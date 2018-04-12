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Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена", но не отменена

17:2212.04.2018
(обновлено: 17:52 12.04.2018)
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© REUTERS / LA(Phot) Arron Hoare/MoD/Crown Copyright/HandoutСуда ВМС Великобританиив в Средиземном мореСуда ВМС Великобританиив в Средиземном море
© REUTERS / LA(Phot) Arron Hoare/MoD/Crown Copyright/Handout
А премьер Британии поверила – и уже приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара. И долго им там теперь стоять? Ответ знает только Twitter.

Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена", но не отменена
Сегодня мы могли проснуться уже совсем в другом мире. А где-то в этом мире могли бы и не спать. В ночь на четверг грозились начать. Но на войну так никто и не пришел. "Операция против Сирии отложена, а не отменена", – продолжают держать боевую стойку в Вашингтоне. Но кажется, что в таком положении им уже самим несколько неловко. Конечности затекают. Может быть, и оттого, что кровь в жилах стынет. Если даже их "бешеный пес" Мэттис пусть не скулит, но уже и не лает – признается, что расследование не закончено и "вина Асада" в достаточной степени не определена. 

Экс-президент США Джимми Картер во время интервью. 11 апреля 2018
© AP Photo / John Amis
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"Мы еще работаем над этим", – сказал он так, словно ему не хватает перламутровых пуговиц на этом халате. Мол, "будем искать". Военный человек. Понимает, когда ему обещают сбивать не только ракеты, но и их носители. 

А Мэй не понимает. Женщина. Хотя выбрала и не самый красивый способ продемонстрировать это. Но тут, как говорится, чем богаты. В смысле, имя ей – непостоянство. А слухи о ее благоразумии оказались слишком преувеличенными. Оно даже сутки не продержалось. К вечеру вчерашнего дня ей уже не нужны были доказательства химатаки в Думе, которых она потребовала у Трампа утром. Премьер Британии приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара и привела свою боевую авиацию на Кипре в готовность номер один. 

Теперь и они тоже зависят от того, в каком настроении проснется президент Соединенных Штатов. Когда он вчера уходил на боковую, оно у него, вероятно, было прескверным. Он опять не дотянул, не дожал, не одолел. Одним словом, проиграл. Бараку Обаме. Так и не смог побить его рекорд в Twitter. За цитату Нельсона Манделы на события в Шарлотсвилле Обама получил около трех миллионов лайков и миллион двести тысяч репостов. Самое популярное сообщение в истории этой социальной сети. 

Британский истребитель Торнадо на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре
© AP Photo / Pavlos Vrionides
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И у Трампа начало было многообещающим. За считанные мгновенья его бойкий текст про "готовьтесь, русские, ракеты будут" набрал 22 тысячи просмотров. А потом как отрезало. Сам виноват. Нечего было посылать вдогонку полную противоположность про "во всем виноваты Мюллер и демократы", а я хочу "дружить и помогать". Сбил людей с толку. Его сегодняшнее "творчество" тоже ясности не добавило. "Я не говорил, когда именно произойдет удар по Сирии. Может быть очень скоро, а может, и совсем нескоро!". В общем, бить или не бить? Тоже мне, принц Датский. 

Впрочем, будь он на самом деле настроен на апокалипсис, а не на шоу, уже бы не только поднял в воздух самолет "судного дня", но и сам бы туда перебрался. Но он опять уснул в своей постельке в Белом доме. Туда же заберется и сегодня. Так что, тсс. Главное, как у нас говорят, не будить беду. Спи спокойно, дорогой американский товарищ. Ведь пока ты спишь – служба идет, а жизнь продолжается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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