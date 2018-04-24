Может быть, не случайно в этой "Большой семерке" их столько же, сколько смертных грехов. По крайней мере, до заповедей они точно не дотягивают.

Семь стран – один изъян. Группа G7 решила следить за поведением России Your browser does not support HTML5 audio

Тот же день. Тот же город. И тот же мотив. Наезд ради наезда. Потому что мозги набекрень. Потому что агрессию надо куда-то девать. Потому что не жалко. Разница в том, что он это делал один, а они всемером. Ну, так у них и масштаб иной. Он давил случайных прохожих, а они пытаются давить целую страну. Он гнал по тротуару, а они гонят на всю седьмую часть суши. Это, конечно, трагическое совпадение. Кто же мог предвидеть, что именно в тот момент, когда главы МИД G7 будут объявлять свое решение по России, в этом же канадском Торонто убийца направит свой фургон на людей.

Но нужно быть конченым Джонсоном, чтобы не задуматься о том, что, может, это и есть знак. Может, они в своем "клубе избранных" на самом деле не тем занимаются. Может, поэтому те, кем они не занимаются, раз за разом и обращают их города в траур. Среди этих семерых тех, кто мог бы так подумать, не нашлось. Зато нашелся Климкин. А почему бы и нет. Их же семь "я". А семья не без урода. Хотя им не обязательно было приглашать его со стороны, когда есть собственный глава Форин-офиса. Ему-то и доверили озвучить основную мысль. Кому же еще, если не главному потерпевшему.

"Мы очень много говорили о России и решили создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России во всех проявлениях, будь то кибервойна, дезинформация, покушения на убийства", – забыл мистер-хипстер британский министр включить в этот список еще и вмешательство в выборы. Благо хозяйка саммита оказалась поблизости. "Речь идет о нападении на демократию, о российских усилиях по дестабилизации некоторых демократий", – дважды, чтобы наверняка, уточнила глава МИД Канады Фриланд, чего это они, собственно, так всполошились.

Нет смысла придираться к словам и отвлекаться на суть. Тем более что в них ее нет. Там, в принципе, нет ничего, кроме торжества русофобской тавтологии. Группа G7 создаст специальную группу G7, чтобы следить за поведением, которое, они уже знают, к чему ведет. В общем, и тут семеро одного не ждут – забегают вперед. И как бы Россия себя ни проявила, они заранее определились, что плохо. Следить – это, кстати, не только идти по следу, но и оставлять следы. Те самые, которые Британия сейчас уничтожает в Солсбери. Но это для них, как говорится, совсем другая история.

Как и история тех, кто уже никогда не поймет, при чем здесь Россия, если их давили колеса вполне конкретного фургона? Но когда в Канаде рыдали, эти семеро не без самодовольства и чувства исполненного долга поздравляли друг друга с прекрасно сделанной работой. Теракт, конечно, и их огорчил. Но, кажется, лишь потому, что из-за него их новость из Торонто оказалась не главной. Хотя это, конечно, лишь случайное совпадение. Но, может быть, и не случайно в этой "Большой семерке" их столько же, сколько смертных грехов. По крайней мере, до заповедей они точно не дотягивают.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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