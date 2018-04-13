Лидерам США и Северной Кореи придется очень постараться, чтобы к вроде как запланированному свиданию все-таки запомнить настоящие имена друг друга. А то неловко получится, если обратятся по привычке.

"Человек без ракеты". Ким Чен Ын готов отказаться от атомной бомбы Your browser does not support HTML5 audio

Новость с претензией на сенсацию. Ну, как новость. Си Цзиньпин, например, узнал об этом еще в конце марта. Причем из первых уст. Как пишет сегодняшняя "Токио симбун", своей готовностью отказаться от ядерной программы Ким Чен Ын порадовал лидера Поднебесной, когда гостил у него вместе с женой. "Если Соединенные Штаты отреагируют честным образом, то Пхеньян может разработать дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США", – так звучала его формулировка. "Честным образом" в его понимании – это значит с гарантией сохранности политической системы и компенсацией за годы упущенной выгоды.

Судя по всему, и Трампу такой вариант взаимозачета стал известен не из свежего номера газеты. Не просто же так он за сутки до ее выхода заявил, что встреча с руководителем Северной Кореи будет "замечательной". "Я думаю, мы придем с большим уважением и посмотрим". Впрочем, это же Трамп. Он так сказал бы, даже если бы вовсе не знал, с кем встречается. Хотя, по сути, он ведь и не знает. Тот Ким, которого он готов был в порошок стереть, – "маленький человек-ракета". А этот готов стать человеком без ракеты.

И просит-то всего за это отказаться от враждебного курса по отношению к его стране. Да сколько угодно. Штаты ни к кому враждебно не относятся в принципе. А то, что продвигают демократию, так это как раз наоборот – из большой любви и к ближнему, и к дальнему своему. Вообще, после такого продолжительного и зубодробительного обмена любезностями между ними, когда даже стиль "сам дурак" можно было считать высоким, им придется очень постараться, чтобы к свиданию все-таки запомнить настоящие имена друг друга. А то неловко получится, если обратятся по привычке.

Впрочем, глядя на их предварительные "ласки", уже и не поверишь, что они когда-то не сдерживали себя. Вежливость, как сказали бы в определенных кругах, так и прет. Хотя… до намеченного рандеву еще полтора-два месяца, а ребята они импульсивные, им передумать – раз плюнуть. Поэтому лучше три. В смысле, плюнуть. И через левое плечо, чтобы не сглазить и не спугнуть.

Собственно, их готовность к уступкам эксперты пока оценивать не берутся. Совершенно точно, что сделать это одновременно, как в детстве, на "раз-два-три и обменялись" у них не получится. Как минимум потому, что Ким Чен Ын планирует атомно разоружаться поэтапно и в течение нескольких лет. Поднакопилось, знаете ли, если кто-то в этом сомневался. Но Трамп не готов ждать так долго. Тем паче, что в его положении в Белом доме это и нерационально – для него все может закончиться гораздо раньше. Поэтому он дает год, не больше, и непременно чтобы все и сразу.

Что же касается компенсации, то из администрации США пока лишь просачиваются слухи о готовности открыть в Пхеньяне американское посольство, если Ким действительно станет паинькой. Вот это будет настоящее признание! Червяку ведь тоже надо признать яблоко, чтобы внедриться в него. И никакого посягательства на политическую систему – только продвижение демократии. После денуклеаризации она пойдет как по маслу.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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