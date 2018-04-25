Белый дом – это, конечно, не "Палата № 6". Он у них – № 1. Но американцы очень удивятся, когда им скажут, что во всем остальном русский писатель Антон Чехов нынешнюю коллизию в Белом доме описал очень точно.
"Пью и выписываю". Главврач Трампа попался на "самолечении"
Он умный и честный человек, но у него нет воли и веры в свое право изменять жизнь к лучшему. Поначалу он работает усердно, однако скоро понимает, что в таких условиях лечить больных бессмысленно. Через каждые полчаса он выпивает рюмку водки и закусывает соленым огурцом или моченым яблоком. Те, кто знаком с ним близко, легко узнают его в этом портрете. Разве что соленый огурец и моченое яблоко станут откровением для них. Но гораздо сильнее они удивятся, когда им скажут, что русский писатель Антон Чехов так описал его еще в конце позапрошлого века.
Правда, как Андрея Ефимыча Рагина, а не Ронни Линн Джексона. Но судьбы их тоже чем-то похожи. Ведь у Чехова не только ружье, что висит на стене, в последнем акте обязательно выстрелит. Но и главврач психбольницы в конце повести непременно окажется ее пациентом. Белый дом – это, конечно, не "Палата № 6". Он у них – № 1. Но его главного доктора тоже могут отправить на принудительное лечение. Ронни Джексона обвинили в невоздержанном употреблении алкоголя на службе и чрезмерном выписывании лекарств.
И вот, казалось бы, сколько у Трампа уже их было – чиновников ближнего круга, отстраненных за то или иное несоответствие. Но Джексон – особый случай. И не только потому, что помнит все его трещинки. Но потому, что еще и трещинки Обамы. Собственно, он и стал тем, кем есть, при Обаме. Хотя тогда о нем практически не вспоминали. Это сейчас всем потребовалась его квалификация. И он справился. Доказал, что не зря под белым халатом носит мундир контр-адмирала. Это значит, что у здоровья президента двойная степень защиты. Клятвой Гиппократа и военной тайной.
Джексон после первого медосмотра Трампа честно назвал его гением. Крепким, здоровым, умным и способным еще на один срок. Ему, конечно, не поверили. И не простили. Стоило Трампу предложить своего личного врача на пост министра по делам ветеранов, как сенаторы, пользуясь тем, что им решать, тут же начали выяснять подробности его биографии. Хотя если самого Джексона попросить в двух словах, но под присягой, сказать о своей последней работе, то он так и скажет: пью и выписываю.
А что еще делать доктору, если медицина бессильна? Правильно – пить за здоровье. А то, что таблеток не жалел, так это следствие. Никто же не знает, сколько именно Трампов он видел перед собой в перерывах между 21-й и 22-й. А может, он просто широкой души человек. Не зря же Трамп его к ветеранам захотел отправить. Хотя, получается, что зря. Думал Ронни повысить, но уронил. И ведь не только его. Вопрос, с каких глаз тот проводил Трампу медосмотр, теперь тоже в подвешенном состоянии.
Впрочем, ответ напрашивается сам собой. Для Джексона президенты – как для других – женщины. В смысле, не бывает некрасивых и нездоровых, бывает мало водки. Ему хватало. "Я вижу его каждый день. Мы обсуждаем многие вещи. Президент отлично мыслит, и он соответствует своей должности", – сказал он о Трампе. У Рагина, уличенного в частых контактах с пациентом Громовым, это звучало примерно так же. "Болезнь моя в том, что я нашел во всем городе только одного умного человека, да и тот сумасшедший!".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.