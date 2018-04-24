Связь на стороне. Трампа уличили в тайных контактах вне Белого дома

А еще говорят: что положено Юпитеру – не положено быку. Дональд Трамп, например, с удовольствием поменялся бы местами и вслед за громовержцем тоже обернулся бы парнокопытным. Это же сколько плюсов. И в прямом смысле – можно к телочкам приставать, никто слова не скажет. Кроме одного – "природа". И фигурально выражаясь. Ведь простой американский смертный в состоянии позволить себе то, что нельзя американскому президенту. При всем его состоянии. Он, конечно, плевать хотел, можно или нельзя, и тоже себе позволяет. Но ему это ставят на вид, а Мюллеру – на заметку.
Хотя им – известно. И Мюллеру известно, только он это ни обнаружить, ни доказать не может. А CNN ему – пожалуйста, расширяет круг возможностей и фронт работ. Не просто же так Трамп желает уединиться с трубкой. Вот и сотрудники его администрации жалуются, что он как-то совсем перестал им доверять. Тайные же связи могут быть как минимум опасными, а в его случае – так и вовсе порочными. Ведь у него только одно на уме. Точнее, один.
Зачем бы еще Трампу мобильник, как не для контакта с ним. Чтобы без свидетелей и без этой нудной необходимости подбирать официальные формулировки так, чтобы никто не придрался. Все равно придираются. А может, ему надоело обсуждать с ним Сирию и Украину. Может, ему душу отвести хочется или узнать, как добиться уважения собственной страны. А это дело интимное. Как говорится, не по телефону. По крайней мере, не по стационарному многоканальному телефону Белого дома, который разве что мыши не прослушивают. И то потому что у них своя мышиная возня.
При этом Юпитеру никто не запрещает быть быком, если уж ему так неймется. Он же бьет копытом, упирается рогом, с шумом раздувает ноздри. Одним словом – быкует. Но что касается связи на стороне, то тут, извините – как в анекдоте про лося, что зацепился за сук лежащего на земле дерева. А я, говорит, лось. Просто лось.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!