Это уже было. Заявление "от имени" – но в письменном виде и на компьютере. С использованием оборотов, которые в обычной речи в России никто не использует. Но имя другое. Раньше это был Литвиненко. Теперь – Юлия Скрипаль. Пора начинать беспокоиться?

Я вам пишу, чего же боле, или Кто "юлит" под именем Юлии Скрипаль Your browser does not support HTML5 audio

Пару лет назад британские спецслужбы объявили набор русскоязычных специалистов. Со знанием истории, культуры, традиций. Видимо, не очень в этом преуспели. Иначе знали бы, что Россия – самая читающая страна. И у нас умеют не только читать, но вчитываться и делать выводы. Впрочем, "заявление Юлии Скрипаль", размещенное на сайте Скотланд-Ярда, не требует особого осмысления. Оно очевидно, как стихи Агнии Барто. В смысле, ребенок поймет. "Текст составлен так, чтобы подкрепить позицию британских властей и исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром", – усомнились в его подлинности в российском посольстве.

Публикация, говорят дипломаты, оставляет "больше вопросов, чем ответов" о судьбе Скрипаль-младшей. И лишь заинтересованность Лондона в "липе" вопросов не вызывает. Его официальным лицам сказать уже нечего. Вот они и решили сделать это от лица Юлии. Как-то же надо дальше юлить. Хотя, как только они сообщили, что выписали девушку из больницы на военную базу и перевели ее с постельного режима на казарменный, сразу можно было понять, что здесь что-то не так. И то лишь тем, кто не понял этого до сих пор.

Нельзя, правда, совсем исключать того, что спецслужбы действительно заботятся о безопасности важного свидетеля. Но тогда показали бы, что им есть, о ком заботиться. Если не всю Юлию, то ее руку. В смысле, почерк, а не часть тела. Но вместо этого – ровные и бесчувственные буквы компьютерного шрифта, а вместо живого слова – Word. Пожалуй, единственное, что можно принять за личный посыл Юлии – фразу "никто не говорит от моего имени". Дочь шпиона – знает, как шифровать информацию. "Все наоборот" – это первое, что должно прийти на ум после прочтения такой формулировки.

Но только не на ум тем, кто, скорее всего, и это продиктовал. Они, конечно, постарались. И даже перестарались. Тезис о "полном доступе к друзьям и семье", например, может означать, что и то, и другое она обрела в МI5 и МI6. Поскольку самые близкие ей люди после отца – двоюродная сестра и бабушка – доступа к ней не имеют. Не имеют его и российские дипломаты, которых опять же, как бы от Юли, попросили не беспокоиться. А был же еще и намек на последующие откровения. "Я пока не оправилась полностью от нервно-паралитического вещества, которое использовали против нас".

Было бы больше интриги, напиши она "нервно-паралитического вещества "новичок" А-234, произведенного в России, у которой были мотивы и возможности для того, чтобы использовать его против нас". Но и без этой развернутой конструкции видно, какой правильный, можно сказать, протокольный слог у обычной девушки, попавшей в необычные обстоятельства. У которой к тому же проблемы остаточного действия. Хотя по телефону своей сестре она сказала, что у нее все нормально и ничего не задето. Да ведь и выписали ее поэтому. Или списали?

Неизвестно, знаком ли их Борис Джонсон шапочно только с Достоевским или еще и с Пушкиным, но в самой читающей стране все знают, чем это все заканчивается. Вначале "я вам пишу, чего же боле", а затем – "но я другому отдана и буду век ему верна". Правда, в их сюжете это "затем", похоже, пока не наступило. Потому и предлагают они Юлию лишь в письменном виде, что она не готова вслух произнести то, что они ей напишут. Может, несмотря на всю силу их заботы, она все-таки помнит, что безопасней всего ей было именно в России. Там, по крайней мере, ее никто не травил. И не прятал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!