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Броневик, с которого Ленин, похоже, никогда не слезет

07:0016.04.2018
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© РИА Новости / Яков БерлинерПерейти в фотобанкПамятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзалаПамятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзала
© РИА Новости / Яков Берлинер
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Немцы знали, зачем они разрешили Ленину ехать в Россию. А знали ли миллионы русских, зачем к ним приехал Ильич?

В этот день, …лет назад

Шестнадцатого апреля 1917 года Ленин прибыл из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда. Ильича встречали организованно и торжественно. На перроне стоял почетный караул. На вокзальной площади и прилегающих улицах собрались десятки тысяч рабочих.

Но вот тут надо сделать небольшую поправку в трудах советских патентованных историков. Большинство этих рабочих пришли вовсе не для того, чтобы не встречать будущего вождя мирового пролетариата. Они вышли на демонстрацию против Временного правительства. Но умелые большевистские лидеры блестяще сумели воспользоваться моментом – они увлекли демонстрантов на встречу с Лениным. 

И еще одна ремарка: до 1917 года Ильича мало знали в народе, да и сам он особо не "светился", чтобы лишний раз не напоминать о себе Охранному отделению. 

Далее. Никакой кепки на Ленине, ставшей впоследствии знаменитой, не было. Он был в котелке. Когда вождь выходил из вагона, грянула "Марсельеза", а вовсе не "Интернационал", как потом вспоминали некоторые забывчивые товарищи. Командир караула – балтийский моряк – отсалютовал Ленину, а Ильич по рассеянности в ответ приложил ладонь к котелку. Впрочем, он был человек сугубо гражданский… Позднее вождь такое проделывал неоднократно уже будучи в кепке. 

© РИА Новости / public domain
Владимир Ильич Ленин в гриме. Август 1917 года
На выходе из вокзала рабочие помогли Ленину взобраться на двухбашенный броневик "Остин-Путиловец". Полный текст речи, произнесенной с броневика, не сохранился, но общий смысл таков: "Да здравствует мировая социалистическая революция!"

Гремел оркестр. Вокруг, как вспоминают свидетели, "море штыков и красно-золотых знамен и лозунгов". Причем, подозреваю, что не все собравшиеся верно понимали смысл происходящего. Ну, как в "Золотом теленке":

"Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью – не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: "Привет Лиге Времени и ее основателю дорогому товарищу Керженцеву", "Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона", "Чтоб дети ваши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли". Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом с одним и тем же приветствием: "Добро пожаловать!""…

После митинга броневик с Лениным поехал к Матильде Кшесинской. Нет, не к балерине, а к ее особняку – великокняжеская любовница съехала из него после Февральской революции. Позднее перебралась из города на юг, а потом и вовсе за рубеж. А в ее особняке расположилась штаб-квартира большевиков.

Всех, конечно, страшно интересует: когда же Ильич слез все-таки с крыши броневика? Хочется сказать – никогда. Памятник "Ленин и броневик" и по сей день стоит у Финляндского вокзала. А живой Ильич, видимо, вскоре после начала поездки перебрался в кабину броневика, продолжив триумфальное шествие к особняку Кшесинской. 

Кстати, в этот же день, 16 апреля, в 1859 году скончался французский историк Алексис де Токвиль. Я недаром вспомнил о нем. Он – автор знаменитой книги "Старый порядок и революция". В ней Токвиль, в частности, пришел к выводу, что Французская революция произошла из-за того, что  с середины XVIII века главными политическими деятелями в обществе и "властителями дум" стали… литераторы, энциклопедисты и философы. Казалось бы, парадоксально. Впрочем, умные люди это заметили тогда же. Екатерина II после начала Великой французской революции приостановила печатание собрания сочинений Вольтера, а уже напечатанные тома распорядилась сжечь. Умная женщина! Хоть и с опозданием, но она сумела связать причины со следствиями. Кровавыми последствиями…

Почему в России в 1917 году таких умных людей оказалось мало? Ну как же! Задумали революцию в белых перчатках… Прекраснодушие удивительное! Чеховские обыватели в квадрате, которые были убеждены, что свежее молоко раздается стаканами всегда по утрам, несмотря ни на что. А ведь рядом, совсем неподалеку, жил-был человек, тоже писатель, который был убежден, что "если враг не сдается, его уничтожают". 

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2017
Насчет литераторов. Утверждение об их тотальном влиянии применимо и к нашей истории. Кто был у нас властителями дум лет эдак за пятьдесят до 1917 года? Писатели и литературные критики. А как мы изучали, скажем, историю России XIX века? По Гоголю, Пушкину и Тургеневу. А еще стоит добавить Белинского, Писарева и Венгерова. Странно, конечно. Какую такую империю на одну шестую часть света могли построить ноздревы и маниловы? Максимум – среднестатистическое европейское захолустье типа Курляндии.

Подумайте: а почему никто и никогда не изучал британскую историю по Шекспиру и Диккенсу или американскую по Эдгару По? Скажем, по "Королю Лиру" или "Гамлету"? Но в случае с Британией все почему-то хорошо понимают, что Лир, Офелия и Джульетта – это литературные персонажи, не более, а Британская империя – это Генрих VIII, Веллингтон, Дизраэли, Елизавета…

А у нас "Мертвые души" – по своей сути, анекдот, рассказанный Гоголю великим Пушкиным – возведен в ранг документального исторического свидетельства. И по этой поэме мы поколениями изучали историю России первой половины XIX века. Это то же самое, как познавать вкус блюд по картинкам, а любовь – по книге Дарвина "Происхождение видов"…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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