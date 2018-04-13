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Лондон изобрел новую общественную науку: политическая химия

15:3513.04.2018
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© AFP 2018 / ANP/Lex van LieshoutШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, НидерландыШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
Доклад, о котором так долго говорили в Великобритании и которым так сильно пугали Россию, наконец, опубликован. Эксперты из ОЗХО отчитались о работе по "делу Скрипаля". Все тайное стало явным? Нисколько.

Организация по запрещению химического оружия привлекла целых четыре лаборатории, чтобы обстоятельно разобраться с набором неких образцов с места происшествия, в которое угодили Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Выводов ОЗХО ждали как сенсации, однако рапорт химиков большого впечатления не произвел

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Аналитик о докладе ОЗХО по "делу Скрипаля": каждый остался при своем
В общедоступной версии текста "химического тумана" ровно столько, сколько было и до публикации. Что из него можно выудить? Например, то, что субстанция, которой отравились Скрипали, а также неосторожный британский полицейский, токсичная. Было бы странно, если бы ее назвали безвредной для здоровья! Указана и особая опасность этой "токсичной субстанции" – она заключается в том, что использовалось беспримесное химическое вещество, то есть какая-то гадость, так сказать, в чистом виде. 

Тут, конечно, можно было бы и поспорить. Потому что как минимум "политические примеси" в этом деле об отравлении присутствовали со всей очевидностью, притом с самого начала – задолго до обращения в ОЗХО. 

Кстати, в докладе организации подчеркнуто, что выводы ее специалистов полностью совпадают с теми, что были сделаны в британской лаборатории "Портон-Даун". То есть одни результаты фактически дублируют другие. Но если учитывать, что Британия и была заказчиком исследования в ОЗХО, то возникает вопрос: неужели Лондон сомневался в профессиональной тщательности своих химиков? Нет, конечно. В этом деле "Лондон" и "сомнения" – две вещи несовместные. Достаточно процитировать главу британского МИД, чтобы убедиться лишний раз. Борис Джонсон прочитал доклад и сказал точно то, что говорил и до его появления: "Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано". И дальше – свое "любимое" про виновника происшествия: "Только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое". 

Сотрудники экстренных служб в Солсбери
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Эксперт рассказал, чего ждать от доклада ОЗХО по "делу Скрипалей"
Борису Джонсону кажется, что теперь, когда у британских "химиков" есть якобы очевидная поддержка ОЗХО, российская карта бита. Но беда в том, что в докладе нет не только слова "Россия" – нет даже названия беспримесного токсичного химического вещества! Может быть, все это содержится в анонсированной "секретной части" сообщения, предназначенной исключительно для членов секретариата ОЗХО? Но как в таком случае с доказательствами российской вины в этом "химическом опыте"? Или теперь английские "прокуроры" имеют право ссылаться на некое "тайное знание" упомянутых "секретарей"? Мол, секретарь-то уж точно знает, о чем мы тут говорим. Россия виновата, потому что больше некому. Все просто. Как лавочку спилить… 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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