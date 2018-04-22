И всей Украины мало. Волкер замахнулся на Италию

В Италии грядут перемены. Новое правительство, судя по всему, не прочь пересмотреть режим антироссийских акций. Это кому-то очень не нравится. Роль надсмотрщика досталась спецпредставителю США на Украине Волкеру. Почему именно ему?

Курт Волкер разошелся. Спецпредставителю США по Украине стало тесно в незалежной. Теперь он грозит Риму по поводу экономических санкций в отношении России. Дескать, если Италия посмеет в одностороннем порядке снять эти "кары", то у нее возникнут серьезные проблемы с ЕС. Странное заявление. Спрашивается – где Волкер, а где Италия? С украинскими проблемами еще не разобрался, а уж замахивается на европейские.

Самоволка? Вряд ли. Курту Волкеру Вашингтон отвел роль главного защитника западных ценностей на передовом "боевом" рубеже. Его задача – увязать все процессы, происходящие на Украине, Сирии и в Европе в единое целое, показать, что США конфликтует с Россией не на пустом месте. Ведь помимо угроз Италии спецпосланник призвал ЕС сплотиться перед общим "врагом". В качестве аргументов – уже набивший оскомину набор: якобы невыполнение Россией Минских соглашений, отравление Скрипалей и даже ракетный удар по Сирии. То есть США вместе с Великобританией и Францией провели показательную акцию, которая на самом деле зовется агрессией, но ее надо обязательно поддержать. Негоже разрушать западное единство.

Но почему все же Волкер так обеспокоен Италией? Ведь Рим пока никак не выбивается из общего ряда "заединщиков". После инцидента со Скрипалями Италия проявила солидарность – выслала двух российских дипломатов. Да и по поводу событий в Сирии замглавы МИД Италии Винченцо Амендола заявил, что Рим осуждает применение химического оружия, и что всегда будет находиться бок о бок со своими традиционными союзниками: США, Францией и Великобританией. Но этот итальянский "штиль" обманчив. Это – уходящая натура. Последние "вздохи" старой политики. В марте на парламентских выборах в Италии победили противники политического тренда в ЕС, в том числе в отношении России. Правоцентристская коалиция, где главные роли играют партии "Лига" и "Вперед, Италия", набрала 37% голосов, "Движение пяти звезд" – 32%. Именно эти две политические силы претендуют на пальму первенства, то есть готовы заняться формированием нового правительства.

Лидер "Лиги" Маттео Салвини, ставший кандидатом от правоцентристов на пост премьер-министра, известен своей жесткой критикой антироссийских мер. Он не раз заявлял, что если станет главой правительства, то потребует снятия санкций с Москвы. Помимо этого Салвини стал первым итальянским партийным лидером, который выступил за признание воссоединения Крыма с Россией. Да и лидер "пятизвездочников" Луиджи Ди Майо выступает за изменение санкций в отношении РФ. По его словам, если этот инструмент не работает, то его надо поменять.

Заявления итальянских политиков – это, прежде всего, отражение серьезных проблем в экономике страны. Из-за антироссийских санкций потеряно очень много – итальянские предприятия лишились рынков сбыта, разорваны контракты, прекращены серьезные проекты. Не случайно же президент Ассоциации итальянской промышленности в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги призвал к тому, чтобы политическая линия "Лиги" на отмену антироссийских санкций стала курсом нового правительства Италии.

Поэтому и результаты парламентских выборов, и заявления политиков в Италии – это реакция на объективные реалии. Страна ищет выход из кризиса. Напрашиваются решения, явно противоречащие идеологическому и экономическому единству ЕС, которого на самом деле давно уже нет. Причем позицию Италии как одной из основательниц ЕС, третьей по размеру экономики союза (без учета Великобритании) придется обязательно принимать во внимание.

А что же Волкер? Ему обязательно ответят. Вот сейчас разберутся с новым составом правительства в Италии – и ответят. Хорошо бы, чтоб все сразу стало ясно.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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