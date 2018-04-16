Британские ракеты, солидарно выпущенные в сторону Сирии, ушли куда-то красиво. И никуда не пришли. Вылететь – вылетели, но долететь не сумели. Это и есть удел выскочек.
Удар под стать Brexit'y: "англичанка" опять подгадила
Прежде в США его считали, что уж ходить вокруг да около, "русским агентом". А теперь, опять же ни к чему церемонии, его считают "идиотом". С точки зрения государственного реноме для него это, наверное, даже предпочтительней. Все-таки предателей среди президентов Соединенных Штатов еще не было, а людей со странностями – хоть отбавляй. Но его проблема в том, что, даже признав его невменяемым, его все равно будут считать еще и "русским агентом". Потому что так подгадить Америке могла только пресловутая англичанка, если бы она гадила не только нам.
Хотя в данном случае англичанка как раз "поработала" на себя. Все ракеты ее авиации, в ночь на 14 апреля солидарно выпущенные в сторону Сирии, оказались под стать ее же Brexit'y. Вылететь – вылетели, но долететь не сумели. Это и есть удел выскочки. Но с Мэй разберутся ее соотечественники. Если они, конечно, не захотят, чтобы и о них плохо подумали. А вот что касается "товарища Трампа", то ему, похоже, даже тамбовский волк – не товарищ. И гусь, кстати, тоже. "Миссия выполнена", – сказал он по горячим следам. И с тех пор говорит, говорит, говорит.
Говорит и показывает. Выпуск "Томагавка", например, или пару схожих фото с некими постройками до удара и после него из серии "найдите 10 отличий". Точнее, как бы из Сирии, где отличий этих практически не заметили. Тем не менее, союзники не скупятся на комплименты самим себе. Их количество – это, пожалуй, все, что изменилось за те дни, что прошли после атаки на САР. Они, правда, теперь дают понять, что САР, дескать, на вашей стороне, полагая, что с позиции силы заставляют Россию принять правильное решение. Все, что ей остается, это согласиться. Да, САР на нашей стороне.
И сказать спасибо. Ведь лучшей рекламы нашему оружию и не придумаешь, если даже его советские образцы справились с ракетами пусть тоже не последнего слова техники, но трех слов последнего президента США. "Новые", "хорошие", "умные". Они были такими лишь в стволах. А потом у них получилось только так бесполезно, так зло и ненужно. Наверное, если бы Трамп все-таки атаковал российские позиции в Сирии, он бы использовал более современные средства. И, наверное, нет смысла утверждать, что их постигла бы та же участь. Как говорится, не сбит – не металлолом.
Но, конечно же, Мэттис, в отличие от верховного главнокомандующего, знал, как могут ответить русские. Поэтому и отговорил хозяина от необратимого. Как пишет The Wall Street Journal, едва не повис у того на руке. В итоге решили ограничиться, как они это назвали, "химическими объектами". С ними справились. Их, "объектов", как не было, так и нет. Другое дело, что били они так аккуратно, чтобы оставить за собой право сделать это еще раз. Асад, сказали они, вновь может прибегнуть к боевому отравляющему оружию.
Им понравилось. Это чувствуется. Вашингтон и Лондон анонсируют новые антироссийские санкции. Видимо, тоже "умные" и "хорошие". Выпустить антироссийские ракеты они побоялись. Но надо же наказать Москву за собственную трусость. Не благоразумие же это. Трамп действительно хотел бомбить наши ПВО. Бомбить хотел, да не посмел. А на "нет" и анализировать смысла нет. Если, конечно, вы не в Белом доме, на Даунинг-стрит или в Елисейском дворце. Хотя и те, кто там, тоже не анализируют. Они занимаются "анализмом". Сами себе придумывают повод, чтобы затем самим себя удовлетворить. Теперь, надо полагать, им хорошо. Надолго ли?
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