Украина теряет крымских татар – в Крыму им нравится больше

О том, как Крым принимает бывших соотечественников из Херсонской области, а крымскотатарская община выбирает мирную жизнь.

Пока украинские моряки грозят Петру Порошенко переехать в Крым, если их квартирный вопрос не будет решен, крымские татары молча переезжают.

По информации, которую озвучил депутат Госдумы от этого региона Руслан Бальбек, это люди разных возрастов и занятий – от студентов до тех, кто исторически проживал в Херсонской области.

Он рассказал, что на крымскотатарскую общину на Украине давят экстремистские организации, вот люди и делают выбор в пользу мирной жизни и обращаются к российским властям с просьбой предоставить им вид на жительство.

Потому что Россия, в отличие от некоторых, многое делает для того, чтобы все национальные общины чувствовали себя хорошо. Например, школа в Симферополе, в том районе, где живут в основном крымские татары, строилась 20 лет, а открылась только после того, как регион стал российским. На программы по обустройству и развитию реабилитированных народов выделяют немалые деньги.

Как рассказывал Владимир Путин, тем, что делает в этом отношении Россия, довольны даже в Турции, где крымских татар существенно больше, чем в самом Крыму.

Как заявляли в МИДе, перед президентскими выборами некоторые силы пытались расшатать ситуацию в стране, в том числе, и с помощью крымских татар – разогреть межнациональные и межконфессиональные проблемы. Не получилось. Наверное, потому, что сейчас, когда прошло уже 4 года, все жители полуострова имеют возможность сравнить их жизнь с тем, что происходит у бывших соотечественников. И терять то, что получили вместе с российскими паспортами, никому не хочется. А судя по массовым переездам из Херсонской области, оценить ситуацию смогли и те, кто остался на Украине – и это сравнение тоже оказалось не в их пользу.

Киеву же в этой ситуации остаются только провокации , что он и делает. От серьезнейших, с незаконным задержанием наших моряков и угоном судна, до пустых заявлений "меджлиса крымско-татарского народа", который в России признан экстремистской организацией и запрещен, о том, что они будут блокировать Крымский мост.

В Крыму эти смелые планы назвали "весенним обострением". И приготовились встречать тех, кто от этих "обострений" бежит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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