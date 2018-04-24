Все тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400

Пентагон вдруг неожиданно усомнился в эффективности российских средств ПВО. А причина такой диффамации банальна: Вашингтон всеми силами пытается отговорить Турцию от контракта на поставку С-400. Пусть покупают американские! Бизнес – ничего личного.

Свобода слова в действии. Дотошные американские журналисты вывели на чистую воду чиновников военного ведомства. И, надо сказать, сделали это не зря. Миру в очередной раз явлена кухня внутренней и внешней политики Вашингтона. И нельзя сказать, что из нее доносятся ароматы изысканных блюд. Дух далеко не "мишленовский". А теперь детальней, без лирики. Оказывается, сотрудники Пентагона намеренно занижают эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от контракта на поставку ЗРК С-400. И делают это весьма примитивным способом, пытаясь подвергнуть обструкции советскую и "выросшую" из нее российскую военную технику и вооружения в целом. В качестве примера приводится тот самый удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля.

Как утверждает американская сторона, укомплектованная советскими и российскими комплексами система ПВО Сирии якобы не сбила ни одной ракеты из запущенных с кораблей и самолетов союзников. И вот такая грубая фальсификация становится "полноценным" аргументом. Работа, надо сказать, топорная. И демонстрация некоторого неуважения к турецким партнерам по НАТО. Как будто те и сами не знают, обладая соответствующими информационно-разведывательными возможностями, что сирийцы уничтожили три четверти выпущенных по их территории ракет. Представители Пентагона также упирают на то, что новейшие комплексы ПВО, которыми "прикрыты" собственно российские военные объекты в Сирии, во время удара задействованы не были. А стало быть, и эффективность их не доказана. Ну, тоже аргумент так себе. Не задействованы С-400 были, как известно, по той простой причине, что Москва четко обозначила Вашингтону "красные линии", которые он во время атаки на Сирию перейти не решился. Да и вообще: если на уличной парковке неподвижно стоит новенький "мерседес" последней модели, это вовсе не значит, что он не умеет быстро ездить, а также комфортно и безопасно возить своего хозяина.

Одним словом, Вашингтон страстно хочет убедить Анкару отказаться от контракта. Одно время даже угрожал некими санкциями, если российская техника встанет на боевое дежурство в Турции. Угрозы не сработали. Турция сочла такой стиль общения неприемлемым. Но американцы действуют в жанре "не мытьем, так катаньем". И регулярно предлагают партнерам аналоги российских ЗРК собственного производства. Правда, тут тоже есть пара, скажем так, заминок. Дело в том, что, к примеру, комплекс Patriot практически по всем тактико-техническим характеристикам С-400 уступает. А вот в цене, наоборот, значительно превосходит. Турки умеют считать деньги и справедливо хотят диверсифицировать обеспечение своей безопасности, чтобы не зависеть от одного контрагента, от главного поставщика. И это принципиальная позиция, на которую США повлиять при всех стараниях пока не способны.

Но попытки любыми способами склонить Анкару в свою сторону – это еще полбеды. У себя-то дома военные чиновники про российские комплексы говорят совсем другие слова. Диаметрально противоположные. И тратят миллиарды на разработку стелс-технологий, с помощью которых можно обходить российские противоракетные системы. Как прогнозируют американские эксперты, на предстоящем слушании комитета сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона с новой силой начнут рассказывать об угрозах со стороны С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства. Задача ясна как божий день: подвести базу под свои программы и бюджеты. И ведь что любопытно, именно дома американские ответственные лица говорят правду о возможностях техники и вооружений, производимых в России. И весьма умело пользуются этой правдой в сугубо ведомственных меркантильных интересах. Что называется, под шумок. А вот Турции пытаются "впаривать" откровенную информационную туфту. Как говорил древний китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы, "война – это путь обмана". Теперь, конечно, нужно делать поправку и добавлять определение – гибридная. Американские военные чиновники хорошо усвоили эту мудрость. Но ведь и оппоненты не лыком шиты.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!