Украина вам всем еще покажет. Как бороться с Россией

Украина нашла для себя новую историческую миссию: научить всех противостоять Москве. Виртуальные победы в виртуальной борьбе кружат Киеву голову. Для полного счастья не хватает только нескольких десятков миллионов долларов США.

Весь мир должен учиться у Киева противодействию гибридной войне со стороны России. Такую новую миссию для Украины нашел министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Замечательно, когда людям есть, чем заняться. Если это отвлечет их от войны против собственного народа, пусть лучше учат весь мир, который, наверняка, с радостью сядет за парты и с благоговением воспримет этот бесценный опыт.

Только непонятно: это получается, в украинской реальности они нас уже победили в этой войне? Тогда почему продолжают обвинять Россию в какой-то агрессии? А если не победили, чему собираются учить? Тому, как изобразить войну на пустом месте и в отсутствие противника? Так это на Западе тоже отлично умеют.

К тому же, если Украина так хорошо со всем справляется, у ее кураторов, по идее, должен возникнуть резонный вопрос: может, и помощь уже никакая не нужна?

А то США как раз собираются выделить до 65 млн долларов на "экономическое восстановление" Донбасса, укрепление торговых связей с Западной Украиной и Евросоюзом и снижение зависимости региона от России.

Помимо прочего, на эти деньги хотят устроить PR-кампанию: нужно же рассказать о том, как хороша американская помощь, и как плохо дружить с Россией. Наверное, будет что-то типа призывов "русский солдат, сдавайся, в плену тебя ждут сало и вышиванка".

Вот насколько сильна Украина в борьбе с Россией, недостает всего-то 65 миллионов (помимо того, что уже было получено на эти цели). Если бы не справлялась, это, наверное, обошлось бы союзникам уже в миллиарды. Так что пусть США Киеву еще спасибо скажут.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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