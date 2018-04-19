Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал Мигеля своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание.

Рожденный революцией. Остров Свободы впервые сменил фамилию лидера Your browser does not support HTML5 audio

Не надо пафоса. Он этого не любит. Хотя, что он любит, даже здесь не все знают. Знают, что когда-то увлекался роком и носил длинные волосы. Знают, что с младых ногтей – убежденный марксист-ленинец. Знают, что второй человек в государстве. И этого им достаточно, чтобы верить, что именно он и должен стать первым. Так меняются поколения. Буднично и естественно. А если это голосование в парламенте, то единогласно и без альтернативы.

Мигель Диас-Канель Бермудес. Сокращенно – Мигель Диас-Канель. Короче, Мигель. Так и будут его звать. Как здесь привыкли звать тех, у кого есть Имя. Фидель, Рауль, а теперь Мигель. Он третьим будет. Но первым не по фамилии Кастро. Как это – остров Свободы пока даже не представляет: у него ведь тоже это впервые. Но не сомневается, что это будет как следует. И никого это уже не шокирует. Когда-то же и Фидель так же добровольно самоустранился от власти. Теперь это делает его младший 86-летний брат. Вместо Рауля Кубу возглавит, как его успели окрестить, "человек Рауля".

Мигель еще не родился, когда Кастро триумфально вошли в Гавану в январе 1959. Он на год младше революции, но рос с ее плодами вместе. Школа с отличием, ВУЗ, инженер-электронщик, активист Союза молодежи, коммунист. Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал его, в то время уже министра образования, своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание. Мол, как можно – при живом и здоровом лидере. Помешало оно, видимо, и самому лидеру, когда он вдруг сказал, что этот его срок последний, но не сказал, кто следующий.

В декабре 2017 председатель Госсовета уже официально объявил, что уйдет, и насчет Мигеля заговорили вслух. Первый зам в случае отсутствия или кончины главы государства исполняет его обязанности. Так зачем же до этого доводить скоропостижно, если все можно оформить красиво и из рук в руки, как передают эстафету или знамя борьбы. "Он глубоко порядочный человек, не выскочка, и предсказуем в поступках. Он отличается высокой работоспособностью, самокритичен и близок к народу". Рауль так сказал о Мигеле в 2012. Он и теперь готов подписаться под каждым тем словом.

Дитя революции, хоть и рожденный после нее. Долгое время он был при власти единственным, кто не нюхал пороху победы над империализмом. Ну, разве что немного в Никарагуа, когда по молодости лет находился там с интернациональной миссией. А сейчас в обновленном руководстве страны лишь один из его будущих замов Рамиро Вальдес братьев Кастро еще с автоматами видел. Он – последний из поколения пламенных революционеров. Все остальные по сути такие же, но только в теории. Борьбу с классом угнетателей Мигель продолжит с планшетом наперевес, с которым, по слухам, он практически не расстается.

Говорят, это конец эпохи Кастро. Ну, во-первых, не так скоро. Рауль отходит от дел, но недалеко. До 2021 года он остается вождем Компартии. Можно сказать, переходит на тренерскую работу. Во-вторых, в устоявшемся государственном строе – как в хорошем театре: меняются исполнители, а классический репертуар остается. На Кубе знают: Мигель Диас-Канель хоть и Бермудес, но завоевания революции при нем не пропадут. Одно из них – непререкаемый авторитет руководителя на десятилетия. У непосвященных остается только один вопрос к Мигелю: а младший брат у него есть?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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