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Трепещи, Москва – на Порошенко "пролился свет из Царьграда"

10:0021.04.2018
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Маркив
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У всех весна наступает по-разному: кому "ласточка в сени", а кто и "петуха пускает", как Петр Порошенко. Его одержимость созданием на Украине независимой от Москвы православной церкви поднялась на новый виток.

Украинский лидер на грани нервного срыва. Приближается 1030-летие крещения "Киевской Руси-Украины", как он выражается про праздник 28 июля, а украинская церковь все еще не имеет статуса поместной автокефальной и не отделена от Московского патриархата. С таким  положением дел мириться больше нельзя, решил Петр Порошенко и выступил за прямое обращение к авторитету из авторитетов мирового православия – главе Константинопольской церкви. Слова своего обращения он отрепетировал на заседании Верховной рады – парламентариев, как оказалось к его удивлению, надо было еще убеждать в необходимости разрыва с Московским патриархатом! 

Патриарх Кирилл на открытии Архиерейского собора в Москве. 29 ноября 2017 года
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
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Для этой самой убедительности Петр Алексеевич, как обычно, выбрал унизительные характеристики и бранные слова в адрес России. Он назвал Россию "залесьем", где "киевские князья опрометчиво основали Москву", и подчеркнул, что константинопольское разрешение на создание единой поместной украинской православной церкви станет "актом восстановления глубокой исторической справедливости". Непонятно, что имелось в виду под "восстановлением", потому что ничего другого, кроме Русской православной церкви, признанной мировым православием, на Украине в "исторически глубокие" времена не было. Но раз Порошенко сказал: "из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", – то так оно и было. И в Царьград – он же Константинополь, он же Стамбул – и надо писать жалобы на Москву.

Идея просить защиты от Московского патриархата у Константинопольского православного патриарха (титулованного и Вселенским патриархом) родилась у Петра Порошенко не сегодня. Его пробило на это почти год тому назад, когда он заявил: "Именно от Константинопольской церкви мы ожидаем признания автокефалии украинской церкви – равенства с другими поместными православными церквями". Тогда Петр Алексеевич получил "вежливый отказ" и где-то внутри себя, видимо, решил, что вселенскому патриарху надо подумать. И вот теперь, тоже где-то внутри себя, надо полагать, украинский президент определился: у главы Константинопольской церкви было достаточно времени на размышление, чтобы "созреть" и выдать Киеву долгожданный томос, то есть разрешительный указ. 

Однако за неполный год в православных церковных канонах ничего не изменилось. Как известно, православный канон – самый консервативный, ортодоксальный. Ну как его атаковать? Порошенко, конечно, кое-что предпринял. Он обзавелся "бумажками", которые, очевидно, представляются ему "броней"! Во-первых, это поддержка обращения к вселенскому патриарху со стороны Верховной рады. Пусть не единодушная, но большинством голосов. Ну разве мнение украинских парламентариев не должно приятно удивить патриарха Варфоломея?.. Однако, увы, представители светской власти в таких вопросах вообще никак не котируются, особенно власти той страны, где Церковь отделена от государства, как на Украине. 

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины
© РИА Новости / Григорий Костин
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Киев хочет в Стамбул. Порошенко ищет у Константинополя управы на Москву
Может быть, важнее вторая бумажка? Ведь она подписана уже церковными, а не светскими деятелями, –  Порошенко заручился и архиерейской поддержкой! Беда только в том, что это все архиереи неканонических украинских церквей. Так что тоже мимо, потому что для решения вопроса об автокефалии УПЦ необходимо предъявить единство мнения всех православных епископов Украины, признанных мировым православием: повторим, не каких-то там двух "прикормленных", "карманных", а абсолютно всех. И вот такой бумажки у украинского президента не будет никогда

Главное же заключается в том, что согласно канонам даровать автокефалию может только "церковь-мать", и для Киева это не Константинопольская, а Русская православная церковь, что бы там не плел Петр Алексеевич про то, кому первому пролился "свет из Царьграда". Так что извините, ваш томос поставлен на тормоз. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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