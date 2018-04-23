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Ставки сделаны. Трамп и Ким Чен Ын – проверка на прочность перед встречей

16:3223.04.2018
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© AFP 2018 / Jung Yeon-jeТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Американский президент посмеялся над теми, кто учит его, как заключать сделки с КНДР. Его, который так близко подошел к этому историческому моменту. Может, оно и так, вот только бы вновь не нашла коса на камень.

Хочешь мира, готовься к войне? Пока мир рукоплещет мирным инициативам лидера КНДР Ким Чен Ына, его главный оппонент – президент США, похоже, отыгрывает назад и предупреждает, что не уступит ни в чем. Одной лишь приостановки ядерных испытаний Вашингтону мало. Президент США хочет увидеть быструю и полную денуклеаризацию Северной Кореи. И не отменит санкций, пока Пхеньян не свернет свою ядерную программу. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время поздравления граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018
© AP Photo / KRT via AP Video
"Человек без ракеты". Ким Чен Ын готов отказаться от атомной бомбы
Ранее СМИ писали, что Токио, Сеул и Вашингтон хотят ее увидеть к 2020 году. Но, как известно, быстро только сказка сказывается, а что до дела, то процесс этот будет долгим и непростым, заметил глава МИД России Сергей Лавров. Он увидел позитивные подвижки вокруг Корейского полуострова, отметив, что это шаг от военного решения и призвал воздержаться от провокаций. И все пока воздерживаются, и даже делают встречные шаги. Так, Южная Корея перед намеченной встречей двух корейских лидеров даже прекратила вещание громкоговорителей на границе КНДР. Как было сказано, ради создания подходящей атмосферы для мирных переговоров. 

Между тем, встреча Трампа с Ким Чен Ыном еще подвисает в воздухе: согласие двух лидеров есть, а вот гарантий безопасности для КНДР пока что никаких. Да и Трамп еще может передумать. Советники главы Белого дома считают отказ КНДР от ядерных испытаний "ловушкой". Мол, лидер КНДР решил дать скромные обещания, которые он сможет "быстро забрать обратно". А вот Вашингтону, мол, из-за мирной инициативы Пхеньяна "дать заднюю" будет уже непросто. Тут, конечно, можно подумать, что у помощников Трампа то ли с логикой не все в порядке, то ли с памятью. Ведь именно американцы нагнетают обстановку вокруг полуострова, угрожают ударами и стягивают свои корабли к берегам непокорной страны. И пока кроме немногих миролюбивых слов в адрес КНДР ничего не происходит. А Ким Чен Ын заморозил ядерные испытания, закрыл полигон и даже пообещал допустить туда инспекторов из США. В ответ лидер КНДР хочет только услышать надежные гарантии безопасности для себя и своей страны. Кому охота закончить свои дни как Саддам Хуссейн или Муаммар Каддафи? Так кто после этого благоразумен и готов идти на компромиссы? 

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Эксперт: Трампу и Ким Чен Ыну нужно будет "пройти по кочкам через болото"
Считается, что встреча лидеров США и КНДР  может пройти уже в мае или в начале июня. Американский президент даже посмеялся над теми, кто учит его, как заключать сделки с КНДР. Его, который так близко подошел к этому историческому моменту. Может, оно и так, вот только бы вновь коса не нашла на камень. Можно, конечно, перед серьезным разговором поднять ставки с обеих сторон, что уже, кстати, было сделано. 

Трамп пообещал ослабить санкции только после полного отказа КНДР от ядерной программы, а Северная Корея ждет гарантий безопасности. Вот и посмотрим, что у кого на языке, а что в уме. Шанс-то неплохой для обоих лидеров сохранить лицо перед всем миром. Да еще и войти в историю в качестве миротворцев. Особенно для Трампа. Это в Twitter можно быть ковбоем и угрожать возмездием всему миру, а в жизни-то оно совсем иначе.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем! 

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