Он – не ястреб. Он – петух. Директор ЦРУ предстал в новом качестве

Дипломатии в заявлениях Помпео – не больше, чем в названии конторы, на руководство которой он претендует. По ее вывеске ведь не сразу поймешь, чем она занимается. А он, судя по его словам, и не понимает, что Госдеп – это дипломатическое ведомство.

Фамилия у Майка Помпео на самом деле эпическая, а вот внешность… Она, конечно, бывает обманчива. Но тут, похоже, совпало. Мальчиш-плохиш, выросший в большого дяденьку, но по-прежнему готовый выпрыгнуть из штанов. Пусть теперь и не ради банки варенья с корзиной печенья, но ради должности. Хотя если не знать, куда он метит, по его собеседованию на Капитолийском холме можно было и не угадать. С таким отношением к жизни он бы и в министрах обороны не затерялся. Но Мэттис вроде бы сидит там крепко.

"Бешеный пес", правда, позволил себе ряд насмешек в адрес хозяина. Но, во-первых, аккуратно, поскольку лишь знающие люди уловили сарказм в его словах "президент еще размышляет", в смысле, бомбить или нет. А во-вторых, даже знающие его люди сообразили, что шеф Пентагона в гневе, только тогда, когда он сказал про раздумья Трампа в четвертый раз и уже не сдерживая ухмылку. Но это же не повод менять шило на мыло. Причем в прямом смысле. Поскольку генерал Мэттис – он все-таки для того, чтобы обострять. А Помпео предстал в сенате именно что скользким типом.

Хотя дипломатии в его формулировках было не больше, чем в названии конторы, на руководство которой он претендует. По ее вывеске ведь и не поймешь, чем конкретно она должна заниматься. А он, судя по ответам, и не понимает, что Госдеп – это внешнеполитическое ведомство, а не спецслужба или подразделение министерства обороны. Зато он очень хорошо понял, каких ответов от него ждали. Помпео словно читал мысли сенаторов и говорил то, что они хотели услышать. Хотя для этого совсем не нужно быть телепатом. Тем более если ты директор ЦРУ и тебе по службе положено знать, кто что думает. И тем более если эти мысли у вас сходятся.

Он же и в Лэнгли заявлял, что русских надо преследовать везде, где они попадаются. И теперь говорит, что Россию – только сдерживать и давить, сдерживать и давить. Предложил ввести против Москвы новые санкции, потому что имеющегося, как он выразился, "длинного" списка недостаточно. Кое-что он, правда, еще не усвоил. Например, что не все нужно рассказывать. А то признал, что "нынешняя администрация объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии". Вот и думай теперь: они по Сирии атомной бомбой бить собираются или это у Помпео просто все смешалось?

Но зато какой настрой. Если такая каша в голове, то ее уже и варить не надо. Так что вряд ли сенаторы станут возражать, если Госдеп возглавит директор ЦРУ. Они согласятся, даже если Госдеп в ЦРУ превратится. Хотя сам Помпео уверяет, что он совсем не "ястреб". А если с такими боевыми наклонностями и не ястреб – значит, петух. В общем, пока очень трудно представить, о чем может говорить с ним Сергей Лавров. Если в двух словах, то в двух словах он свое отношение к таким субъектам уже сформулировал. Одно из них, правда, междометие.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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