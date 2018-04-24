Как вернуть украинцев из России? Бесплатный совет Климкину

Глава МИД Украины сетует, что сейчас каждый двенадцатый украинец работает в России. Это что! После визита Климкина к его друзьям за океан число украинских трудовых мигрантов может очень заметно измениться. В сторону увеличения, естественно.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что намерен предпринять шаги для возвращения проживающих в России граждан Украины.

Министр посетовал: "Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России".

Не с того места взялись! Ну надо наконец отбросить в сторону всякие фантазии и фанаберии и честно признаться, что климкины, порошенки и аваковы воюют не с Россией, а сами с собой, а заодно и со своим народом. У этого народа-то здравого смысла больше. Они едут работать туда, где им комфортно. А властям, похоже, комфортно только в киевских кабинетах. Дальше нельзя – там пугающая пустота, а, может стать даже хуже, когда власти по совету друзей из-за океана еще поднимут цены на газ. И не только. Сейчас, конечно, весна. Дальше – лето. Но потом-то обязательно придет зима. И знаете, какое самое безболезненное будет для киевских властей следствие этого повышения цен на газ? Если в России будет работать каждый 10-й, а не каждый 12-й украинец. И протестных людей вроде станет поменьше, и есть за что еще лишний раз ругнуть Москву. Да и деньги гастарбайтеров, присылаемые на Украину семье, тоже лишними не будут. А Климкин и прочие потом отчитаются: жить стало лучше, жить стало веселее…

Но я знаю, как решить проблему каждого двенадцатого уехавшего в Россию гражданина Украины. Все очень просто. В Чернобыльской зоне нужно создать "Силиконовую долину" по типу калифорнийской. Тем более, как уверяют киевские власти, в этой зоне давно ничего не "фонит". Так что территория перспективная. Крещатик нужно превратить в украинскую Уолл-стрит, из Жмеринки сделать Лас-Вегас, а на улице Грушевского начать, наконец, добывать сланцевый газ. Корпорации Boeing и Lockheed Martin ввиду предстоящего упадка Америки срочно переводят свое производство на Украину со штаб-квартирой в Конотопе. За ними на незалежную потянутся JPMorgan, General Electric, ExxonMobil. А потом и немецкие гиганты. А куда ж им деваться?..

А кто будет платить огромные деньги для развития масштабных проектов на Украине, спросите вы. Это не вопрос! На него уже есть готовый ответ в одной знаменитой книге:

" – Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…

– Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!..

… – Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил… Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы.

– Да! А впоследствии и вселенной"…

А кто, спрашиваете, заплатит украинские долги МВФ? А тот, кто заказывал музыку на майдане – добрые старые заокеанские друзья…

Впрочем, что-то я размечтался о кренделях небесных!.. Ведь первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская открыто заявила: число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики. Что ж получается? В России может оказаться каждый восьмой?..

Вот так! Как всегда: прервали сладкий сон на самом интересном месте!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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