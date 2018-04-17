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И он не плакал!.. Макрон рассказал о своем влиянии на Трампа

13:4817.04.2018
(обновлено: 13:54 17.04.2018)
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© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Президент Франции рассказал, как убедил Дональда Трампа оставить войска в Сирии, а также указал, по каким целям наносить ракетные удары. И не иначе, это только начало.

Сделать Европу снова великой. Примерно с таким лозунгом президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Страсбург, где представит европарламентариям свой взгляд на будущее ЕС. Францию-то снова великой он уже сделал. Он и сам так думает. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Давят из последних сил". Политолог о заявлении Макрона по химатаке в Сирии
Молодой французский лидер явно намекает на то, что за год своего президентства он явно подрос. Франция уже тесна ему, и хочется чего-то большего. Например, стать общеевропейским лидером. Ведь прежний – канцлер Германии Ангела Меркель – сдает позиции. Ну, или поучаствовать в маленькой победоносной войне. Сам инициировать военную операцию Макрон пока не готов. Но присоединиться к старшему брату – всегда пожалуйста! 

Так, во время интервью французским СМИ Эммануэль Макрон заявил, что бомбардировки 14 апреля Сирии были необходимы для того, чтобы восстановить доверие к мировому сообществу. Он также поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию" и отметил, что все ракеты достигли своих целей. Вот только по данным начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского, участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено. 

Но это не единственный раз, когда Эммануэль Макрон путается в показаниях. Например, он заявил, что планировал встретиться на саммите в Анкаре 4-5 апреля с лидерами России, Турции и Ирана, но сообщения о химической атаке в сирийской Думе заставили его отложить эти планы. Как все было на самом деле, рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, Макрон действительно хотел приехать на трехстороннюю встречу по сирийскому урегулированию. И лидеры трех стран были не против и даже собирались переименовать формат – "3+1", то есть, Турция-Россия-Иран плюс Франция. Но Макрон в итоге отменил поездку. Очевидно, что это было до 7 апреля, когда стало известно о так называемой химатаке на Думу

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время саммита в Гетеборге, Швеция. 17 ноября 2017 года
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Уроки французского. Эммануэль Макрон захотел перевести ЕС на свой лад
Удивил французский лидер еще одним заявлением. Будто бы именно он убедил главу Белого дома не выводить американские войска из Сирии, а при бомбардировке ограничиться ударами по объектам, которые ассоциируются в глазах Запада с "химией". 

Впрочем, когда в апреле 2017 Дональд Трамп принимал решение нанести ракетный удар по Сирии, по некоторым данным, на него повлияла дочь – Иванка. Мол, она расплакалась, увидев фотографии жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийской провинции Идлиб. Тогда тоже, не дождавшись расследования, обвинили власти Сирии. Послушать французского президента – так он добился большего, причем меньшими средствами. То есть, без слез. Разве это не великое достижение? По страсбургскому счету. Словом, город (Страсбург) и мир видят явление нового европейского лидера. А может – и не только европейского. Спросите хоть Трампа. 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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