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Награду нашли у героя. Макрон лишит Асада ордена Почетного легиона

17:0517.04.2018
(обновлено: 17:38 17.04.2018)
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© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السوريةПрезидент Сирии Башар Асад на съезде дипломатов в Дамаске. 20 августа 2017Президент Сирии Башар Асад на съезде дипломатов в Дамаске. 20 августа 2017
© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السورية
Вряд ли Асад станет держаться за эту французскую почетную награду. Хотя может, конечно, и возразить – мол, не ты мне ее вручал, не тебе и отбирать. А может ответить иначе: не вопрос – приезжай и возьми.

Награду нашли у героя. Макрон лишит Асада ордена Почетного легиона
Эммануэль Макрон, в отличие от Дональда Трампа, точно знает, как можно дожать Башара Асада. Надо всего лишь забрать у него то, что ему принадлежит. Для Макрона это тем более важно, что у президента Сирии это есть, а у него, президента Франции, этого нет. Причем получил это президент Сирии тогда, когда он был на пять лет моложе, чем сейчас президент Франции. Зато у президента Франции есть право этим распоряжаться. Даже если оно находится не у него, а у других. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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Ничего так задачка на политическую смекалку. Париж и смекнул. Если награда нашла героя, значит, ее у этого "тоже мне" героя тоже можно найти и отнять. Елисейский дворец начал процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона. Этого высшего государственного знака отличия и признания особых заслуг перед Пятой республикой. И прежде всего потому, что ее глава автоматически является магистром этого Ордена. Стало быть, ему решать: кому его дать, а у кого изъять. 

Вручили эту регалию лидеру САР в далеком 2001 году. На тот момент его главной заслугой перед Францией было то, что он прибыл в нее с первым официальным визитом. В память об отце, чью власть он только-только унаследовал, и с надеждой на преемственность межгосударственных отношений дальновидный Жак Ширак тогда и принял 36-летнего Башара в Почетный легион. Арабских правителей тогда, в принципе, неплохо на Западе принимали. Это потом вдруг решили, что те просто тщательно маскировались под порядочных людей. И началось. У Мубарака отняли власть. У Каддафи – жизнь. У Асада хотят хотя бы орден. 

Между тем, когда сирийский президент уже стал его кавалером, Эммануэль – еще не женатый, но подающий надежды 24-летний денди. Но даже Брижит его не замечает. У нее крепкий брак и она не думает, что до следующего – всего шесть лет. Ее будущий муж в то время ко всему относится философски. По крайней мере, учится этому у своего патрона – философа Поля Рикера, при котором состоит в помощниках. Неизвестно, как Рикеру, но Макрону это не помогло. Размышления, как оказалось спустя 17 лет – это явно не его. Вот и в этом деле его схема примитивна, как технология WADA. Бездоказательно обвинить в запрещенной химии и на основании этого лишить награды. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вряд ли Асад станет за нее держаться. Невелика потеря. Может, конечно, возразить, мол, не ты мне ее вручал, не тебе и отбирать. Может послать иначе: приезжай и возьми. А может, ничего не выдумывая, ответить Макрону в стиле "Василия Теркина". Нет, ребята, я не гордый. И коль встало все на грань, так скажу: зачем мне орден? Лучше от меня отстань. Асад, Асад, добрый малый, что тут смех, а что печаль. Захотел ты, друг, немало – отыскать у них мораль. В чем ты прав, Башар, отчасти, что не стоит чести он. Этот, раз Макрон при власти – не Почетный легион. 

Ведь и Наполеон, когда учреждал его, главной заслугой перед Францией считал борьбу с доминированием Британии. Родиной тех самых англосаксов, у которых Эммануэль сейчас так удачно сработал бэк-вокалом. Так что если Бонапарту и суждено в гробу перевернуться, то только от мысли, что его наградой сейчас распоряжается именно такой магистр. А когда тот сам ее получит, император, наверное, даже привстанет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik  

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