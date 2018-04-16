"Дважды два – четыре, это всем известно в целом мире". Но не в США

Арифметика подвела американского президента. Неверные результаты сложения и деления привели к тому, что США выслали куда больше российских дипломатов, чем собирались.

"Математика – царица всех наук", знал каждый советский, а теперь и российский школьник. В американских школах, наверняка, знают какие-то другие изречения. И к арифметике, как показали недавние события, относятся с некоторой небрежностью.

Неправильные подсчеты, как выяснилось, подняли новую волну дипломатического скандала. Президент США Дональд Трамп, который доверился своим советникам, выслал из страны 60 российских дипломатов и только две недели спустя понял, что его жестоко обманули.

В конце марта ему представили план действия, согласно которому США должны были выслать столько же дипломатов, сколько Европа, то есть 60. У советников цифры сошлись, а вот у Трампа – нет. До недавнего времени он был уверен, что каждая европейская страна выслала по 60 дипломатов. То есть и Франция, и Великобритания, и Люксембург, и даже Сан-Марино – отовсюду по 60. Теперь же оказалось, что это число – общее для всего Евросоюза.

И когда президент понял, что его страна повела себя куда жестче, чем все остальные, то, говорят, громко кричал и ругался плохими словами.

Непонятно, что мешало посчитать все сразу и как следует вникнуть в ситуацию, прежде чем принимать такое серьезное решение. Или хотя бы просто посмотреть на карту и задаться вопросом: неужели этот крохотный Люксембург тоже смог выслать 60 дипломатов? А сколько их там еще осталось? Может, в Европе просто одни российские шпионы, поэтому они так спокойно ими и разбрасываются, высылают почем зря?

Вот если бы каждое решение американской администрации предварялось хотя бы такими общими вопросами, то, может, ситуация в мире была бы поспокойнее и противоречивых твитов из разряда "мы уходим из Сирии – нет, мы остаемся" было бы куда меньше.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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