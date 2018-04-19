Екатерина была абсолютно права. Крым – вопрос, ставший ответом

В этот день, …лет назад
Девятнадцатого апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
Григорий Александрович Потемкин назвал Крымское ханство "бородавкой на лице Империи" (интересно, в каком месте эту бородавку он себе представлял?). Я читал где-то, что якобы князь Таврический был против присоединения полуострова. Но это не так. Разговор шел лишь о своевременности. В этом можно убедиться из его переписки с Екатериной II.
И потом, не надо забывать главного постулата: великие державы всегда доминируют, а прочие – стоят с открытым ртом, хлопают глазами и чешут затылок. В этом нет ничего несправедливого – просто именно так устроен мир. И можете быть уверены, что в ближайшие столетия он не изменится никак…
Итак, об исторической логике. В течение довольно долгого времени Крымское ханство досаждало России своими набегами. Причем в данном случае речь шла вовсе не о каких-то притязаниях на наши земли. Нет! Цели были исключительно грабительские: угнать скот и захватить в плен побольше людей, чтобы потом продать их в рабство. По подсчетам дореволюционного историка Владимира Ивановича Ламанского, с XV по XVIII век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши в крымско-османский плен было уведено от трех до пяти миллионов человек. А в конце XV – начале XVI веков все население России составляло менее 5 миллионов!
Ламанский пишет: "Венецианские посланники XVI века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и христиан состояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь… Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах, как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи. Кольбер особенно не жалел денег на покупку этих рабов на рынках Леванта".
И из этого становится ясно, почему Россия должна была "разочаровать" Кольбера: с Крымским ханством нужно было что-то делать. К тому же оно находилось в вассальной зависимости от Османской империи, с которой мы постоянно воевали.
Итак – дальше что? Екатерина, конечно, разумно решила, что для Крыма необходимо хирургическое вмешательство. Во многих случаях радикальный метод очень и очень эффективен – спросите у любого хирурга…
Вспоминается попугай у Стивенсона, который все время орал: "Пиастры! Пиастры! Пиастры!". А еще: "Вздерну на рею! Тысяча чертей!". Иногда кому-то кажется, что он ловко провел, обманул кого-то. И он даже не догадывается, что объективно, со стороны, он выглядит не чем иным, как смешным ничтожеством, который обманывает, по сути, самого себя.
Вернемся, однако, к полуострову. В те времена уже в самом Крымском ханстве не прекращались смуты. Понятно, что было внешнее влияние России и Порты. Ханы могли быть не русскими или русскими ставленниками – ничего не менялось. Карма такая? Нет! Все стало понятно после того, как Суворов вывел из Крыма всех христиан. Торговля и ремесло упали. Рабов тоже не было: попробуй только сунься за Перекоп – там русские военные кордоны. С ними ханство воевать не умело. Другое дело – с бабами да детишками. Что оставалось Крыму? Кормиться с русской руки.
Ну и в заключение – конечно (ну куда уж! Хотя, признаюсь, мне лично плевать – не просто, а совсем), о европейской реакции на присоединение Крыма к Империи. Попыталась что-то возразить только Франция. Но Екатерина мягко так, ненавязчиво напомнила, что Россия никак не отреагировала на недавнее присоединение к французской короне Корсики.
Ну кто тогда мог догадываться о последствиях того, что за год до этого самого присоединения в семье безвестного корсиканского адвоката появится на свет Наполеон? Нет, впрочем, тогда он был лишь Napoleone Buonaparte.
К сожалению, занимаясь всю жизнь историей, я понял только одно: история не учит, а убивает…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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