РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Рожденный революцией. Остров Свободы впервые сменил фамилию лидера

16:4319.04.2018
(обновлено: 18:02 19.04.2018)
025892
© AFP 2018 / Philippe HuguenПервый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-КанельПервый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель
© AFP 2018 / Philippe Huguen
Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал Мигеля своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание.

Рожденный революцией. Остров Свободы впервые сменил фамилию лидера
Не надо пафоса. Он этого не любит. Хотя, что он любит, даже здесь не все знают. Знают, что когда-то увлекался роком и носил длинные волосы. Знают, что с младых ногтей – убежденный марксист-ленинец. Знают, что второй человек в государстве. И этого им достаточно, чтобы верить, что именно он и должен стать первым. Так меняются поколения. Буднично и естественно. А если это голосование в парламенте, то единогласно и без альтернативы. 

Рауль Кастро. 27 декабря 2016
© AP Photo / Ladyrene Perez
Эксперт предположил, кто может стать главой Кубы после Рауля Кастро
Мигель Диас-Канель Бермудес. Сокращенно – Мигель Диас-Канель. Короче, Мигель. Так и будут его звать. Как здесь привыкли звать тех, у кого есть Имя. Фидель, Рауль, а теперь Мигель. Он третьим будет. Но первым не по фамилии Кастро. Как это – остров Свободы пока даже не представляет: у него ведь тоже это впервые. Но не сомневается, что это будет как следует. И никого это уже не шокирует. Когда-то же и Фидель так же добровольно самоустранился от власти. Теперь это делает его младший 86-летний брат. Вместо Рауля Кубу возглавит, как его успели окрестить, "человек Рауля". 

Мигель еще не родился, когда Кастро триумфально вошли в Гавану в январе 1959. Он на год младше революции, но рос с ее плодами вместе. Школа с отличием, ВУЗ, инженер-электронщик, активист Союза молодежи, коммунист. Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал его, в то время уже министра образования, своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание. Мол, как можно – при живом и здоровом лидере. Помешало оно, видимо, и самому лидеру, когда он вдруг сказал, что этот его срок последний, но не сказал, кто следующий. 

В декабре 2017 председатель Госсовета уже официально объявил, что уйдет, и насчет Мигеля заговорили вслух. Первый зам в случае отсутствия или кончины главы государства исполняет его обязанности. Так зачем же до этого доводить скоропостижно, если все можно оформить красиво и из рук в руки, как передают эстафету или знамя борьбы. "Он глубоко порядочный человек, не выскочка, и предсказуем в поступках. Он отличается высокой работоспособностью, самокритичен и близок к народу". Рауль так сказал о Мигеле в 2012. Он и теперь готов подписаться под каждым тем словом. 

Дитя революции, хоть и рожденный после нее. Долгое время он был при власти единственным, кто не нюхал пороху победы над империализмом. Ну, разве что немного в Никарагуа, когда по молодости лет находился там с интернациональной миссией. А сейчас в обновленном руководстве страны лишь один из его будущих замов Рамиро Вальдес братьев Кастро еще с автоматами видел. Он – последний из поколения пламенных революционеров. Все остальные по сути такие же, но только в теории. Борьбу с классом угнетателей Мигель продолжит с планшетом наперевес, с которым, по слухам, он практически не расстается. 

Кубинцы во время митинга в память об ушедшем из жизни лидером кубинской революции Фиделе Кастро на площади Революции в Гаване
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мнение: Фидель Кастро сделал Кубу Кубой
Говорят, это конец эпохи Кастро. Ну, во-первых, не так скоро. Рауль отходит от дел, но недалеко. До 2021 года он остается вождем Компартии. Можно сказать, переходит на тренерскую работу. Во-вторых, в устоявшемся государственном строе – как в хорошем театре: меняются исполнители, а классический репертуар остается. На Кубе знают: Мигель Диас-Канель хоть и Бермудес, но завоевания революции при нем не пропадут. Одно из них – непререкаемый авторитет руководителя на десятилетия. У непосвященных остается только один вопрос к Мигелю: а младший брат у него есть?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter. 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена