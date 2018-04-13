Предательство как привычка: монарху Британии посвящается

Вся британская политика, как в фокусе, показала свою истинную сущность в событиях 1917 года. Именно тогда "милый Джорджи", клявшийся до этого в вечной дружбе, не моргнув глазом, обрек на смерть своего кузена "старину Ники".

В этот день, …лет назад

Тринадцатого апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от предоставления убежища Николаю II и его семье.

Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием якобы идти против общественного мнения.

А как умилительно они беседовали и переписывались до Февральской революции! "Старина Ники", "милый Джорджи"… Они даже внешне были похожи.

Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: "Мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил… Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи".

Ну что после этого можно сказать? Написать трагедию о том, как "милый друг" Джорджи обрек на смерть своего друга "старину Ники"? Или о том, как можно походя предавать близких родственников? Или о тысяча первом доказательстве коварства Туманного Альбиона?

© РИА Новости / РИА Новости Перейти в фотобанк Император России Николай II, Король Англии Георг V и Король Бельгии Альберт

Причем "общественность", о которой так пекся Георг, почти вовсе не заметила завязки этой трагедии с царской семьей. Британские газеты мало об этом писали. Сегодня про гречку Скрипалей напечатано гораздо больше газетных статей и показано ТВ-сюжетов, чем в 1917 году писалось о Николае II, да и о России в целом.

А ведь еще 22 марта 1917 года прошло заседание британского правительства, на котором было принято решение предоставить Николаю II и его супруге убежище в Англии на время войны. Об этом решении дали знать послу в Петрограде Джорджу Бьюкенену.

Но уже через неделю Георг V через своего личного секретаря направил в российское министерство иностранных дел письмо, в котором, в частности, говорилось, что король не может не высказать сомнений не только из-за опасности рейса, но и по соображениям целесообразности пребывания русской императорской семьи в Британии.

Причем кабинет уговаривал короля не отказывать в гостеприимстве. Министр иностранных дел лорд Артур Бальфур написал Георгу V: кабинет министров понимает трудности, но считает невозможным взять назад свое приглашение, и надеется, что король тоже будет придерживаться прежнего решения.

Но, в конечном счете, король стал откровенно давить на своих министров. В итоге британский МИД через посла Бьюкенена сообщил министру иностранных дел Временного правительства М.И. Терещенко, что "британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны".

Во как! Тут уже пошли и бездоказательные обвинения, как ныне в "деле Скрипаля". Получается, герценов и березовских принимать можно – у них, значит, "правильные" симпатии. А у родственника, Николая II – неправильные. Понятно, что дело вовсе не в этом. Зачем Британии свергнутый монарх? Это же не какой-то царек из Микронезии. Здесь могут быть нежелательные для Лондона политические последствия. Да и потом, Георг, наверно, мыслил так: "старина Ники" лишился власти, хоть он и кузен вроде, но уже "отработанный" материал…

И в итоге "друг Джорджи" передал "старине Ники" через своих подчиненных назидательный ответ-совет: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

© Фото из архива МАММ/МДФ Александр Керенский с помощниками. 1917 год

Глава Временного правительства А.Ф. Керенский позднее напишет: "Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск в Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда все было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойд Джорджа ясный ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны".

Замечу, Россия вместе с Британией воевала на одной стороне, обе страны входили в Антанту. Русские войска своими наступлениями на Восточном фронте спасли Париж от капитуляции, а английский экспедиционный корпус во Франции – от полного уничтожения. Впрочем, конечно, в политике нет места прекраснодушию. Могу только надеяться, что власти России – нынешние и будущие – извлекут правильные уроки из возможного союзничества с такими нашими заклятыми "партнерами" и "коллегами", как та же Британия или США…

Кстати, еще Георг V опасался, что содержание императора Николая с семьей, лишенных всего состояния в России, слишком дорого обойдется английскому двору. Умилительно! Или уморительно? Подло? Отнюдь! "Милый Джорджи" таким уродился. Эту философию предательства он познал еще с пеленок. Видимо, во всем виноват британский сплин… А может быть, многовековая англосаксонская политика… У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. Я бы еще добавил к словам Пальмерстона: и Британии плевать, если кто-то дурно об этом подумает. Почти именно так звучит девиз главного английского ордена.

Я только не хотел бы, чтобы показалось, что хочу в чем-то таком сверхъестественном обвинить Британию, "навесить на нее всех собак". Нет, я совершенно о другом: о подлой политике, о низком предательстве в политике. И о том, что если цель оправдывает любые средства, то это политика людей, которые, видимо, родились уродливыми подкидышами, с моралью, убитой в зародыше. И с честью, которая никогда у них не водилась, и рискуют они умереть в совершенном одиночестве, в атмосфере зависти, измены и страха, под всеобщие крики проклятия в их адрес. Конечно, в жизни всякое бывает, но не надо самому-то при этом быть всяким…

17 июля 1917 года Георг V официально изменил название правящей династии с германской Саксен-Кобург-Готской на Виндзорскую. По имени замка – резиденции монархов. Таким образом, Георг еще и неуклюже дистанцировался от своих августейших родственников. В том числе – и от Николая II.

© РИА Новости Российский император Николай II (справа) и германский император Вильгельм II (третий слева) на палубе корабля

И еще. В 1918 году на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики, как известно, были готовы исполнить любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который приходился родственником и Николаю II, и его супруге Александре Федоровне, стоило лишь сказать несколько слов в защиту русского императора и его семьи – и они были бы спасены. Но кайзер этого не сделал.

Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили пять империй: Германская, Австро-Венгерская, Османская, Российская и Британская. А по окончании войны осталась только одна – Британская. Счастливый случай?.. Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее и в картах, и иногда в любви. Но с этим нужно быть осторожным. Вспомните, "братская любовь" "милого Джорджи" к "старине Ники" закончилась кровавой бойней в подвале Ипатьевского дома…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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