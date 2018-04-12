"Игры кончились": Вашингтон грозит Москве суровыми временами

При любом развитии событий вокруг Сирии ясно одно – США собираются всеми силами давить на Россию. Ждать можно чего угодно: новых санкций, спровоцированного обострения на Украине, любых "гибридных" действий. Как бы не перегнул Вашингтон палку.

Динамика событий вокруг России и Сирии нарастает опережающими темпами. Если это не попытка поторговаться, чтобы было бы для экс-бизнесмена Дональда Трампа весьма логично, то абсолютное безумие. У берегов Сирийской арабской республики продолжает сосредотачиваться ударная группа американских кораблей. Лондон, наконец, определился и в район возможных боевых действий в Средиземном море выдвинул британские подлодки. Повышенная активность наблюдается на военных объектах у региональных союзников Америки. Самолеты-разведчики НАТО, летающие командные пункты и дозаправщики барражируют в самых разных местах, включая территорию самих Соединенных Штатов и приграничные с Россией районы. Уже не говоря о поднятом в воздух так называемом самолете "судного дня", с борта которого в случае большого конфликта американское высшее руководство сможет управлять армией и флотом. В общем, эдакая картина предапокалиптических времен.

Цель всех этих пока еще манипуляций – демонстративно и максимально унизительно выбить Россию в военно-политическом плане с Ближнего Востока и заставить ее отказаться от поддержки законной власти в Сирии. Параллельно "наказать" и Иран. Удивительная вещь, но прямой, жизненно важной необходимости для Запада в этом нет. Скорее, тут начали работать совсем другие механизмы. То, что называется "пойти на принцип". И неважно, что принцип этот дефектный, искаженный, ущербный. Да и сознание собственной правоты, как известно, не есть объективная правота. Впрочем, все это для нынешней западной элиты – малоинтересная, ничтожная романтика. Москву больше не слушают, ее аргументация не интересует, так же как ровным счетом никакого значения не имеет истинное положение дел. Такого, пожалуй, не было и во времена холодной войны. Если Трамп блефует со своими угрозами ударить по Сирии – это избыточная, недопустимая стилистика. Поскольку блеф подкреплен действиями военных. Если нет, то американским президентом впору внимательнейшим образом заняться врачам и психологам. Тем более если судить о его состоянии по соседствующим сообщениям в излюбленном Twitter'е. Ощущение, что их пишут разные люди, настолько одно заявление противоречит другому.

Остается рассчитывать на людей здравого смысла, которых в Америки, хочется надеяться, большинство. И сидят они не только в барах, за кружкой пива обсуждая текущие события, в том числе и гарантированный Россией военный ответ в случае экстренных событий в Сирии. Основания для этого пока есть. Например, экс-президент США Джимми Картер призвал нынешнего главу государства отказаться от воинственных планов и не допустить новой войны. "Молюсь, чтобы ему удалось сохранить нашу страну в мире", – заявил Картер. Бывший глава Пентагона Уильям Коэн посоветовал Вашингтону снизить накал вокруг Сирии. Другие видные деятели высказались примерно в том же духе. Кому, как не им, понимать, насколько высоко задрал ставки Трамп в импульсивной попытке снять с себя обвинения в связях с Кремлем. Возможно, и сам Дональд Трамп начал осознавать, как далеко он зашел. Во всяком случае, миновали и 24, и 48 часов, которые он отвел себе на размышления и принятие окончательного решения по Сирии. В Белом доме заявляют, что президент продолжает рассматривать разные сценарии. Но никакой гарантии его отказа от силового варианта нет. Обвинений в мягкотелости и пустословии тоже ведь никто не отменял.

Как бы дальше события ни разворачивались вокруг Сирии, отношения Вашингтона и Москвы ждут длительные тяжелые времена. Американская сторона готовит новый пакет санкций, которые могут весьма болезненно сказаться на российской экономике и финансовой сфере. Очень вероятно спровоцированное новое обострение на Украине и разного рода другие гибридные или прямые действия против России. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прямо заявляет, что российские власти зарекомендовали себя в качестве отрицательных персонажей, и США рассчитывают на то, что Москва поменяет свое поведение на международной арене. Иными словами говоря, откажется от национальных интересов и активного отстаивания своей позиции. Чтобы было примерно как в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Еще более конкретен Майк Помпео, претендующий на роль госсекретаря. В его высказываниях и соображениях нет даже налета дипломатичности, что было бы, в общем, неплохо для руководителя внешнеполитического ведомства. Он заявил о завершении "мягкой политики" в отношении якобы угрожающей Соединенным Штатам России.

Будущий глава дипслужбы говорит о длинном расширяющемся списке действий Вашингтона, направленных на "повышение цены для Владимира Путина". И заявляет о вооружении, как он выразился, "смелых молодых людей", сопротивляющихся российскому экспансионизму в Грузии и на Украине. Понятно, что эти страны для него – не более чем полигон для реализации американских амбиций. Но легче от этого не становится: рост экстремистских настроений там гарантирован. И американское оружие тоже. Не самое лучшее сочетание. В нарастающем хаосе, если не брать внешнеполитический контур, ключевым вопросом для России становится укрепление национальной экономики, развитие внутреннего рынка, повышение платежеспособности населения и инвестиции в человеческий капитал. Времени тянуть больше нет: само не рассосется. В современном мире с экономически незначительными, зависящими от внешних факторов странами у Запада разговор короткий.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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