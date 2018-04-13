Он – не ястреб. Он – петух. Директор ЦРУ предстал в новом качестве

Фамилия у Майка Помпео на самом деле эпическая, а вот внешность… Она, конечно, бывает обманчива. Но тут, похоже, совпало. Мальчиш-плохиш, выросший в большого дяденьку, но по-прежнему готовый выпрыгнуть из штанов. Пусть теперь и не ради банки варенья с корзиной печенья, но ради должности. Хотя если не знать, куда он метит, по его собеседованию на Капитолийском холме можно было и не угадать. С таким отношением к жизни он бы и в министрах обороны не затерялся. Но Мэттис вроде бы сидит там крепко.
Хотя дипломатии в его формулировках было не больше, чем в названии конторы, на руководство которой он претендует. По ее вывеске ведь и не поймешь, чем конкретно она должна заниматься. А он, судя по ответам, и не понимает, что Госдеп – это внешнеполитическое ведомство, а не спецслужба или подразделение министерства обороны. Зато он очень хорошо понял, каких ответов от него ждали. Помпео словно читал мысли сенаторов и говорил то, что они хотели услышать. Хотя для этого совсем не нужно быть телепатом. Тем более если ты директор ЦРУ и тебе по службе положено знать, кто что думает. И тем более если эти мысли у вас сходятся.
Он же и в Лэнгли заявлял, что русских надо преследовать везде, где они попадаются. И теперь говорит, что Россию – только сдерживать и давить, сдерживать и давить. Предложил ввести против Москвы новые санкции, потому что имеющегося, как он выразился, "длинного" списка недостаточно. Кое-что он, правда, еще не усвоил. Например, что не все нужно рассказывать. А то признал, что "нынешняя администрация объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии". Вот и думай теперь: они по Сирии атомной бомбой бить собираются или это у Помпео просто все смешалось?
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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