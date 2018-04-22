РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

И всей Украины мало. Волкер замахнулся на Италию

10:0022.04.2018
05920
© AFP 2018 / Andreas SolaroАктивист партии Движение 5 звезд у здания парламента ИталииАктивист партии Движение 5 звезд у здания парламента Италии
© AFP 2018 / Andreas Solaro
В Италии грядут перемены. Новое правительство, судя по всему, не прочь пересмотреть режим антироссийских акций. Это кому-то очень не нравится. Роль надсмотрщика досталась спецпредставителю США на Украине Волкеру. Почему именно ему?

Курт Волкер разошелся. Спецпредставителю США по Украине стало тесно в незалежной. Теперь он  грозит Риму по поводу экономических санкций  в отношении России. Дескать, если Италия посмеет в одностороннем порядке снять эти "кары", то у нее возникнут серьезные проблемы с ЕС.  Странное заявление. Спрашивается – где Волкер, а где Италия? С украинскими проблемами еще не разобрался, а уж замахивается на европейские. 

Флаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Единство со скрипом. В Евросоюзе заговорили об отмене консенсуса
Самоволка? Вряд ли. Курту Волкеру Вашингтон отвел роль главного защитника западных ценностей на передовом "боевом" рубеже. Его задача – увязать все процессы, происходящие на Украине, Сирии и в Европе в единое целое, показать, что США конфликтует с Россией не на пустом месте. Ведь помимо угроз Италии спецпосланник призвал ЕС сплотиться перед общим "врагом". В качестве аргументов  – уже набивший оскомину набор: якобы невыполнение Россией Минских соглашений, отравление Скрипалей  и даже ракетный удар по Сирии. То есть США вместе с Великобританией и Францией провели показательную  акцию, которая на самом деле зовется агрессией, но ее надо обязательно поддержать. Негоже разрушать западное единство. 

Но почему все же Волкер так обеспокоен Италией? Ведь Рим пока никак не выбивается из общего ряда "заединщиков". После инцидента со Скрипалями Италия проявила солидарность – выслала двух российских дипломатов. Да и по поводу событий в Сирии замглавы МИД Италии Винченцо Амендола заявил, что Рим осуждает применение химического оружия, и что всегда будет находиться бок о бок со своими традиционными союзниками: США, Францией и Великобританией.    Но этот итальянский "штиль" обманчив. Это –  уходящая натура. Последние "вздохи" старой политики. В марте на парламентских выборах в Италии победили противники политического тренда в ЕС, в том числе в отношении России. Правоцентристская коалиция, где главные роли играют партии "Лига" и "Вперед, Италия", набрала 37% голосов, "Движение пяти звезд" – 32%. Именно эти две политические силы претендуют на пальму первенства, то есть  готовы заняться формированием нового правительства. 

Лидер "Лиги" Маттео Салвини, ставший кандидатом от правоцентристов на пост премьер-министра, известен своей жесткой критикой антироссийских мер.  Он не раз заявлял, что если станет главой правительства, то потребует снятия санкций с Москвы. Помимо этого Салвини стал первым итальянским партийным лидером, который выступил за признание воссоединения Крыма с Россией. Да и лидер "пятизвездочников" Луиджи Ди Майо выступает за изменение санкций в отношении РФ. По его словам, если этот инструмент не работает, то его надо поменять. 

Предвыборные агитационные плакаты лидеров партий и движений, участвующих в парламентских выборах в Италии
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
Перейти в фотобанк
Кому комедия, а кому трагедия. ЕС не понял итальянских "шуток"
Заявления итальянских политиков – это, прежде всего, отражение серьезных  проблем в экономике страны. Из-за антироссийских санкций потеряно очень много – итальянские предприятия лишились рынков сбыта, разорваны контракты, прекращены серьезные проекты. Не случайно же президент Ассоциации итальянской промышленности в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги призвал к тому, чтобы политическая линия "Лиги" на отмену антироссийских санкций стала курсом нового правительства Италии. 

Поэтому и результаты парламентских выборов, и заявления политиков в Италии  – это реакция на объективные реалии. Страна ищет выход из кризиса. Напрашиваются решения, явно противоречащие идеологическому и экономическому единству ЕС, которого на самом деле давно уже нет. Причем позицию Италии как одной из основательниц ЕС, третьей по размеру экономики союза (без учета Великобритании) придется обязательно принимать во внимание. 

А что же Волкер? Ему обязательно ответят. Вот сейчас разберутся с новым составом правительства в Италии – и ответят. Хорошо бы, чтоб  все сразу стало ясно.       

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена