Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена", но не отменена

А Мэй не понимает. Женщина. Хотя выбрала и не самый красивый способ продемонстрировать это. Но тут, как говорится, чем богаты. В смысле, имя ей – непостоянство. А слухи о ее благоразумии оказались слишком преувеличенными. Оно даже сутки не продержалось. К вечеру вчерашнего дня ей уже не нужны были доказательства химатаки в Думе, которых она потребовала у Трампа утром. Премьер Британии приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара и привела свою боевую авиацию на Кипре в готовность номер один.
Теперь и они тоже зависят от того, в каком настроении проснется президент Соединенных Штатов. Когда он вчера уходил на боковую, оно у него, вероятно, было прескверным. Он опять не дотянул, не дожал, не одолел. Одним словом, проиграл. Бараку Обаме. Так и не смог побить его рекорд в Twitter. За цитату Нельсона Манделы на события в Шарлотсвилле Обама получил около трех миллионов лайков и миллион двести тысяч репостов. Самое популярное сообщение в истории этой социальной сети.
Впрочем, будь он на самом деле настроен на апокалипсис, а не на шоу, уже бы не только поднял в воздух самолет "судного дня", но и сам бы туда перебрался. Но он опять уснул в своей постельке в Белом доме. Туда же заберется и сегодня. Так что, тсс. Главное, как у нас говорят, не будить беду. Спи спокойно, дорогой американский товарищ. Ведь пока ты спишь – служба идет, а жизнь продолжается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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