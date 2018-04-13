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C-400 в Сирии: комплексы, способные отменить третью мировую

12:3813.04.2018
(обновлено: 12:40 13.04.2018)
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© Фото : Министерство обороны РФЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, СирияЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
© Фото : Министерство обороны РФ
Трамп со товарищи взяли паузу. Но не для исследований доказательств химатаки в Сирии. Они анализируют возможности суперсовременного российского ЗРК С-400. Похоже, эта грозная система может сорвать планы "ястребов".

Западу очень хочется добиваться своих целей, но как-нибудь так, чтобы без потерь в живой силе и технике. В известном смысле "на халяву", если не считать экономических затрат. Впрочем, их можно компенсировать за счет самой жертвы агрессии. Ну, дело понятное: своих людей и имущество Запад привык ценить, а чужое… На то оно и чужое, не жалко. Возникшая пауза в фантасмагорической истории с подготовкой удара по Сирии официально объясняется изучением доказательств якобы химической атаки Асада в Думе. Но это "операция информационного прикрытия". На самом деле в Вашингтоне, Лондоне и Париже лихорадочно изучают последствия военного сценария в контексте обещаний России дать силовой ответ. И вот именно тут у западных лидеров возникают большие сомнения. 

Истребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2018 / Angus MacKinnon
Эксперт о позиции Трампа по Сирии: можно ожидать чего угодно
Пресса и экспертное сообщество не менее заинтересованно и даже пристрастно анализируют российские возможности в Сирии. И приходят к некоторым неутешительным для себя выводам. Прежде всего, они связаны с комплексом С-400, развернутым в этой арабской стране. Эту систему ПРО в США и ЕС называют суперсовременной и очень сложной, способной дать эффективный отпор "Томагавкам", которыми и собираются обстреливать сирийские объекты. Да, в боевых условиях она еще не применялась, но это ничуть не умаляет ее тактико-технические характеристики. Да и все необходимые испытания она прошла на пять баллов. На Западе приходят к выводу, что самолеты при наличии в Сирии С-400 лучше не применять: они станут легкой добычей, если предварительно не вывести российские ЗРК из строя. А это неминуемо придет к жертвам среди российских военнослужащих и дальнейшему непредсказуемому для США и их европейских союзников сценарию. Остается запускать ракеты с кораблей. Но и здесь возникают большие проблемы. Британские СМИ указывают, что выпущенные из С-400 перехватчики могут лететь со скоростью тысячу метров в секунду и поражать многочисленные низколетящие, всего в нескольких метрах над уровнем моря, цели. Они идеально подходят для убийства "Томагавков", – с грустью резюмируют авторы публикаций. 

Единственный вариант: взять не умением, а количеством запущенных с кораблей снарядов. Нанести массированный удар сотнями и сотнями ракет. Но это уже будет своего рода "ковровая бомбардировка", которая приведет к гигантским разрушениям и жертвам, что точно не окажется безнаказанным в самых разных смыслах. Кроме того, и здесь успех не гарантирован, поскольку у Запада нет досконального, исчерпывающего понимания всех возможностей С-400 и дальнейших шагов Москвы. Аналогии с прошлогодним ударом "Томагавками" по авиабазе Шайрат тут совсем неуместны. Те события носили локальный характер, российские военные были предупреждены заранее и комплексы С-400 не применялись. Нынешняя ситуация носит радикально другой характер. 

Суда ВМС Великобританиив в Средиземном море
© REUTERS / LA(Phot) Arron Hoare/MoD/Crown Copyright/Handout
Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена", но не отменена
Провал удара по Сирии, если он, не дай Бог, состоится, будет иметь крайне негативные последствия для Запада, говорят на самом же Западе. Собственно, это ясно и так. Причем не только в военном, но и в политическом, и в имиджевом плане. Более того, подобный сценарий на годы вперед изменит военную стратегию Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу. И резко повысит  авторитет российского оружия в мире, так же как решимость Москвы дать отпор повысит авторитет страны в целом. Вот обо всем этом сейчас и думают западные "стратеги", пытаясь найти "золотую середину" и сохранить лицо в том безумии, которые они же и породили.    

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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