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Россия без Кремля! В Прибалтике создаются общества антироссийских россиян

12:0014.04.2018
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© SputnikПерейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в российский консульский отдел в Риге, чтобы проголосовать на выборах президента РФЛюди стоят в очереди в российский консульский отдел в Риге, чтобы проголосовать на выборах президента РФ
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Страны Балтии решили культивировать "правильных русских". А еще, прямо не выходя из дома, собираются строить в России правовое европейское общество. Начало положено. Создан прибалтийский аналог "Союза меча и орала". Даже два.

Когда глобально проблему решить не получается, всегда можно заняться работой на местах. Гнобят и отчитывают на работе? Приди домой и оторвись на семейных. Покажи принципы, продемонстрируй нрав. Если и в семье тебя никто не слушает – есть Интернет. Комплексы и анонимность творят чудеса перевоплощения и дают такое необходимое утешение душе. 

Митинг в защиту образования на русском языке в Латвии. 24 февраля 2018
© Фото : Русский Союз Латвии/Виталий Дробота
Мнение: Латвия решила показать Москве "красную тряпку"
С Россией решить проблему никак не получается. Ну не хотят эти "ватники" слушать то, что им говорят нормальные люди. Сейчас вот снова выбрали своего "царя", хотя весь зауженный и красиво и правильно причесанный мир  настойчиво предлагал этого не делать. Причем чем больше мы над этим работаем, тем сильнее там поддерживают Кремль. Русские все делают как будто назло – совершенно неуправляемая нация. На Западе любят акцентировать внимание на Путине и Кремле: мол, это все они. Вы их должны ненавидеть. Но у нас в Прибалтике с толерантностью попроще. Мы-то знаем, что они все такие, за редким исключением. Русский нормальным быть не может. Что и подтвердило голосование на выборах "царя" тут у нас – все за него.

Но если не получается там, надо проводить работу на местах. Вообще, есть некоторые исключения, есть россияне, настроенные правильно. Антироссийские россияне… Красиво звучит. Так вот. С ними надо проводить работу, с ними надо дружить. В Литве антироссийская фракция "Союз Отечества" создала в сейме группу "Друзей европейской России". Будут дружить и помогать "сбежавшим от преследований в Литву политическим оппонентам путинского режима, которые создали в Вильнюсе Русское европейское движение". Почему нет? Кто знает, может, придет еще время РОА (сформированная нацистами "Русская освободительная армия", – ред.). 

Не отстает и Латвия. Там сформирована новая общественная организация "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ). Собираются работать с политическими беженцами. А еще из Риги намерены построить "правовое европейское общество в России". 

Алфавит русского языка
© Fotolia / serenko
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Конечно, есть те, кто насмотревшись российского телевидения, начинает задавать идиотские вопросы. Как, мол, можно построить гражданское общество из-за бугра? Буквами? Это как строить дом по Интернету. Или: зачем поддерживать всяких зауженных отщепенцев, если они никакого влияния в России не имеют? Кому нужен шерсти клок? Россияне почему-то плохо поддерживают антироссийское. Им почему-то не нравится, когда им рассказывают, почему они и их страна – "козлы". Процента полтора, которые верят, что являются исключением, после таких речей начинают кивать: "Все козлы, но я-то нет. Я же нет, да?" А основная российская масса обычно почему-то реагирует по-другому: "Да сам ты козел". Местные "ватники" также тычут своими грязными пальцами в несоответствие заявленных вещей. Мол, подчеркивается, что организация не политическая, но после запятой поясняется, что будет помогать политическим беженцам. 

Впрочем, черт с ними, с "ватниками". Мы, патриоты Прибалтики, всегда спорим и дискутируем, как нам построить правильную Россию без Кремля. Часть из нас считает, что надо действовать хитрее и перестать на русских давить. Начать рассказывать, что все они делают правильно, что они молодцы. Мол, тогда-то эта загадочная душа в этом сразу засомневается. Но проблема в том, что если такие антироссийские общества такое начнут говорить здесь, в свободной Прибалтике, то мигом будут расформированы. Столь тонкой игры здесь не только могут не понять, но прям даже точно не поймут. 

Люди стоят в очереди в российский консульский отдел в Риге, чтобы проголосовать на выборах президента РФ
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Часть патриотов считает, что нужно строить копию России. Построить им где-нибудь в парке Кремль, раз уж он им так нравится, только посадить туда правильных и провереных людей в ушанках, бочки поставить. Пусть заседают. Но им возражает большинство – построить-то можно, только зачем здесь, у нас? Это ж угроза безопасности государств, которые Россией не являются. Мало ли чего, вдруг народу понравится туда ходить, да и зачем эти символы. Строить-то надо в Москве. 

Часть патриотов, которые уже совсем сильно любят родину, вообще считает, что цацкаться нельзя ни с какими русскими. Мол, общества эти должны всех собирать, переписывать и предоставлять списки друзей куда следует. Держать их следует до удобного случая. Как поправляют некоторые – возможно, до удобного несчастного. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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