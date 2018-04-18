Как-то жиденько. Британия нашла для себя подходящее состояние

По-настоящему хватились позже, когда умные люди – а там все-таки попадаются и такие – объяснили, что в таком случае замазано было бы все, за что брались Сергей и Юлия. Деньги, люди, кружки, вилки, двери иных заведений. В общем, опять пальцем в небо. Тут, видимо, кому-то и попался учебник физики за 7 класс. "Эврика, – вскрикнул он Архимедом, – бывает еще и жидкое состояние". Пригляделись, и на самом деле – почти как у древнего грека. Только наоборот. У него погрузили тело в жидкость – вытолкнули жидкость. Здесь погрузили жидкость в тело – вытолкнули тело.
"Закон Скрипаля" – так могли бы они назвать свое открытие. Не стали. Объявить о нем доверили скромному министерству природы и сельского хозяйства. Почему ему, а не МВД, например, или не МИДу с Минобороны, как бывало? Потому что только оно еще пургу и не несло. А министерству образования и науки не пристало. Там-то понимают, что в этой версии нет ни того, ни другого. Вся доказательная база сводится к идиоматическому прецеденту. Если капля никотина убивает лошадь, то капля "Новичка" может слегка срубить человека. Слегка – это потому что капля же, а не ведро.
И не только потому, что симптомы Скрипалей явно указывают на отравление ядом, который стоял на вооружении армий США и Соединенного Королевства. А потому, что аббревиатура у него уж больно под этот случай подходящая, если подразумевать под ней British Zero. Британский ноль. Но с жидкостью они, похоже, наконец, угадали. А в каком еще виде могут быть те, кто сел в лужу. И, видимо, какое бы они еще состояние этому своему веществу ни придумали, уже ясно, что вещество это у них точно не серое.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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