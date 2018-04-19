Замкнутый круг. Германия пытается освободиться от антироссийских санкций

"Можно выйти?" – спрашивает Берлин у Вашингтона, когда понимает, что санкции против России ни к чему хорошему не приведут. Ответ США пока неизвестен. Но, кажется, решение будет непростым.

Германия попросит США выпустить ее из санкционного балагана и освободить от ограничительных мер в отношении России.

Во всяком случае, в том, что касается экономической части – обращение инициировали представители бизнеса. Они как никто другой знают, чего стоит отказ от сотрудничества с Россией. Это посерьезнее кадровой ротации в посольствах и громких заявлений с трибун – это реальные деньги, причем немалые: у России и Германии много совместных проектов и производств, пользу от которых видят в обеих странах. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут стоить Германии сотни миллионов евро.

Не думаю, что президент США Дональд Трамп, который большую часть жизни все-таки был не политиком, а бизнесменом, не понимает, что к чему. Вероятно, он не только прекрасно отдает себе отчет в том, как может пострадать немецкий бизнес, но и знает примерные цифры. И ради этого все и затевает.

Ведь сложно себе представить, что, поговорив с Ангелой Меркель, Дональд Трамп скажет: ну ладно, так и быть, вы в этом можете не участвовать. Нет, он, конечно, может сказать, что угодно, но это, вполне возможно, не будет значить ничего.

К тому же послабление для Германии может разрушить всю идею консолидации против России, ведь и итальянцы давно намекали, что страдают от антироссийских санкций, и многие другие страны, думаю, вздохнули бы с облегчением без этих мер.

Так что вряд ли США без боя отпустят Германию, для которой и Вашингтон, и Москва – крупнейшие торговые партнеры. Эксперимент с Берлином, который решает: идти налево и терять коня, или направо – и терять голову, должен показать, по какому пути будет развиваться дальнейшая санкционная политика.

Трамп, который пока отложил введение новых ограничений, анонсировал, что они непременно будут, когда Россия этого заслужит.

А учитывая, что Россию в последнее время обвиняют абсолютно во всем, не приходится сомневаться в том, что новые санкции будут.

Москве остается только наблюдать за внутренней борьбой обобщенного Запада вокруг антироссийских мер. И грустно переглядываться с Китаем, который тоже всегда выступал против односторонних санкций. В конце концов, что бы они там себе не решили, у нас всегда остаются надежные партнеры, на отношения с которыми внешние факторы не влияют.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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