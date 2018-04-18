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Как-то жиденько. Британия нашла для себя подходящее состояние

17:5918.04.2018
(обновлено: 18:03 18.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУказатель на въезде в город СолсбериУказатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Им сразу было ясно: отравляющий газ. Потом подумали – что-то не сходится. Наверное, что-то вроде геля. Это, конечно, тоже не твердый вещдок, но за это хотя бы можно ухватиться. И опять не получилось. Что остается? Учебник физики за 7 класс.

Как-то жиденько. Британия нашла для себя подходящее состояние
Британии все-таки не откажешь в последовательности. Коль решила "прижучить" Россию, то делает это по полной программе. По полной школьной программе. Правда, уже не по химии, по которой у Лондона явно была двойка, а по физике. Это же из нее известно, что вещество может находиться в трех агрегатных состояниях. Жидком, твердом и газообразном. Даже, решили затуманенные англосаксы, если это – придуманный ими же "Новичок". 

Инспекторы ОЗХО в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
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Для начала про него сразу сказали, что газ. Но надо же было еще сказать, как он попал в Солсбери. Куда они только его ни "вдували". В багаж дочки Скрипаля, в гречку подруги дочки Скрипаля, в машину самого Скрипаля. Все не то и все никак. Руками-то не потрогаешь, а вещдок – вещь материальная. Думали-гадали, головы сломали, в итоге дошли до ручки. Казалось, совсем. Объявили, что это гель, нанесенный на ручку входной домашней двери. Мазь – это, конечно, тоже не твердо, но за это хотя бы можно было ухватиться. 

По-настоящему хватились позже, когда умные люди – а там все-таки попадаются и такие – объяснили, что в таком случае замазано было бы все, за что брались Сергей и Юлия. Деньги, люди, кружки, вилки, двери иных заведений. В общем, опять пальцем в небо. Тут, видимо, кому-то и попался учебник физики за 7 класс. "Эврика, – вскрикнул он Архимедом, – бывает еще и жидкое состояние". Пригляделись, и на самом деле – почти как у древнего грека. Только наоборот. У него погрузили тело в жидкость – вытолкнули жидкость. Здесь погрузили жидкость в тело – вытолкнули тело. 

"Закон Скрипаля" – так могли бы они назвать свое открытие. Не стали. Объявить о нем доверили скромному министерству природы и сельского хозяйства. Почему ему, а не МВД, например, или не МИДу с Минобороны, как бывало? Потому что только оно еще пургу и не несло. А министерству образования и науки не пристало. Там-то понимают, что в этой версии нет ни того, ни другого. Вся доказательная база сводится к идиоматическому прецеденту. Если капля никотина убивает лошадь, то капля "Новичка" может слегка срубить человека. Слегка – это потому что капля же, а не ведро. 

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
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И главное, все сходится. Ведь хлебнули же Скрипали горя. Иной вопрос, если это раствор, то это точно – не "Новичок". Водная среда А-234 противопоказана – он в ней теряет все свои "полезные" для нанесения непоправимого вреда здоровью нервно-паралитические свойства. То есть, от грозного боевого газа даже газиков не остается. Впрочем, даже если бы следствие вели колобки, и те бы догадались, что это – не "Новичок". А уж скорее BZ.  

И не только потому, что симптомы Скрипалей явно указывают на отравление ядом, который стоял на вооружении армий США и Соединенного Королевства. А потому, что аббревиатура у него уж больно под этот случай подходящая, если подразумевать под ней British Zero. Британский ноль. Но с жидкостью они, похоже, наконец, угадали. А в каком еще виде могут быть те, кто сел в лужу. И, видимо, какое бы они еще состояние этому своему веществу ни придумали, уже ясно, что вещество это у них точно не серое. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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