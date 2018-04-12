Трамп надвое сказал. Твиты президента США приводят в замешательство

Каждое утро, в 7 часов по вашингтонскому времени, мир оказывается на грани новой войны или, наоборот, на пороге невиданной оттепели. В это время просыпается Дональд Трамп. И заходит в свой Twitter.

Остались в прошлом те времена, когда политики должны были взвешивать каждое слово, чтобы ненароком не начать войну. Теперь президент одной страны может просто, проснувшись ясным весенним утром, написать в Twitter: готовьтесь, сейчас полетят ракеты, Россия, лови.

Хорошо, что Москва не играет в Twitter-войны, поэтому такие заявления вызывают в России удивление, но война после них все же не начинается.

Не успевает утихнуть шум в мировых СМИ, как тот же президент уже, видимо, позавтракав, пишет как ни в чем не бывало: что-то у нас отношения с Россией не очень, давайте прекратим гонку вооружений.

Но, конечно, после того, что было, и это заявление в мире всерьез не восприняли и не расслабились. Решили подождать следующего утра в США и посмотреть, с какой ноги Дональд Трамп встанет 12 апреля.

А он, похоже, встал сразу с обеих, потому что его новый твит весьма туманен: "я не говорил, когда будет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может быть, и совсем не скоро! США под моим руководством проделали прекрасную работу по изгнанию террористов из региона – и где же "Спасибо, Америка?"", – адресует Дональд Трамп свой вопрос виртуальному пространству.

Пока одни после вчерашних заявлений предлагали отобрать у Трампа Twitter и установить в Овальном кабинете родительский контроль, а другие напоминали, что человек с таким богатым бизнес-опытом знает, что делает, и давить на оппонента, чтобы получить выгоду – его излюбленная тактика, он решил подтвердить слова и тех, и других одновременно. Может да, а может и нет. И вот трактуйте это заявление, как хотите: можете готовиться к войне, а можете разоружаться, можете ждать нападения в любую минуту или заняться восстановлением отношений.

А можете ничего не делать, потому что завтра утром президент США может написать что-то совершенно противоположное. Так что остается только, затаив дыхание, наблюдать за развитием сюжета в этом эпистолярном романе. И надеяться на то, что не все идеи Дональда Трампа выйдут за пределы Twitter.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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