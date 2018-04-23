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Кому стул, а кому обивка от стула, или За кого Трамп Макрона принимает

17:2423.04.2018
(обновлено: 18:22 23.04.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Все у них наоборот. Стихи и проза, лед и пламень. Парижское соглашение, торговля, иранская атомная сделка. Даже ситуация в Сирии вызывает у них разные эмоции. А вот поди ж ты – сошлись.

Кому стул, а кому обивка от стула, или За кого Трамп Макрона принимает
– Дональд. 

– Эммануэль.

– My friend.

– Mon cher ami. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: курс Макрона в Сирии выбивается из традиций французской политики
Они давно не виделись. Созванивались каждую неделю. Но это же – не то. Другое дело – за руку подержать, по плечу похлопать, в глаза заглянуть. Кажется, что между ними ничего не может быть общего. Ну, кроме того, что оба выскочили, как черт из табакерки, и своим явлением перевернули привычный политический уклад в собственных странах. Пока только в них. Но оба, и это тоже их роднит, ищут счастья на стороне. И, прежде всего, друг в друге. 

Хотя возрастная разница – в поколение. Хотя один неотесанный, второй манерный. Один на дух не переносит, для второго два бокала в день – это как водится. Все у них наоборот. Парижское соглашение, торговля, иранская атомная сделка. Даже ситуация в Сирии вызывает у них разные эмоции. Один хочет оттуда уйти, второй просит его остаться. Но стреляли оба. 

Впрочем, что касается "стреляли" по-французски, то мы только видели, как взлетали "Рафали", и только слышали от Макрона, что не зря. А вот министерство обороны России, например, пуски с французских носителей не обнаружило. Но, "кому ты веришь: им или мне, твоему другу?", – обиженно спросит Эммануэль, если вдруг Дональд усомнится в его преданности. Не усомнится. Он же и сам бомбил так, чтобы, ни дай бог, никого не задеть. А вот его лично как раз могло и задеть, что Макрон в подпитии назвал себя "ровней Путину", а не ему – Трампу. Впрочем, изворотливый француз и тут найдет, что ответить. Мол, "с тобой-то никто не сравнится". 

Почти так перед поездкой за океан и сказал. "Я думаю, что США – это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность", – "лизнул" он Трампа по любимому каналу Трампа Fox News, чтобы Трамп обязательно услышал и не пожалел, что встречает главу Пятой республики по высшему разряду. Как еще никого не встречал. Ради Макрона он впервые даже закатит правительственный ужин. Пир, который американские президенты дают в исключительных случаях. Как награду за отношения. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
И он не плакал!.. Макрон рассказал о своем влиянии на Трампа
Трамп не удостоил такой чести ни Си, ни Абэ, ни Меркель. Он вообще говорил, что не сядет за этот стол, пока Америка не преодолеет торговый дефицит. Не преодолела – увеличила. Но: "кушать подано!". "Сыру хочешь? А котлету? А чего больше?". "А все равно. Главное – пошлины поменьше. А лучше вообще их отмени". Кажется, что Макрону позволительно вести себя здесь и так. И это действительно загадка, почему именно с ним.

Меланья, между прочим, тоже в стороне не осталась. В ответ на подарочный дуб, привезенный Эммануэлем из Нормандии, первая американская леди приготовила гостю заключенный в рамку лоскуток обивки стула из раритетного гарнитура Белого дома. Не дуб, конечно, но тоже с намеком. Как говорится, кому стул, а кому и обивка от стула. 

 

Автор Шейнкман Михаил, радио Sputnik

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