Рожденный революцией. Остров Свободы впервые сменил фамилию лидера

Мигель еще не родился, когда Кастро триумфально вошли в Гавану в январе 1959. Он на год младше революции, но рос с ее плодами вместе. Школа с отличием, ВУЗ, инженер-электронщик, активист Союза молодежи, коммунист. Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал его, в то время уже министра образования, своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание. Мол, как можно – при живом и здоровом лидере. Помешало оно, видимо, и самому лидеру, когда он вдруг сказал, что этот его срок последний, но не сказал, кто следующий.
В декабре 2017 председатель Госсовета уже официально объявил, что уйдет, и насчет Мигеля заговорили вслух. Первый зам в случае отсутствия или кончины главы государства исполняет его обязанности. Так зачем же до этого доводить скоропостижно, если все можно оформить красиво и из рук в руки, как передают эстафету или знамя борьбы. "Он глубоко порядочный человек, не выскочка, и предсказуем в поступках. Он отличается высокой работоспособностью, самокритичен и близок к народу". Рауль так сказал о Мигеле в 2012. Он и теперь готов подписаться под каждым тем словом.
Дитя революции, хоть и рожденный после нее. Долгое время он был при власти единственным, кто не нюхал пороху победы над империализмом. Ну, разве что немного в Никарагуа, когда по молодости лет находился там с интернациональной миссией. А сейчас в обновленном руководстве страны лишь один из его будущих замов Рамиро Вальдес братьев Кастро еще с автоматами видел. Он – последний из поколения пламенных революционеров. Все остальные по сути такие же, но только в теории. Борьбу с классом угнетателей Мигель продолжит с планшетом наперевес, с которым, по слухам, он практически не расстается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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