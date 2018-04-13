Лондон изобрел новую общественную науку: политическая химия

Организация по запрещению химического оружия привлекла целых четыре лаборатории, чтобы обстоятельно разобраться с набором неких образцов с места происшествия, в которое угодили Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Выводов ОЗХО ждали как сенсации, однако рапорт химиков большого впечатления не произвел.
Тут, конечно, можно было бы и поспорить. Потому что как минимум "политические примеси" в этом деле об отравлении присутствовали со всей очевидностью, притом с самого начала – задолго до обращения в ОЗХО.
Кстати, в докладе организации подчеркнуто, что выводы ее специалистов полностью совпадают с теми, что были сделаны в британской лаборатории "Портон-Даун". То есть одни результаты фактически дублируют другие. Но если учитывать, что Британия и была заказчиком исследования в ОЗХО, то возникает вопрос: неужели Лондон сомневался в профессиональной тщательности своих химиков? Нет, конечно. В этом деле "Лондон" и "сомнения" – две вещи несовместные. Достаточно процитировать главу британского МИД, чтобы убедиться лишний раз. Борис Джонсон прочитал доклад и сказал точно то, что говорил и до его появления: "Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано". И дальше – свое "любимое" про виновника происшествия: "Только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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