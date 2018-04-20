Дружба после санкций – США хотят выяснить отношения с Россией

Вашингтон не против хороших отношений с Москвой. Для этого нужно только, чтобы она признала себя во всем виноватой и с радостью приняла новые санкции. И вот тогда уже, как считают в США, можно будет дружить.

США хотят улучшить отношения с Москвой, утверждает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, для этого нужно просто сесть и откровенно поговорить. Например, о том, зачем Москва вмешивалась в американские выборы и почему в Сирии произошла химатака. В общем, предлагает пофантазировать, потому что доказать ни одно из этих утверждений пока никто не может. Расследование вмешательства в выборы продолжается с тех самых выборов и ограничивается пока только громкими утверждениями, не подкрепленными никакими фактами.

Впрочем, можно и об этом поговорить, раз американцы готовы к диалогу. Как раз и развеять их сомнения относительно "беззастенчивого поведения России" (очередные санкции объясняются именно в таких формулировках).

Новые ограничительные меры, впрочем, пока не вводят. Несмотря на то, что в американском Минфине довольны тем, что пока получается. Там отметили, что этот мощный инструмент будут использовать и впредь, нужно только немного усовершенствовать стратегию. Именно этим и объясняют некоторую заминку: постпред США при ООН обещала новые санкции уже в минувшую среду, а президент, как сообщили СМИ, оказался к этому не готов и ничего вводить не стал. Пообещал только, что ограничительные меры непременно будут – как только Россия этого "заслужит".Вот так Вашингтон налаживает отношения. Давайте, говорит, побеседуем о том, какие вы плохие – тогда, может, и сможем дружить.

В доказательство своих благих намерений США продолжают чинить мелочные препятствия, где только могут. Например, не выдают визы экипажам "Аэрофлота", из-за чего может пострадать прямое авиасообщение между Россией и США. Нет, оно, конечно, понятно – для рыночной конкуренции все средства хороши. Но пострадает не только российская компания, но и люди – причем как россияне, так и американцы, которые, представьте себе, тоже летают по этому маршруту.

Так что, да, хорошую идею продвигает мистер Болтон – нужно просто сесть и поговорить. А то ведь у российской стороны тоже вопросы есть, и их немало.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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