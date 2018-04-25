Белый дом – это, конечно, не "Палата № 6". Он у них – № 1. Но американцы очень удивятся, когда им скажут, что во всем остальном русский писатель Антон Чехов нынешнюю коллизию в Белом доме описал очень точно.

"Пью и выписываю". Главврач Трампа попался на "самолечении" Your browser does not support HTML5 audio

Он умный и честный человек, но у него нет воли и веры в свое право изменять жизнь к лучшему. Поначалу он работает усердно, однако скоро понимает, что в таких условиях лечить больных бессмысленно. Через каждые полчаса он выпивает рюмку водки и закусывает соленым огурцом или моченым яблоком. Те, кто знаком с ним близко, легко узнают его в этом портрете. Разве что соленый огурец и моченое яблоко станут откровением для них. Но гораздо сильнее они удивятся, когда им скажут, что русский писатель Антон Чехов так описал его еще в конце позапрошлого века.

Правда, как Андрея Ефимыча Рагина, а не Ронни Линн Джексона. Но судьбы их тоже чем-то похожи. Ведь у Чехова не только ружье, что висит на стене, в последнем акте обязательно выстрелит. Но и главврач психбольницы в конце повести непременно окажется ее пациентом. Белый дом – это, конечно, не "Палата № 6". Он у них – № 1. Но его главного доктора тоже могут отправить на принудительное лечение. Ронни Джексона обвинили в невоздержанном употреблении алкоголя на службе и чрезмерном выписывании лекарств.

И вот, казалось бы, сколько у Трампа уже их было – чиновников ближнего круга, отстраненных за то или иное несоответствие. Но Джексон – особый случай. И не только потому, что помнит все его трещинки. Но потому, что еще и трещинки Обамы. Собственно, он и стал тем, кем есть, при Обаме. Хотя тогда о нем практически не вспоминали. Это сейчас всем потребовалась его квалификация. И он справился. Доказал, что не зря под белым халатом носит мундир контр-адмирала. Это значит, что у здоровья президента двойная степень защиты. Клятвой Гиппократа и военной тайной.

Джексон после первого медосмотра Трампа честно назвал его гением. Крепким, здоровым, умным и способным еще на один срок. Ему, конечно, не поверили. И не простили. Стоило Трампу предложить своего личного врача на пост министра по делам ветеранов, как сенаторы, пользуясь тем, что им решать, тут же начали выяснять подробности его биографии. Хотя если самого Джексона попросить в двух словах, но под присягой, сказать о своей последней работе, то он так и скажет: пью и выписываю.

А что еще делать доктору, если медицина бессильна? Правильно – пить за здоровье. А то, что таблеток не жалел, так это следствие. Никто же не знает, сколько именно Трампов он видел перед собой в перерывах между 21-й и 22-й. А может, он просто широкой души человек. Не зря же Трамп его к ветеранам захотел отправить. Хотя, получается, что зря. Думал Ронни повысить, но уронил. И ведь не только его. Вопрос, с каких глаз тот проводил Трампу медосмотр, теперь тоже в подвешенном состоянии.

Впрочем, ответ напрашивается сам собой. Для Джексона президенты – как для других – женщины. В смысле, не бывает некрасивых и нездоровых, бывает мало водки. Ему хватало. "Я вижу его каждый день. Мы обсуждаем многие вещи. Президент отлично мыслит, и он соответствует своей должности", – сказал он о Трампе. У Рагина, уличенного в частых контактах с пациентом Громовым, это звучало примерно так же. "Болезнь моя в том, что я нашел во всем городе только одного умного человека, да и тот сумасшедший!".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.