Украинская смекалка: поймать Башара Асада на детскую наживку

Гордо ширится международная база украинского сайта "Миротворец"! Вы только посмотрите, кто там: Эмир Кустурица и Сильвио Берлускони, Жерар Депардье и Оливер Стоун, группа Scooter и девять немецких парламентариев. Большой улов дали и мартовские выборы президента России: "ушли на базу" работавшие на выборах наблюдатели из Италии, Испании, Швеции и Кипра. У всех одна провинность: они были в Крыму и, следовательно, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Точно такую угрозу незалежной несет теперь и Башар Асад.
Весь этот "боевой героизм" администраторы "Миротворца" облекли в витиеватую формулировку. Оказывается, Башар Асад присутствует на сайте за "сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым". Таким образом, выводят мастера украинского "идеологического порно", сирийский лидер участвует "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма".
Ну что ж, "миротворцы" доморощенные, готовьте новые формулировки – похлеще и побольше. Потому что близится Ялтинский международный экономический форум, на котором уже заявлено участие большой сирийской делегации. Кстати, так же, как немецкой, австрийской, греческой, итальянской и китайской. Как говорится, дальше будет только шире, так что держитесь за штаны.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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