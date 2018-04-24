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Связь на стороне. Трампа уличили в тайных контактах вне Белого дома

16:4824.04.2018
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Это же мало того, что Трамп своим Twitter'ом уже всех застрочил, так он, как выяснилось, еще на стороне связь имеет. Прямую и личную телефонную связь неизвестно с кем. Хотя американским СМИ, конечно же, все известно.

А еще говорят: что положено Юпитеру – не положено быку. Дональд Трамп, например, с удовольствием поменялся бы местами и вслед за громовержцем тоже обернулся бы парнокопытным. Это же сколько плюсов. И в прямом смысле – можно к телочкам приставать, никто слова не скажет. Кроме одного – "природа". И фигурально выражаясь. Ведь простой американский смертный в состоянии позволить себе то, что нельзя американскому президенту. При всем его состоянии. Он, конечно, плевать хотел, можно или нельзя, и тоже себе позволяет. Но ему это ставят на вид, а Мюллеру – на заметку. 

Посол США в РФ Джон Хантсман на встрече со студентами и преподавателями Казанского государственного медицинского университета. 27 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мнение: отношениям между Россией и США нужна не "химия", а "физика"
Спецпрокурора по поиску хоть чего-нибудь российского в поведении Трампа непременно должно заинтересовать наличие у него личного мобильного телефона. Как выясняется, он не только у детей самого нежного возраста, но и у Трампа есть. Причем в Белом доме настолько обеспокоились частыми приватными беседами его хозяина с некими внешними советниками, что сообщили об этом куда следует. В CNN. Ну а тем, как водится, сплетни в рот не клади. Откусить не откусят, но зубы поскалят. Это же мало того, что Трамп своим Twitter'ом уже всех застрочил, так он, неугомонный, еще на стороне связь имеет. Прямую и личную телефонную связь неизвестно с кем. 

Хотя им – известно. И Мюллеру известно, только он это ни обнаружить, ни доказать не может. А CNN ему – пожалуйста, расширяет круг возможностей и фронт работ. Не просто же так Трамп желает уединиться с трубкой. Вот и сотрудники его администрации жалуются, что он как-то совсем перестал им доверять. Тайные же связи могут быть как минимум опасными, а в его случае – так и вовсе порочными. Ведь у него только одно на уме. Точнее, один. 

Зачем бы еще Трампу мобильник, как не для контакта с ним. Чтобы без свидетелей и без этой нудной необходимости подбирать официальные формулировки так, чтобы никто не придрался. Все равно придираются. А может, ему надоело обсуждать с ним Сирию и Украину. Может, ему душу отвести хочется или узнать, как добиться уважения собственной страны. А это дело интимное. Как говорится, не по телефону. По крайней мере, не по стационарному многоканальному телефону Белого дома, который разве что мыши не прослушивают. И то потому что у них своя мышиная возня. 

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Трамп надвое сказал. Твиты президента США приводят в замешательство
А вот глава аппарата Джон Келли занимался этим регулярно. Фиксировал номер абонента и был в курсе всех переговоров президента. Теперь, выходит, он зря свой хлеб ест. Впрочем, на CNN не делают далеко идущих выводов. И для Келли тоже. Хотя, говорят, хозяин в сердцах уже не раз предлагал ему идти гораздо дальше, чем просто в отставку. Телефонную отвязность Трампа с экрана объясняют его привычкой к более свободной форме общения, принятой в бизнес-сообществе. Мол, неприятны ему и неприемлемы нормы и условности госслужбы. Поэтому он и пренебрегает ими, настаивают они, подразумевая, что не "ими", а "ею". 

При этом Юпитеру никто не запрещает быть быком, если уж ему так неймется. Он же бьет копытом, упирается рогом, с шумом раздувает ноздри. Одним словом – быкует. Но что касается связи на стороне, то тут, извините – как в анекдоте про лося, что зацепился за сук лежащего на земле дерева. А я, говорит, лось. Просто лось. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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