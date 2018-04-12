Уходя, закройте дверь: куда Украина выйдет из СНГ?

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение правительству начать процедуру официального выхода страны из уставных органов Содружества Независимых Государств.
Украинский лидер добавил, что одновременно нужно провести "инвентаризацию" всей договорно-правовой базы, принятой в рамках СНГ, и проверить ее на предмет соответствия национальным интересам государства.
По поводу "национальных интересов Украины" ранее уже неоднократно отмечалось, что они резко контрастируют с интересами самих украинцев. Так, выход из Содружества обернется для них серьезными последствиями. Например, если Украина выходит из СНГ, то она должна перезаключать договоры о безвизовом режиме со всеми государствами Содружества. "Автоматом" это не произойдет. К тому же многие украинские граждане работали и учились в России или Белоруссии. В рамках Содружества действуют договоренности о признании дипломов и трудового стажа.
Кроме того, Украина потеряет возможность использовать привилегии и преимущества зоны свободной торговли, которая действует для стран СНГ. Речь идет не только о России, но и обо всех остальных странах, входящих в организацию. Конечно, это будет оказывать влияние на экономику страны.
Ну и еще один момент. В 2009 году из СНГ вышла Грузия. Решение об этом принимал тогдашний президент страны Михаил Саакашвили. Сегодня судьба его незавидна – человек без гражданства скрывается от уголовного преследования. Уж не по его ли стопам идет Петр Порошенко?
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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