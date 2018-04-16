Украинская смекалка: поймать Башара Асада на детскую наживку

Украина посильно присоединилась к коалиции, совершившей ракетный налет на Сирию, – внесла в "черный список" сайта "Миротворец" президента Башара Асада.

Гордо ширится международная база украинского сайта "Миротворец"! Вы только посмотрите, кто там: Эмир Кустурица и Сильвио Берлускони, Жерар Депардье и Оливер Стоун, группа Scooter и девять немецких парламентариев. Большой улов дали и мартовские выборы президента России: "ушли на базу" работавшие на выборах наблюдатели из Италии, Испании, Швеции и Кипра. У всех одна провинность: они были в Крыму и, следовательно, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Точно такую угрозу незалежной несет теперь и Башар Асад.

В Крыму президент Сирийской Арабской Республики пока не был – он пострадал как отец троих детей. Вот они – да, уже были на российском полуострове, отдыхали в "Артеке". Это случилось в прошлом году, но их папу внесли в базу данных "Миротворца" только теперь – в минувшее воскресенье, 15 апреля. Почему? Видимо, в Киеве решили "морально одобрить" субботние ракетные удары по Сирии военными США, Франции и Великобритании, пристроиться возле тех, кто кричит с пеной у рта "Асад должен уйти", и снова напомнить "всему цивилизованному миру" о себе и своей приверженности западным ценностям. Вписав президента Асада в список "угроз Украине", можно и отрапортовать: мы тоже с ним боремся, мы – такие же герои, как и ваши "Томагавки"!

Весь этот "боевой героизм" администраторы "Миротворца" облекли в витиеватую формулировку. Оказывается, Башар Асад присутствует на сайте за "сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым". Таким образом, выводят мастера украинского "идеологического порно", сирийский лидер участвует "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма".

Ну что ж, "миротворцы" доморощенные, готовьте новые формулировки – похлеще и побольше. Потому что близится Ялтинский международный экономический форум, на котором уже заявлено участие большой сирийской делегации. Кстати, так же, как немецкой, австрийской, греческой, итальянской и китайской. Как говорится, дальше будет только шире, так что держитесь за штаны.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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