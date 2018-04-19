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Екатерина была абсолютно права. Крым – вопрос, ставший ответом

07:0019.04.2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид на район Профессорский уголок города Алушта на закатеВид на район Профессорский уголок города Алушта на закате
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Обычно мечты и реальность связывает тонкая ниточка неудачи. Но это не о России. Она уже давным-давно научилась опровергать любые аксиомы и разрушать планы своих врагов. Итак, Крым, 1783 год…

В этот день, …лет назад

Девятнадцатого апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

Григорий Александрович Потемкин назвал Крымское ханство "бородавкой на лице Империи" (интересно, в каком месте эту бородавку он себе представлял?). Я читал где-то, что якобы князь Таврический был против присоединения полуострова. Но это не так. Разговор шел лишь о своевременности. В этом можно убедиться из его переписки с Екатериной II.

© РИА Новости / РИА Новости
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Екатерина II
Кстати, есть и сейчас умники, которые пишут экзегетические, если так можно выразиться, опусы о том, что Крым, де, не нужно было присоединять и т.д., и т.п. Не вступая в дискуссии, лишь скажу: фантазии и оригинальные идеи – это, конечно, хорошо, но все-таки надо понимать не просто историю, а логику исторических процессов, их внутреннюю взаимосвязь. Если упрощенно о присоединении Крыма, то цепочка такая: Новороссия – Кубань – Черное море – работорговля – Османская империя – Франция – Польша… Я перечислил только главные факторы. Надеюсь, понятна логика. Если бы Россия не обращала на это должного внимания, то "цепочка" превратилась бы со временем, ну, если  не в толстую веревку на шее, то в хроническую болезнь. С "бородавкой" нужно было что-то делать.

И потом, не надо забывать главного постулата: великие державы всегда доминируют, а прочие –  стоят с открытым ртом, хлопают глазами и чешут затылок. В этом нет ничего несправедливого – просто именно так устроен мир. И можете быть уверены, что в ближайшие столетия он не изменится никак…

Итак, об исторической логике. В течение довольно долгого времени Крымское ханство досаждало России своими набегами. Причем в данном случае речь шла вовсе не о каких-то притязаниях на наши земли. Нет! Цели были исключительно грабительские: угнать скот и захватить в плен побольше людей, чтобы потом продать их в рабство. По подсчетам дореволюционного историка Владимира Ивановича Ламанского, с XV по XVIII век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши в крымско-османский плен было уведено от трех до пяти миллионов человек. А в конце XV – начале XVI веков все население России составляло менее 5 миллионов!

Ламанский пишет: "Венецианские посланники XVI века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и христиан состояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь… Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах, как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи. Кольбер особенно не жалел денег на покупку этих рабов на рынках Леванта". 

И из этого становится ясно, почему Россия должна была "разочаровать" Кольбера: с Крымским ханством нужно было что-то делать. К тому же оно находилось в вассальной зависимости от Османской империи, с которой мы постоянно воевали.

Итак – дальше что? Екатерина, конечно, разумно решила, что для Крыма необходимо хирургическое вмешательство. Во многих случаях радикальный метод очень и очень эффективен – спросите у любого хирурга…

© РИА Новости / РИА Новости
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Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
Первый шаг в ликвидации крымской угрозы был сделан после победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Тогда же русские войска под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова (получившего от императрицы приставку к фамилии "Крымский") впервые заняли полуостров. А по условиям подписанного по итогам войны Кючук-Кайнарджийского мира Крым был объявлен независимым государством под российским протекторатом. Причем турецкий султан обязался уплатить России контрибуцию в размере 7,5 миллионов пиастров (порядка 4 миллионов тогдашних рублей). Конечно, не заплатили. Порта всегда обещала, подписывала обязательства, но… никогда не платила. Не знаю, с чем уж это связано. Конечно, Петербург особо и не настаивал, а султан  Абдул-Хамид I делал вид, что и без пиастров все и так хорошо. Вроде как "провели" своего северного соседа.

Вспоминается попугай у Стивенсона, который все время орал: "Пиастры! Пиастры! Пиастры!". А еще: "Вздерну на рею! Тысяча чертей!". Иногда кому-то кажется, что он ловко провел, обманул кого-то. И он даже не догадывается, что объективно, со стороны, он выглядит не чем иным, как смешным ничтожеством, который обманывает, по сути, самого себя. 

Вернемся, однако, к полуострову. В те времена уже в самом Крымском ханстве не прекращались смуты. Понятно, что было внешнее влияние России и Порты. Ханы могли быть не русскими или русскими ставленниками – ничего не менялось. Карма такая? Нет! Все стало понятно после того, как Суворов вывел из Крыма всех христиан. Торговля и ремесло упали. Рабов тоже не было: попробуй только сунься за Перекоп – там русские военные кордоны. С ними ханство воевать не умело. Другое дело – с бабами да детишками. Что оставалось Крыму? Кормиться с русской руки. 

© Тирдатов
Бахчисарайский ханский дворец, построен как родовая резиденция династии Гераев, правителей Крымского ханства (1532 - 1783 годы)
Но нестабильность на полуострове в конце концов надоела Екатерине. Причем провокации могли продолжаться до бесконечности. Тогда-то императрица и решила присоединить Крым к Империи. Порта поначалу сопротивлялась. Пришлось нам опять воевать. Присоединение полуострова к России был окончательно признано Ясским мирным договором, заключенным по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 годов.

Ну и в заключение – конечно (ну куда уж! Хотя, признаюсь, мне лично плевать – не просто, а совсем), о европейской реакции на присоединение Крыма к Империи. Попыталась что-то возразить только Франция. Но Екатерина мягко так, ненавязчиво напомнила, что Россия никак не отреагировала на недавнее присоединение к французской короне Корсики. 

Ну кто тогда мог догадываться о последствиях того, что за год до этого самого присоединения в семье безвестного корсиканского адвоката появится на свет Наполеон? Нет, впрочем, тогда он был лишь Napoleone Buonaparte. 

К сожалению, занимаясь всю жизнь историей, я понял только одно: история не учит, а убивает…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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