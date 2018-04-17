Награду нашли у героя. Макрон лишит Асада ордена Почетного легиона

Вручили эту регалию лидеру САР в далеком 2001 году. На тот момент его главной заслугой перед Францией было то, что он прибыл в нее с первым официальным визитом. В память об отце, чью власть он только-только унаследовал, и с надеждой на преемственность межгосударственных отношений дальновидный Жак Ширак тогда и принял 36-летнего Башара в Почетный легион. Арабских правителей тогда, в принципе, неплохо на Западе принимали. Это потом вдруг решили, что те просто тщательно маскировались под порядочных людей. И началось. У Мубарака отняли власть. У Каддафи – жизнь. У Асада хотят хотя бы орден.
Между тем, когда сирийский президент уже стал его кавалером, Эммануэль – еще не женатый, но подающий надежды 24-летний денди. Но даже Брижит его не замечает. У нее крепкий брак и она не думает, что до следующего – всего шесть лет. Ее будущий муж в то время ко всему относится философски. По крайней мере, учится этому у своего патрона – философа Поля Рикера, при котором состоит в помощниках. Неизвестно, как Рикеру, но Макрону это не помогло. Размышления, как оказалось спустя 17 лет – это явно не его. Вот и в этом деле его схема примитивна, как технология WADA. Бездоказательно обвинить в запрещенной химии и на основании этого лишить награды.
Ведь и Наполеон, когда учреждал его, главной заслугой перед Францией считал борьбу с доминированием Британии. Родиной тех самых англосаксов, у которых Эммануэль сейчас так удачно сработал бэк-вокалом. Так что если Бонапарту и суждено в гробу перевернуться, то только от мысли, что его наградой сейчас распоряжается именно такой магистр. А когда тот сам ее получит, император, наверное, даже привстанет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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