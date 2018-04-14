Укрминздрав предупреждает: сериалы США полезны для здоровья

Незалежный Минздрав рекомендует: всем украинским врачам посмотреть семь, а лучше пятнадцать американских сериалов на медицинскую тему. "Показание к применению" — плохое знание английского.

До сих пор первой по важности после родного языка у врачей считалась латынь. Но на Украине теперь все иначе. Английский, английский и еще раз английский. Такой лозунг перед докторами незалежной выбросил их дорогой Минздрав. Его новейшая рекомендация — полюбить медицинские сериалы производства США. Смотреть их в оригинале — это "приятное занятие и полезный формат обучения", сообщает ведомство на своей страничке в Facebook.

Чему же обучаться? Да, видимо, всему. "Вы запомните много новых слов и фраз", в том числе из "медицинской терминологии", вам будет интересно увидеть, как "герои сериалов ведут диалоги с пациентами", — уговаривает Минздрав своих подопечных. И конечно, предлагает правильные "препараты".

Первый — незабвенный "Доктор Хаус". Анонс к сериалу развернутый, с любовью к Хью Лори в главной роли. Но и с указанием, на что именно должен обратить внимание украинский лекарь: "Команда врачей пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики"! На втором месте в минздравовской афише "Анатомия Грей" с пометкой: "Иногда — "Анатомия страсти"" (это уж кому что нравится забивать в поисковой строчке). Здесь тоже подсказано, на чем сосредоточиться зрителю с медицинским дипломом: "Врачи ежедневно проводят сложные хирургические операции"! И так далее. Закрывает "великолепную семерку" один не американский, а затесавшийся британский сериал. Это "Доктор Мартин", его надо смотреть с критическим отношением. Потому что, как гласит рекламное сопровождение, Мартин "не умеет ладить с людьми, раздражает пациентов". Украинские врачи такими быть, конечно, не должны.

Но с чего вдруг им следует тренироваться в английском, на котором с роду не выписывали и не будут выписывать рецепты, а уж тем более — общаться с рядовыми больными согражданами? Наверное, для того, чтобы понимать логику своего начальника — исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун (американки с украинскими корнями, уроженки Детройта). А еще лучше, чтобы и действовать так же, как она: следить за новейшими веяниями американской и европейской медицины и внедрять их опыт. По мере возможностей. То есть то, что дешево или вовсе бесплатно.

Например. Ссылаясь на вот этот "опыт западной медицины", министр посоветовала "мочить Манту" и не применять при лечении гриппа противовирусные препараты. Украинская интернет-газета "Вести" предположила, что недалек тот день, когда Минздрав незалежной, идя ноздря в ноздрю с Минздравом США, заговорит о медицинской пользе марихуаны. Идею эту уже "провентилировали" в украинской врачебной среде. К счастью, нашелся терапевт, который сказал о нецелесообразности легализации марихуаны на Украине. Правда, аргумент привел не совсем "по профилю": "население фактически все время находится в состоянии стресса, и наркотики не являются решением проблемы". А вы думали, все так просто: намочил Манту, покурил марихуану и никакой грипп тебе не страшен?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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