"Лежачего не бьют". История самого знаменитого гвардейца

Двадцать четвертого апреля 1783 года скончался граф Григорий Григорьевич Орлов, фаворит Екатерины II, во многом благодаря которому она, собственно, и взошла на престол.
Императрица осыпала его всевозможными наградами и почестями, даже сделала фельдмаршалом. Хотя, по сути, его уровень – это командир полка, не выше. В отличие от другого фаворита – Потемкина – у Орлова не было ни государственного кругозора, ни талантов полководца. Его истинным воспитателем была гвардейская казарма. Он был храбрым и лихим воякой, рубахой-парнем.
А выдвинул его генерал-фельдцейхмейстер граф Петр Иванович Шувалов, сделавший Орлова своим адъютантом. Потом, наверно, генерал об этом пожалел, потому что Орлов закрутил роман с возлюбленной своего начальника княгиней Куракиной. Предприимчивый адъютант был изгнан с должности, но тем самым лишь приумножил свою популярность среди гвардейцев и привлек внимание великой княгини Екатерины Алексеевны. Уже давно замечено, что женщины весьма часто обращают свой пристальный взор именно на тех мужчин, на счету которых много любовных подвигов…
О дворцовом перевороте говорить не буду – вряд ли что-то можно новое добавить ко всему написанному и сказанному. Исторических свидетельств много. К тому же этот переворот уже сколько раз за последнее время показывали в разных сериалах. Ну что ж! Все-таки хоть какая-никакая, а популяризация русской истории… Только два замечания: Екатерина никогда не видела своего мужа после переворота. И второе – все сцены убийства Петра III, которые мне довелось видеть по ТВ, имеют, безусловно, баснословный характер.
Постепенно отношения между Екатериной и Орловым охладевали. Тому было много причин. Императрица полностью отдала себя государственным делам, а из Григория Григорьевича помощник оказался никудышный. Он проводил время в безделье, пьянстве и разврате. Но он оказал еще одну важную услугу Екатерине – спас Москву от чумного бунта 1771 года.
Граф не побоялся примчаться в заразный город, чтобы жестко и твердо навести там порядок и тем способствовать прекращению чумы. Только он да генерал Еропкин смогли. А остальные испугались. Например, тогдашний начальник древней столицы – московский главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков, победитель Фридриха II в Семилетней войне – в панике бежал вон из города, бросив на произвол судьбы его жителей.
Императрица искренне была благодарна Григорию Григорьевичу. В Царском Селе была воздвигнута триумфальная арка с надписью: "Орловым от бед избавлена Москва", отчеканена медаль, на которой были выбиты слова: "Россия таковых сынов в себе имеет" и "За избавление Москвы от язвы в 1771 году".
Глава русской внешней политики граф Никита Панин обвинил в письме к императрице Орлова в неудачном исходе переговоров в Фокшанах. По его словам, орловское "бешенство и колобродство" испортило дело. Хотя, с другой стороны, по воспоминаниям, Григорий Григорьевич вышел из терпения из-за докучливых необоснованных претензий и двуличия турок. Но, как бы то ни было, он плюнул на конгресс и поскакал в Петербург. Однако на подъезде к столице его остановил петербургский генерал-полицмейстер Николай Иванович Чичерин и отправил Орлова в принадлежавший графу же Гатчинский дворец. Так закончилось его фаворитство. Императрица говорила о нем: "Григорий Григорьевич Орлов был гений, силен, храбр, решителен, но мягок, как баран, и притом с сердцем курицы"…
А после этого Орлов был уже окончательно исключен из всех государственных дел, путешествовал по заграницам. В последний раз его имя всплыло в 1777 году. Он оказался в центре скандала из-за женитьбы на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Церковь не разрешает браки такой близкой степени родства. Синод подал императрице жалобу на Орлова. Екатерина повелела разобрать дело в Императорском совете. Для молодоженов это могло закончиться плохо: как минимум – признание брака недействительным. Но все сошло благополучно благодаря остроумной реплике графа Кирилла Григорьевича Разумовского, президента Академии наук. Кстати, Орлов и Разумовский недолюбливали друг и друга и постоянно были, что называется, в "контрах".
Историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский так описал эту историю: члены Совета, долго преклонявшиеся пред Орловым, теперь решили разлучить его с женою и заключить обоих в монастырь. Разумовский отказался подписать приговор и объявил товарищам, что для решения дела недостает выписки из постановления "о кулачных боях". Все засмеялись и просили разъяснения.
– Там, – продолжал он, – сказано, между прочим, "лежачего не бить"…
Впрочем, счастье Орлова было недолгим – в 1781 году его супруга скончалась от чахотки, а сам он вскоре после этого сошел с ума.
Sic transit gloria mundi…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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