Ставки сделаны. Трамп и Ким Чен Ын – проверка на прочность перед встречей

Хочешь мира, готовься к войне? Пока мир рукоплещет мирным инициативам лидера КНДР Ким Чен Ына, его главный оппонент – президент США, похоже, отыгрывает назад и предупреждает, что не уступит ни в чем. Одной лишь приостановки ядерных испытаний Вашингтону мало. Президент США хочет увидеть быструю и полную денуклеаризацию Северной Кореи. И не отменит санкций, пока Пхеньян не свернет свою ядерную программу.
Между тем, встреча Трампа с Ким Чен Ыном еще подвисает в воздухе: согласие двух лидеров есть, а вот гарантий безопасности для КНДР пока что никаких. Да и Трамп еще может передумать. Советники главы Белого дома считают отказ КНДР от ядерных испытаний "ловушкой". Мол, лидер КНДР решил дать скромные обещания, которые он сможет "быстро забрать обратно". А вот Вашингтону, мол, из-за мирной инициативы Пхеньяна "дать заднюю" будет уже непросто. Тут, конечно, можно подумать, что у помощников Трампа то ли с логикой не все в порядке, то ли с памятью. Ведь именно американцы нагнетают обстановку вокруг полуострова, угрожают ударами и стягивают свои корабли к берегам непокорной страны. И пока кроме немногих миролюбивых слов в адрес КНДР ничего не происходит. А Ким Чен Ын заморозил ядерные испытания, закрыл полигон и даже пообещал допустить туда инспекторов из США. В ответ лидер КНДР хочет только услышать надежные гарантии безопасности для себя и своей страны. Кому охота закончить свои дни как Саддам Хуссейн или Муаммар Каддафи? Так кто после этого благоразумен и готов идти на компромиссы?
Трамп пообещал ослабить санкции только после полного отказа КНДР от ядерной программы, а Северная Корея ждет гарантий безопасности. Вот и посмотрим, что у кого на языке, а что в уме. Шанс-то неплохой для обоих лидеров сохранить лицо перед всем миром. Да еще и войти в историю в качестве миротворцев. Особенно для Трампа. Это в Twitter можно быть ковбоем и угрожать возмездием всему миру, а в жизни-то оно совсем иначе.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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