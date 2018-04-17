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Скрипалей нет, а вопросы есть. Странный диалог G7 с Россией

14:3017.04.2018
(обновлено: 15:07 17.04.2018)
339786
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Лидеры стран G7 хотят, чтобы Россия ответила по "делу Скрипалей". Вопросы только задать забыли.

"Большая семерка" призвала Россию дать ответы по "делу Скрипаля". Хотя никаких вопросов вроде и не звучало. Лондон сразу провозгласил Москву виновной в том, что где-то в Солсбери два человека потеряли сознание. Никто ведь не направил в МИД официальный запрос, в котором можно было, например, уточнить: "знаете ли вы, что происходит с двумя вашими гражданами?", "не хотите ли вы с ними встретиться и оказать консульскую поддержку?", "может, раз граждане ваши, а территория наша, попытаемся вместе расследовать случившееся?". 

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© AFP 2018 / Miguel Medina
Аналитик: в "деле Скрипалей" напрашиваются исторические аналогии
Это, пожалуй, было бы уместно. Но ни этого, ни чего-то еще у России никто не спрашивал, так что непонятно даже, на что отвечать. На немой вопрос: зачем вы гречку отравили? Или – как вы умудрились измазать веществом, которое вначале фигурировало как нервно-паралитический газ, целый дом в том самом Солсбери?

Собственно, и с такими формулировками можно было бы подискутировать. Потому что как только Запад начал бы задавать вопросы по этому делу, это сразу обнаружило бы хлипкость его доводов.

Не зря же на то, что спрашивает Россия, ответить никто не может – почему-то делают вид, что ничего не слышат. А вопросы ведь вполне конкретные – например, где сейчас находятся российские граждане, и в каком они состоянии. Ответить – проще некуда, но информации по-прежнему никакой нет.

Пока же Россию заставляют не отвечать, а оправдываться. "Вы виноваты", – молниеносно заявляют на Западе и с интересом смотрят на нашу реакцию, ждут, когда мы начнем краснеть, лепетать оправдания, махать руками. "Нет", – просто отвечаем мы. – "А если вы уверены в обратном, докажите". 

Вообще-то, честный ответ Великобритании относительно доказательств завершил бы этот диалог за неимением содержания. Но этого в "семерке" не хотят – ждут, когда Россия ответит на незаданные вопросы и покается в том, чего не делала.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Мнение: в "русский след" в деле Скрипалей верят только Мэй и Джонсон
Хотят, например, чтобы Россия "раскрыла не объявленную ранее программу "Новичок"" специалистам из ОЗХО. Это вообще интересно. Название придумали на Западе, раскрутили всю эту историю тоже на Западе, а открыть детали должна Россия. Ну, раз вы придумали, вы и расскажите тогда, что там дальше у вас по сюжету. Или Москва по такому случаю должна быстренько создать какой-то "новичок", чтобы было, что показать специалистам?

Весь этот диалог выглядит так, будто его ведут не на уровне внешнеполитических ведомств, а где-то в подворотне, где страны "семерки", в темноте обступив Россию, которая, впрочем, идет с тренировки и готова дать сдачи хулиганам, спрашивают: "Нервно-паралитический газ есть? А если найдем?"

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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3 пользователя оставили 3 комментария
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phantom
Автор прав.Обычная шпана.
15:00
17.04.2018
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costa17
Алё, бандиты, куда скрипалей дели?
14:57
17.04.2018
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Lili Lili
Разве у России были мотивы травить этого Скрипаля? Ну достали уже, ему уже ничего секретного рассказать нечего, он России не интересен, но бриты таких существ держат как заложников, что бы в нужный момент подложить подляну России, создать прецедент для обвинения. Эти пресловутые G7 и сами прекрасно понимают, что это фейк, но морду держать надо.
14:48
17.04.2018
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