Кому стул, а кому обивка от стула, или За кого Трамп Макрона принимает

– Эммануэль.
– My friend.
– Mon cher ami.
Хотя возрастная разница – в поколение. Хотя один неотесанный, второй манерный. Один на дух не переносит, для второго два бокала в день – это как водится. Все у них наоборот. Парижское соглашение, торговля, иранская атомная сделка. Даже ситуация в Сирии вызывает у них разные эмоции. Один хочет оттуда уйти, второй просит его остаться. Но стреляли оба.
Впрочем, что касается "стреляли" по-французски, то мы только видели, как взлетали "Рафали", и только слышали от Макрона, что не зря. А вот министерство обороны России, например, пуски с французских носителей не обнаружило. Но, "кому ты веришь: им или мне, твоему другу?", – обиженно спросит Эммануэль, если вдруг Дональд усомнится в его преданности. Не усомнится. Он же и сам бомбил так, чтобы, ни дай бог, никого не задеть. А вот его лично как раз могло и задеть, что Макрон в подпитии назвал себя "ровней Путину", а не ему – Трампу. Впрочем, изворотливый француз и тут найдет, что ответить. Мол, "с тобой-то никто не сравнится".
Почти так перед поездкой за океан и сказал. "Я думаю, что США – это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность", – "лизнул" он Трампа по любимому каналу Трампа Fox News, чтобы Трамп обязательно услышал и не пожалел, что встречает главу Пятой республики по высшему разряду. Как еще никого не встречал. Ради Макрона он впервые даже закатит правительственный ужин. Пир, который американские президенты дают в исключительных случаях. Как награду за отношения.
Меланья, между прочим, тоже в стороне не осталась. В ответ на подарочный дуб, привезенный Эммануэлем из Нормандии, первая американская леди приготовила гостю заключенный в рамку лоскуток обивки стула из раритетного гарнитура Белого дома. Не дуб, конечно, но тоже с намеком. Как говорится, кому стул, а кому и обивка от стула.
Автор Шейнкман Михаил, радио Sputnik
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