Ты виноват уж тем, что русский. Спецслужбистов Эстонии потянуло к молодежи

Все они на примете у КАПО – молодые граждане Эстонии, имеющие русские корни. Что-то в них все-таки не так изначально. Вероятно, из-за того, что родились не у тех родителей.

Увидел свет ежегодник, подготовленный сотрудниками полиции безопасности Эстонии (КАПО). Он всегда появляется из печати весной, практически сразу за прилетом стай уток, что рождает достаточно точные ассоциации. Ведь в некоторых своих разделах эта книжица – откровенно пропагандистский материал, не имеющий ничего общего с правдой. Каждый раз, когда я читаю материалы, изложенные в ежегоднике КАПО, посвященные России и русским, возникает ощущение дежавю и неловкости. При этом поражает не только желание авторов столь сомнительных сочинений выдать больное за здоровое, но и их убежденность в том, что все, кто прочитает подобный опус – малообразованные дураки, лишенные возможности анализировать и сопоставлять.

Один из разделов нынешнего литературного сборника от контрразведки посвящен проблемам молодежи – молодежи русскоязычной. Будь это исследование министерства образования, посвященное проблемам русских школ, высшего образования на русском языке, трудоустройства молодых людей, не принадлежащих к титульной нации, того что молодые неэстонцы все чаще предпочитают жизнь за границей проживанию на Родине – это было бы понятно и отразило бы самые болевые точки эстонского общества. Куда там! Ведь сказать подобное – сказать правду, а именно она не нужна в подобного рода "литературе". В художественном опусе от контрразведки "граду и миру" сообщается о том, что по сути дела русскоязычная молодежь является некой угрозой эстонскому государству. Происходит это, по мнению спецслужбы, потому, что на нее воздействует… Россия. Причем воздействует хитро и изощренно, приглашая молодежь к участию в различных мероприятиях, как то: Всемирные игры молодых соотечественников в Казани; Всемирный форум молодых соотечественников "Россия: вчера, сегодня, завтра" в Софии; Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и т. д и т.п.

Именно на этих встречах, считают эстонские пинкертоны, российские спецслужбы выявляют способных к бунту и протесту молодых людей, дабы "обработать" их, а затем вернуть в родные страны, чтобы там дожидались нужного момента, когда Москва даст команду к ниспровержению существующего строя или на худой конец просто к организации беспорядков. Честно говоря, эти глубокомысленные выводы вызывают одновременно и чувство оторопи, и чувство тревоги. Молодые люди, о которых проявляют столь трогательную и опасную заботу местные "рыцари плаща и кинжала", в большинстве своем являются гражданами Эстонии. Да, имеющие русские корни, да, владеющие русским языком, да, интересующиеся культурой своей исторической родины, но так же искренне любящие эстонскую землю. Однако, по мнению бравых контрразведчиков, что-то в них все-таки не так, не так изначально. Вероятно, из-за того, что родились не у тех родителей и поэтому несут в себе изначально некий родовой грех, червоточинку, заставляющую присмотреться к ним столь странно и недоброжелательно.

Удивительные параллели возникают, и веет духом неких других европейских стран, рейхскомиссариатов и генеральных округов, где вопросы правильного происхождения также считали определяющими. Печально, что у подобных традиций появились последователи, нашедшие себе убежище в недрах полиции безопасности Эстонии.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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