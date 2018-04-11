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И нашим, и немного вашим. Меркель "вспомнила" об Украине

17:4511.04.2018
(обновлено: 17:47 11.04.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Украина возбудилась: за нее вроде бы замолвила словечко сама Ангела Меркель. Теперь, мол, уж точно все изменится в проекте "Северный поток-2". И главное – про Украину не забудут. Это – правильный прогноз. Не забудут.

Ангела Меркель – в центре внимания. Куда ни кинь – всем нужна ее поддержка. И слабым, и сильным, и умным, и не очень. Вот Тереза Мэй "вляпалась" в дело Скрипалей – и тут же попросила канцлерин о поддержке. И та ей подставила плечо. США топают ногами по поводу Сирии – и тут же Меркель выдает, что доказательства применения химического оружия в Сирии "ясные и четкие". Нужно же ведь уважить старшего партнера. 

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине. 10 апреля 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Эксперт: говоря об "украинском транзите", Меркель заботится не о Киеве
А тут и Порошенко подоспел. Он, конечно, о своем, о наболевшем – судьбе Украины как транзитера российского газа. Меркель наверняка подумала  – плохи твои дела, транзитер, но произнесла политически верное:  "Северный поток-2" невозможен без определения роли украинского транзита.  Украина за такие слова, конечно, ухватилась, стала слать победные депеши, вроде того: "Германия нас поддержала тчк  Фрау М дала добро тчк У ГТС радужные перспективы тчк Грузите бочки СПГ тчк".  Дальше – больше. Руководство "Нафтогаза" начало посылать "позитивные сигналы" куда только можно, в первую очередь – в руководящие органы ЕС.  

Только во всем этом радостном ажиотаже есть одна закавыка. Ангела Меркель сказала ведь только об определении роли Украины, а не о ведущей ее роли. А в экономике, как и в театре, роли бывают разные. Да и глава "Газпрома" Алексей Миллер не отказывается, что Украина может сохраниться как транзитер российского газа – этак на объем в 10-15 млрд кубометров в год. Для сравнения: в 2017 году через Украину было перекачано 95 млрд кубометров газа. 

Не нужно забывать в данном случае и о том самом "первом слове", которое "дороже второго". Его Ангела Меркель дала Владимиру Путину. В телефонном разговоре канцлер подтвердила президенту России, что "Северному потоку-2" быть. К тому же в Германии выданы все разрешительные документы на прокладку трубопровода в немецкой части Балтийского моря. 

То есть Германия заняла чисто прагматичную позицию в проекте "Северного потока-2" – стране выгоден российский газ и точка. А Россия из года в год доказывает, что она остается надежным партнером в газовой сфере для ЕС. Наконец, всем известен принцип экономики – чем меньше посредников в сделке, тем лучше поставщику и потребителю. Поэтому, как говорится, "скрипач" не нужен. 

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт прокомментировал позицию Меркель по "Северному потоку-2"
И еще один важный  принцип экономики – любой товар, в том числе газ,  имеет конечные объемы. И когда со временем определенные каналы доставки становятся приоритетными, то по другим каналам по естественным причинам товар перемещается в меньшем объеме. И, в конечном итоге, именно производителю товара решать, как и с кем торговать, а не посреднику, возомнившему, что ему выпало сыграть ведущую роль.  

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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