этнический состав УССР в сторону увеличения доли русского населения, чтобы уничтожить украинский национализм. Действительно, события военных и первых послевоенных лет на западе республики были всем хорошо памятны.

© РИА Новости / Савостьянов
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступает на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ. 29 октября 1958
Сначала решение о передаче Крыма из РСФСР в УССР принималось, конечно, партией. Тогда никто и слыхом не слыхивал ни о каких буржуазно-демократических "вывертах" типа референдумов (один-единственный прошел уже накануне развала – в 1991 году). Всенародная партия и так все знает о народных чаяниях. И всегда выступала от имени и во благо трудящихся…

На заседании Президиума ЦК КПСС под председательством Георгия Маленкова, который активно лоббировал этот проект, решение о передаче было принято почти единогласно. Почему "почти"? Да, в те времена такое было несвойственно. Однако первый секретарь Крымского обкома Павел Титов нашел в себе мужество выступить против решения Президиума ЦК. Чем все кончилось? А вы угадайте! Титов был снят с должности и "брошен" на сельское хозяйство. Так в те времена было принято. Сначала он недолго был заместителем министра совхозов СССР, а потом – заведующим отдела Управления делами Совмина СССР. Почему совсем не отправили к чертовой матери, спросите? Так Титов – свой, номенклатура. Просто товарищ немножко запутался, отклонился от "единственно верного" курса. Ну, его решили немножко "поправить" старшие товарищи и дать ему "руль" поменьше. Главное здесь – не наказание, а то, что другим это будет наукой…

И, наконец, о Севастополе – городе русских моряков. Его вообще не передавали никакой Украинской ССР. В 1948 году Севастополь был выделен в РСФСР в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с республиканским подчинением. Главная база Черноморского флота! И этот указ никто и никогда не отменял.

Последствия хрущевского волюнтаризма были преодолены лишь 60 лет спустя. На крымском референдуме в марте 2014 года 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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