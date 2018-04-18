Украинские моряки хотят в Крым. За российским гражданством – и не только

Служишь-служишь Украине, участвуешь в АТО, борешься против своих соотечественников во благо Киева – а что взамен? Ничего.
Украинские моряки, которые базировались в Крыму, в 2014 году поверили призывам новых киевских властей. Не все, но часть. Бросили все, что у них было – служебное жилье, вещи, друзей и знакомых – и покинули полуостров.
Однако в других городах Украины новое жилье им никто не предоставил и материальной поддержки не оказал. Только моральную – в виде права на участие в АТО. Некоторые поучаствовали. Даже награды за участие в боевых действиях получили. Ну и, собственно, все.
Вообще-то, глядя на общую ситуацию на Украине, можно предположить, что вопрос вряд ли будет решен. Но все же интересно, а почему терпение украинских моряков лопнуло именно сейчас? Может быть, это как-то связано с тем, что в марте Владимир Путин подписал указ о предоставлении жилья бывшим украинским военным с российским гражданством, которые живут в Крыму и были уволены в запас до момента воссоединения полуострова с Россией? Понятно, что под действие этого указа подписанты письма не подпадают. Свой выбор они уже сделали – и когда покинули Крым, и когда отправились на так называемую АТО. Вероятно, они рассчитывали, что новая киевская власть все это им зачтет. Но получилось иначе. И вот тут-то ребята и призадумались. Посмотрели на своих бывших сослуживцев в российском Крыму, потом на себя – и пришли к определенным выводам. Вполне естественным в этой ситуации. Видно, уразумели на собственном примере, что на Украине и в России отношение к людям все же несколько разное.
Что немного удивляет – так это то, что, как сказано в письме, украинских военных до сих пор "поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей" со стороны Киева. Уж с их-то опытом поражаться уже пора прекращать.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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