А премьер Британии поверила – и уже приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара. И долго им там теперь стоять? Ответ знает только Twitter.

Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена", но не отменена Your browser does not support HTML5 audio

Сегодня мы могли проснуться уже совсем в другом мире. А где-то в этом мире могли бы и не спать. В ночь на четверг грозились начать. Но на войну так никто и не пришел. "Операция против Сирии отложена, а не отменена", – продолжают держать боевую стойку в Вашингтоне. Но кажется, что в таком положении им уже самим несколько неловко. Конечности затекают. Может быть, и оттого, что кровь в жилах стынет. Если даже их "бешеный пес" Мэттис пусть не скулит, но уже и не лает – признается, что расследование не закончено и "вина Асада" в достаточной степени не определена.

"Мы еще работаем над этим", – сказал он так, словно ему не хватает перламутровых пуговиц на этом халате. Мол, "будем искать". Военный человек. Понимает, когда ему обещают сбивать не только ракеты, но и их носители.

А Мэй не понимает. Женщина. Хотя выбрала и не самый красивый способ продемонстрировать это. Но тут, как говорится, чем богаты. В смысле, имя ей – непостоянство. А слухи о ее благоразумии оказались слишком преувеличенными. Оно даже сутки не продержалось. К вечеру вчерашнего дня ей уже не нужны были доказательства химатаки в Думе, которых она потребовала у Трампа утром. Премьер Британии приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара и привела свою боевую авиацию на Кипре в готовность номер один.

Теперь и они тоже зависят от того, в каком настроении проснется президент Соединенных Штатов. Когда он вчера уходил на боковую, оно у него, вероятно, было прескверным. Он опять не дотянул, не дожал, не одолел. Одним словом, проиграл. Бараку Обаме. Так и не смог побить его рекорд в Twitter. За цитату Нельсона Манделы на события в Шарлотсвилле Обама получил около трех миллионов лайков и миллион двести тысяч репостов. Самое популярное сообщение в истории этой социальной сети.

И у Трампа начало было многообещающим. За считанные мгновенья его бойкий текст про "готовьтесь, русские, ракеты будут" набрал 22 тысячи просмотров. А потом как отрезало. Сам виноват. Нечего было посылать вдогонку полную противоположность про "во всем виноваты Мюллер и демократы", а я хочу "дружить и помогать". Сбил людей с толку. Его сегодняшнее "творчество" тоже ясности не добавило. "Я не говорил, когда именно произойдет удар по Сирии. Может быть очень скоро, а может, и совсем нескоро!". В общем, бить или не бить? Тоже мне, принц Датский.

Впрочем, будь он на самом деле настроен на апокалипсис, а не на шоу, уже бы не только поднял в воздух самолет "судного дня", но и сам бы туда перебрался. Но он опять уснул в своей постельке в Белом доме. Туда же заберется и сегодня. Так что, тсс. Главное, как у нас говорят, не будить беду. Спи спокойно, дорогой американский товарищ. Ведь пока ты спишь – служба идет, а жизнь продолжается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.