Вопрос остается открытым: что же именно так сильно разозлило Трампа? Что сам перестарался или что европейцы оказались хоть чуточку, но разумней его? Хотя и не все.
Подвели итогом, или Как советники Трампа его предлога лишили
Дональд Трамп стал жертвой двойной бухгалтерии. Той, которой они сами пудрят мозги всему миру. Они же во всем так: когда надо показать свою западную солидарность, то говорят о себе как об одном целом. Когда хотят набрать количество в Совбезе ООН, в ОЗХО или в МОК, то считают каждую страну из своего лагеря за отдельный голос. А когда не понимают, что же им более выгодно в данный конкретный момент, то получают анекдот. Спросил как-то президент США у своих советников: а сколько наши европейские партнеры высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"? А те ему и говорят: 60. Ну тогда и мы 60, сказал он. А те и возражать не стали.
Не смешно. Так и помощникам Трампа потом не до смеха было. Когда он узнал, что Франция с Германией выдворяют всего по четыре человека. "Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто он занимает самую жесткую позицию в отношении России, тогда как его ввели в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов. Прозвучало много ругательств, очень много", – цитирует The Washington Post своего человека в окружении хозяина Белого дома. В общем, ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Не понял: "скока". Такая штука.
Советники решили, что президента интересует общая цифра по Европе, вот и подвели итог. Но в результате подвели итогом. Если полагаться на источники издания, разошелся Трамп так, словно веру в людей утратил. Он-то интересовался каждой страной в отдельности. Консультанты же все в уме сложили. А что у него на уме, им на ум не пошло. А он просто не хотел выделяться. Знал бы, говорит, тоже выслал бы не больше четырех. По крайней мере, так гласит версия The Washington Post. Выглядит правдоподобно. Особенно в том месте, где про нецензурную брань.
Но если допустить, что Трампу почудился предлог "по" перед цифрой "60", нужно, чтобы ему все было совсем "по", коль он решил, что это возможно. Что симулянтка-Британия после своей же провокации отправляет домой 23 российских сотрудника, а немцы и французы в два с половиной раза больше. Это во-первых. Во-вторых, где же им найти у себя столько российских дипломатов, если даже Штатам пришлось добирать искомое количество за счет россиян, работающих при ООН. Что, вообще-то, ни в какие ворота не лезет. Но если Трамп всего лишь хотел подогнать количество персон нон-грата под Берлин и Париж, то понятно, почему он и в ООН залез.
Если верить всему, что написано, то Трамп, получается, не очень-то за это "дело Скрипаля" и переживал, коль скоро не хотел выделяться. А весь его гневный пафос о поддержке Лондона после Солсбери и не только, поскольку он же еще и как бы шпионов выслал – лицемерие. То есть, пойми он своих советников правильно – и российское консульство в Сиэтле оставил бы в покое, и за подводные лодки, что недалеко, не забеспокоился бы. А теперь что – не возвращать же русских назад. Хотя этим, вероятно, и объяснялось то неожиданное, казалось, заявление Госдепа о том, что Россия может заменить высланных дипломатов.
При этом вопрос остается открытым. Что же именно так сильно разозлило Трампа: что сам перестарался или что европейцы оказались хоть на чуточку, но умней его. Не все. Макрон, например, вернул должок ударом по Сирии. Кстати о Сирии. Может, Трамп и на этот раз что-то напутал? Ему предложили задуматься, он за Думу и ударил. И во всем снова виноват предлог. Ведь ему опять все "по".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.