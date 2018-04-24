Как вернуть украинцев из России? Бесплатный совет Климкину

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что намерен предпринять шаги для возвращения проживающих в России граждан Украины.
Министр посетовал: "Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России".
Но я знаю, как решить проблему каждого двенадцатого уехавшего в Россию гражданина Украины. Все очень просто. В Чернобыльской зоне нужно создать "Силиконовую долину" по типу калифорнийской. Тем более, как уверяют киевские власти, в этой зоне давно ничего не "фонит". Так что территория перспективная. Крещатик нужно превратить в украинскую Уолл-стрит, из Жмеринки сделать Лас-Вегас, а на улице Грушевского начать, наконец, добывать сланцевый газ. Корпорации Boeing и Lockheed Martin ввиду предстоящего упадка Америки срочно переводят свое производство на Украину со штаб-квартирой в Конотопе. За ними на незалежную потянутся JPMorgan, General Electric, ExxonMobil. А потом и немецкие гиганты. А куда ж им деваться?..
А кто будет платить огромные деньги для развития масштабных проектов на Украине, спросите вы. Это не вопрос! На него уже есть готовый ответ в одной знаменитой книге:
" – Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…
– Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!..
– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы.
– Да! А впоследствии и вселенной"…
А кто, спрашиваете, заплатит украинские долги МВФ? А тот, кто заказывал музыку на майдане – добрые старые заокеанские друзья…
Впрочем, что-то я размечтался о кренделях небесных!.. Ведь первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская открыто заявила: число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики. Что ж получается? В России может оказаться каждый восьмой?..
Вот так! Как всегда: прервали сладкий сон на самом интересном месте!
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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