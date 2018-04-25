РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Посадили дерево, усилили конфликт. Как лидеры Франции и США провели время

11:4825.04.2018
(обновлено: 13:32 25.04.2018)
07030
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время вечера в Белом доме, США. 24 апреля 2018Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время вечера в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Эммануэль Макрон после многочисленных телефонных разговоров с Дональдом Трампом приехал к нему лично, в одной руке держа саженец, другой – заключая в объятия американского коллегу. О чем говорили на этой встрече, никто даже не обратил внимания.

Президенты США и Франции весело провели время в Вашингтоне. Когда встречаются два таких колоритных лидера, СМИ еще долгое время обсуждают не только и, наверное, не столько результаты их переговоров, сколько околополитические вопросы.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Кому стул, а кому обивка от стула, или За кого Трамп Макрона принимает
Например, зачем Дональд Трамп дважды расцеловал в обе щеки и несколько раз обнял Эммануэля Макрона? Наверное, просто наслышан о французских традициях целоваться при встрече и решил, что чем больше – тем лучше. А возможно, это как-то связано с тем, что все робкие попытки американского лидера взять за руку жену так и не увенчались успехом

А тут человек, который точно не сможет увернуться от физического контакта. Все-таки редкий президент мог уйти от жесткого рукопожатия Трампа, а когда он встречает с распростертыми объятиями, деваться, наверное, вообще некуда.

Трамп вообще отнесся к своему юному коллеге подчеркнуто по-отечески. Во время выхода к прессе даже сделал вид, что стряхнул что-то с плеча Макрона (как он сказал – перхоть), чтобы тому потом не пришлось краснеть, разглядывая свежие фотографии. "Нужно, чтобы он был безупречен", – объяснил Трамп

Пользователи соцсетей решили, что так Трамп пытается показать, кто тут главный, а Макрон может отомстить, непомерно задрав цену на экспорт круассанов в США. А учительница и жена французского президента наверняка после этого еще больше прониклась теплыми чувствами к хозяину Белого дома. И подумала: не зря подарок привезли.

А привезли они весьма нетривиальный презент – саженец французского дуба. В соцсетях предположили, что он так изящно намекнул на Парижское соглашение по климату, от которого Трамп отказался. Высадили его все вместе. Во всяком случае, в Twitter'е появилось фото, на котором все четверо стоят вокруг деревца: президенты с лопатами, их жены – на шпильках и прижавшись друг к другу.  Ретвиты превратились в соревнование в остроумии: одни сравнивали фотографию с постерами сериалов (например, "Отчаянные домохозяйки"), другие отмечали, что американский президент, наконец, занялся трудом.

Собственно, Трампу, который в жизни добился уже многого, наверное, только и оставалось, что посадить дерево. А вот Макрон только в начале пути, по возращении придется начинать строить дом.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Равнение на Путина, или Что у Макрона на языке
За обсуждением всего этого причудливого антуража встречи многие, впрочем, упускают, о чем вообще говорили президенты помимо исторической связи их стран и добрых отношений. Дональд Трамп, как водится, заявил, что хочет уйти из Сирии.  Об этом он сообщает мировой общественности уже не в первый раз, что, впрочем, не мешает наносить удары по той же Сирии. Что-то его там держит, никак не отпускает.

К тому же, как заявил Трамп, раз с террористами покончено, скоро предстоит принять "важное решение" по урегулированию конфликта в этой стране.  К сожалению, американских президентов едва ли когда-то останавливал тот факт, что решать за другую страну – не их дело.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена