Порошенко и очки. Что делает Украина вместо борьбы с коррупцией

О том, как в Германии обнаружили, что украинский президент борется с коррупцией очень специфическими методами.

Немецкие СМИ сняли розовые очки и обнаружили, что на Украине вместо борьбы с коррупцией происходит "очковтирательство". Так они охарактеризовали политику нынешнего украинского президента Петра Порошенко. Его антикоррупционная деятельность сейчас направлена на то, чтобы обрести полный контроль над борьбой с взятками и откатами. Не иначе как для того, чтобы лично пристыдить каждого нечистого на руку чиновника. И, вероятно, найти награбленному наилучшее применение. А что, когда вся коррупция сосредоточена в руках одного человенка, можно считать, что все под контролем.

Только вот европейцы смотрят на ситуацию немного иначе. Вот и МВФ дает очередной транш кредита только если будет создан антикоррупционный суд. Ключевые рекомендации Венской комиссии, как говорит Порошенко, соблюдены. Однако в неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International считают, что Киев несколько исказил условия. Например, выдвинул нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи, что не позволит должным образом провести их отбор.

Собственно, нет ничего удивительного в том, что президент страны и по совместительству кондитерский магнат, который утверждает, что жизнь у него не сахар, хочет получить контроль над всеми легальными и нелегальными финансовыми потоками на Украине. Тем более не должны этому удивляться европейцы, которые сами чуть ли не за ручку привели этого человека к президентскому креслу, усадили и сказали: давай, теперь это твое, управляй.

Ведь Германия была одним из гарантов того соглашения, после которого на Украине и произошел госпереворот. Вы гарантировали, одновременно подкармливая Майдан и распределяя роли в новом правительстве – вы теперь и расхлебывайте. И объясняйте своим избирателям, как ведете дела с человеком, который стремится возглавить в своей стране все: от военной операции против собственных граждан до коррупции.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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