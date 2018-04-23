В Вашингтоне могут быть ею довольны. В отличие от Ангелы Урсулу уламывать не надо. Ее бы воля, она Сирию за неимением лучшего из рогаток бы обстреляла. Лишь бы вместе со всеми.
"Уснула" фон дер Ляйен. Министр обороны ФРГ захотела в "позицию силы"
В Германии опять вспомнили, что сила есть. Сделали это в министерстве, которому по долгу службы следует это хотя бы помнить. Потому что подтверждать это нечем. Потому что сила – это его слабое место. Самолеты даже не взлетают, танки даже не ползают, пушки даже не заряжают. Вся военная тайна военного ведомства в том и состоит, что уже никто не знает, почему оно до сих пор так называется. Но для того и разговоры о силе, чтобы помнили, что не случайно. Коль завела их главная по немецкой обороне Урсула фон дер Ляйен – значит, можно ей "бундесверить".
Не зря все-таки ввела она в армии уроки секс-образования и приказала шить форму для беременных военнослужащих. Знала, что возродится от этого мощь былая. Хотя сейчас говорила не про оружие. Но про "позицию силы". Только так и не иначе, сказала Ляйен в интервью Bild, следует вести диалог с Россией. Сказала не впервые, но на этот раз с каким-то особым пристрастием. По ее словам, давление на Москву с помощью санкций должно продолжаться, потому что, цитата, "Путин не ценит слабость".
Ну, слабость, предположим, вообще мало кто ценит. Но это же не значит, что каждого за это надо наказывать. Тем более – пугать наказанием. И, тем более, если сами всего боятся. Немецкий бизнес стонет от антироссийских запретов – запросил у США пощады от них. Министр финансов Олаф Шольц на прошлой неделе прозондировал американскую почву на предмет особых условий. А 27 апреля сама Меркель в Вашингтоне нижайше попросит хозяина, в ее случае, видимо, не только Белого дома, о снисхождении к немецким "гигантам". Но Урсула, похоже, проспала этот момент.
"Еще подругой называется", – вправе обидеться на нее Ангела. Как теперь канцлерин уговаривать Трампа сделать исключение для промышленников ФРГ, если ее первой соратнице неймется усилить санкции. "Вы меж собой разберитесь", – резонно ответит ей президент США. А про себя подумает: "А Урсула-то хороша". Пусть и не в том смысле, что лет сорок назад. Хотя отчасти и в том. В отличие от Меркель ее уламывать не надо. Ее б воля, она, наверное, Сирию за неимением лучшего рогатками бы обстреляла. Лишь бы вместе со всеми. Тем паче, что для всех главным и было участие, а не победа.
А вот у Германии не было даже его. Ладно британцы: англосаксы – они и есть англосаксы. Но Трамп и Францию с собой взял. А немцам даже не предложил. Хотя Меркель говорит, что не очень-то и хотела. Но ведь ее не спрашивали, хочет она или нет. Просто не позвали и все. Как объяснил потом Макрон, это потому де, что конституция ФРГ не позволяет ее премьеру принимать военные решения оперативно. А ждать, пока она договорится с бундестагом, у них не было времени. И не в том дело, что дожили: француз выказывает высокомерное пренебрежение к основному закону Германии. А в том, что канцлер этой самой Германии стыдливо ему это позволяет.
Вот и Ляйен себе позволила не особо считаться с Меркель. Надо же кому-то восстанавливать реноме в глазах западного сообщества. А то спишут. Все, скажут, локомотив ЕС – это не бронепоезд. И отправят в депо. "Так пусть отправят только Ангелу", – рассудила Урсула. Они, конечно, подружки. Но обычно подружки друг у дружки парней и отбивают. Хотя у Меркель с Трампом за год так ничего и не было. А Ляйен ради него готова даже в "позицию силы" стать. Иначе говоря, показать свое самое слабое место.
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