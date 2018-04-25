Посадили дерево, усилили конфликт. Как лидеры Франции и США провели время

Эммануэль Макрон после многочисленных телефонных разговоров с Дональдом Трампом приехал к нему лично, в одной руке держа саженец, другой – заключая в объятия американского коллегу. О чем говорили на этой встрече, никто даже не обратил внимания.

Президенты США и Франции весело провели время в Вашингтоне. Когда встречаются два таких колоритных лидера, СМИ еще долгое время обсуждают не только и, наверное, не столько результаты их переговоров, сколько околополитические вопросы.

Например, зачем Дональд Трамп дважды расцеловал в обе щеки и несколько раз обнял Эммануэля Макрона? Наверное, просто наслышан о французских традициях целоваться при встрече и решил, что чем больше – тем лучше. А возможно, это как-то связано с тем, что все робкие попытки американского лидера взять за руку жену так и не увенчались успехом

А тут человек, который точно не сможет увернуться от физического контакта. Все-таки редкий президент мог уйти от жесткого рукопожатия Трампа, а когда он встречает с распростертыми объятиями, деваться, наверное, вообще некуда.

Трамп вообще отнесся к своему юному коллеге подчеркнуто по-отечески. Во время выхода к прессе даже сделал вид, что стряхнул что-то с плеча Макрона (как он сказал – перхоть), чтобы тому потом не пришлось краснеть, разглядывая свежие фотографии. "Нужно, чтобы он был безупречен", – объяснил Трамп.

Пользователи соцсетей решили, что так Трамп пытается показать, кто тут главный, а Макрон может отомстить, непомерно задрав цену на экспорт круассанов в США. А учительница и жена французского президента наверняка после этого еще больше прониклась теплыми чувствами к хозяину Белого дома. И подумала: не зря подарок привезли.

А привезли они весьма нетривиальный презент – саженец французского дуба. В соцсетях предположили, что он так изящно намекнул на Парижское соглашение по климату, от которого Трамп отказался. Высадили его все вместе. Во всяком случае, в Twitter'е появилось фото, на котором все четверо стоят вокруг деревца: президенты с лопатами, их жены – на шпильках и прижавшись друг к другу. Ретвиты превратились в соревнование в остроумии: одни сравнивали фотографию с постерами сериалов (например, "Отчаянные домохозяйки"), другие отмечали, что американский президент, наконец, занялся трудом.

Собственно, Трампу, который в жизни добился уже многого, наверное, только и оставалось, что посадить дерево. А вот Макрон только в начале пути, по возращении придется начинать строить дом.

За обсуждением всего этого причудливого антуража встречи многие, впрочем, упускают, о чем вообще говорили президенты помимо исторической связи их стран и добрых отношений. Дональд Трамп, как водится, заявил, что хочет уйти из Сирии . Об этом он сообщает мировой общественности уже не в первый раз, что, впрочем, не мешает наносить удары по той же Сирии. Что-то его там держит, никак не отпускает.

К тому же, как заявил Трамп, раз с террористами покончено, скоро предстоит принять "важное решение" по урегулированию конфликта в этой стране. К сожалению, американских президентов едва ли когда-то останавливал тот факт, что решать за другую страну – не их дело.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik