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Предательство как привычка: монарху Британии посвящается

07:0013.04.2018
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© Фото : Public DomainВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня ТатьянаВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
© Фото : Public Domain
Вся британская политика, как в фокусе, показала свою истинную сущность в событиях 1917 года. Именно тогда "милый Джорджи", клявшийся до этого в вечной дружбе, не моргнув глазом, обрек на смерть своего кузена "старину Ники".

В этот день, …лет назад

Тринадцатого апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от предоставления убежища Николаю II и его семье.

Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием якобы идти против общественного мнения. 

А как умилительно они беседовали и переписывались до Февральской революции! "Старина Ники", "милый Джорджи"… Они даже внешне были похожи. 

Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: "Мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил… Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи".

Ну что после этого можно сказать? Написать трагедию о том, как "милый друг" Джорджи обрек на смерть своего друга "старину Ники"? Или о том, как можно походя предавать близких родственников? Или о тысяча первом доказательстве коварства Туманного Альбиона?

© РИА Новости / РИА Новости
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Император России Николай II, Король Англии Георг V и Король Бельгии Альберт
Причем "общественность", о которой так пекся Георг, почти вовсе не заметила завязки этой трагедии с царской семьей. Британские газеты мало об этом писали. Сегодня про гречку Скрипалей напечатано гораздо больше газетных статей и показано ТВ-сюжетов, чем в 1917 году писалось о Николае II, да и о России в целом. 

А ведь еще 22 марта 1917 года прошло заседание британского правительства, на котором было принято решение предоставить Николаю II и его супруге убежище в Англии на время войны. Об этом решении дали знать послу в Петрограде Джорджу Бьюкенену.

Но уже через неделю Георг V через своего личного секретаря направил в российское министерство иностранных дел письмо, в котором, в частности, говорилось, что король не может не высказать сомнений не только из-за опасности рейса, но и по соображениям целесообразности пребывания русской императорской семьи в Британии.

Причем кабинет уговаривал короля не отказывать в гостеприимстве. Министр иностранных дел лорд Артур Бальфур написал Георгу V: кабинет министров понимает трудности, но считает невозможным взять назад свое приглашение, и надеется, что король тоже будет придерживаться прежнего решения.

Но, в конечном счете, король стал откровенно давить на своих министров. В итоге британский МИД через посла Бьюкенена сообщил министру иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко, что "британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны".

Во как! Тут уже пошли и бездоказательные обвинения, как ныне в "деле Скрипаля". Получается, герценов и березовских принимать можно – у них, значит, "правильные" симпатии. А у родственника, Николая II – неправильные. Понятно, что дело вовсе не в этом. Зачем Британии свергнутый монарх? Это же не какой-то царек из Микронезии. Здесь могут быть нежелательные для Лондона политические последствия. Да и потом, Георг, наверно, мыслил так: "старина Ники" лишился власти, хоть он и кузен вроде, но уже "отработанный" материал…

И в итоге "друг Джорджи" передал "старине Ники" через своих подчиненных назидательный ответ-совет: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 

© Фото из архива МАММ/МДФ
Александр Керенский с помощниками. 1917 год
Глава Временного правительства А.Ф. Керенский позднее напишет: "Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск в Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда все было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойд Джорджа ясный ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны".

Замечу, Россия вместе с Британией воевала на одной стороне, обе страны входили в Антанту. Русские войска своими наступлениями на Восточном фронте спасли Париж от капитуляции, а английский экспедиционный корпус во Франции – от полного уничтожения. Впрочем, конечно, в политике нет места прекраснодушию. Могу только надеяться, что власти России – нынешние и будущие – извлекут правильные уроки из возможного союзничества с такими нашими заклятыми "партнерами" и "коллегами", как та же Британия или США…

Кстати, еще Георг V опасался, что содержание императора Николая с семьей, лишенных всего состояния в России, слишком дорого обойдется английскому двору. Умилительно! Или уморительно? Подло? Отнюдь! "Милый Джорджи" таким уродился. Эту философию предательства он познал еще с пеленок. Видимо, во всем виноват британский сплин… А может быть, многовековая англосаксонская политика… У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. Я бы еще добавил к словам Пальмерстона: и Британии плевать, если кто-то дурно об этом подумает. Почти именно так звучит девиз главного английского ордена.

Я только не хотел бы, чтобы показалось, что хочу в чем-то таком сверхъестественном обвинить Британию, "навесить на нее всех собак". Нет, я совершенно о другом: о подлой политике, о низком предательстве в политике. И о том, что если цель оправдывает любые средства, то это политика людей, которые, видимо, родились уродливыми подкидышами, с моралью, убитой в зародыше. И с честью, которая никогда у них не водилась, и рискуют они умереть в совершенном одиночестве, в атмосфере зависти, измены и страха, под всеобщие крики проклятия в их адрес. Конечно, в жизни всякое бывает, но не надо самому-то при этом быть всяким…

17 июля 1917 года Георг V официально изменил название правящей династии с германской Саксен-Кобург-Готской на Виндзорскую. По имени замка – резиденции монархов. Таким образом, Георг еще и неуклюже дистанцировался от своих августейших родственников. В том числе – и от Николая II.

© РИА Новости
Российский император Николай II (справа) и германский император Вильгельм II (третий слева) на палубе корабля
И еще. В 1918 году на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики, как известно, были готовы исполнить любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который приходился родственником и Николаю II, и его супруге Александре Федоровне, стоило лишь сказать несколько слов в защиту русского императора и его семьи – и они были бы спасены. Но кайзер этого не сделал.

Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили пять империй: Германская, Австро-Венгерская, Османская, Российская и Британская. А по окончании войны осталась только одна – Британская. Счастливый случай?.. Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее и в картах, и иногда в любви. Но с этим нужно быть осторожным. Вспомните, "братская любовь" "милого Джорджи" к "старине Ники" закончилась кровавой бойней в подвале Ипатьевского дома… 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
svhomyakov
Автор попал в десятку. Подлецы, руководящие Соединенными Штатами, - это ученики британских политиков. Им удалось низость совместить с силой. Так что они могут пойти дальше учителей.
07:24
13.04.2018
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