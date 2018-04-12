Уходя, закройте дверь: куда Украина выйдет из СНГ?

Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из структур СНГ. Одни скажут: "Давно пора". Мол, участие Киева в организации превратилось в формальность. Но есть и те, кто задумается: а как это отразится, прежде всего, на самих украинцах?

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение правительству начать процедуру официального выхода страны из уставных органов Содружества Независимых Государств.

При этом членство в организации Киев приостановил еще в марте 2014 года. Да и членство это было весьма условное. Устав организации Украина так и не ратифицировала. Но, несмотря на это, в работе различных органов Содружества – а их больше 90 – участие принимала, да и соглашениями активно пользовалась.

Украинский лидер добавил, что одновременно нужно провести "инвентаризацию" всей договорно-правовой базы, принятой в рамках СНГ, и проверить ее на предмет соответствия национальным интересам государства.

По поводу "национальных интересов Украины" ранее уже неоднократно отмечалось, что они резко контрастируют с интересами самих украинцев. Так, выход из Содружества обернется для них серьезными последствиями. Например, если Украина выходит из СНГ, то она должна перезаключать договоры о безвизовом режиме со всеми государствами Содружества. "Автоматом" это не произойдет. К тому же многие украинские граждане работали и учились в России или Белоруссии. В рамках Содружества действуют договоренности о признании дипломов и трудового стажа.

Кроме того, Украина потеряет возможность использовать привилегии и преимущества зоны свободной торговли, которая действует для стран СНГ. Речь идет не только о России, но и обо всех остальных странах, входящих в организацию. Конечно, это будет оказывать влияние на экономику страны.

Но возникает вопрос: а, собственно, куда выходит Украина? Станет ли она таким образом ближе к Европе? И тут надо признать, что интеграционные возможности Киева в ЕС весьма ограничены, как в плане торговли, так и в возможности участия в различных производственных цепочках. Украина для ЕС – как чемодан без ручки. Причем, похоже, там все чаще склоняются к идее его где-нибудь бросить, потому что уже не очень-то жалко.

Ну и еще один момент. В 2009 году из СНГ вышла Грузия. Решение об этом принимал тогдашний президент страны Михаил Саакашвили. Сегодня судьба его незавидна – человек без гражданства скрывается от уголовного преследования. Уж не по его ли стопам идет Петр Порошенко?

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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